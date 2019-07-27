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Быстров: «Сафонов заслужил право оказаться в сборной страны»

сегодня, 13:58

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил перспективу молодых футболистов «Краснодара».

Сафонов, Сулейманов и Игнатьев — уже звёзды РПЛ. Но теперь им предстоит усердно работать, чтобы стать не только обсуждаемыми, но и хорошими футболистами. Для этого им нужно выступать на топ-уровне на протяжении нескольких сезонов. На мой взгляд, Матвей Сафонов заслужил право оказаться в сборной страны, но решение принимает Станислав Черчесов.

Ранее Быстров рассказал о формировании «Спартака» в новом сезоне.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   74 / 836
сегодня в 15:11
В воротах Сафонов хорошо умеет делать то,что почти не умеет Акинфеев - играть на выходе.
Ладожский
Ладожский
   18 / 836
сегодня в 15:01
С чего это они звезды, разве что после матча с Ахматом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   289 / 836
сегодня в 14:53
Поживем увидим
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua
сегодня в 14:38
Заслужил, но только Черчесов об этом не знает
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   165 / 836
сегодня в 14:34
Сомневаюсь что Черчесов предоставит Сафонову шанс до Евро, разве что если Россия туда не попадет.
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