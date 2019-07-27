Быстров: «Сафонов заслужил право оказаться в сборной страны»

Бывший футболист сборной России оценил перспективу молодых футболистов «Краснодара».

Сафонов, Сулейманов и Игнатьев — уже звёзды РПЛ . Но теперь им предстоит усердно работать, чтобы стать не только обсуждаемыми, но и хорошими футболистами. Для этого им нужно выступать на топ-уровне на протяжении нескольких сезонов. На мой взгляд, Матвей Сафонов заслужил право оказаться в сборной страны, но решение принимает Станислав Черчесов.