«Наполи» разгромил «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в рамках товарищеского матча.
«Наполи» - «Ливерпуль» 3:0 (2:0)
Голы: Инсинье, 17, Милик, 29, Юнес, 52
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (Хисай 61), Манолас (Кирикеш 46), Максимович (Луперто 61), Руй (Гулям 46), Верди (Гаэтано 61), Кальехон, Зелински, Инсинье, Мертенс (Юнес 46), Милик (Тутино 74).
«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес 73), Матип (Ловрен 62), Ван Дейк (ван ден Берг 79), Робертсон (Хувер 74), Хендерсон (Лаллана 62), Фабиньо (Дункан 79), Милнер (Эллиотт 79), Окслейд-Чемберлен (Уилсон 62), Ориги (Брюстер 62) Вейналдум (Льюис 79).
Напомним, что сегодня «Арсенал» уступил «Лиону» в контрольном поединке.
А вот молодняк молодцы, все хотели проявить себя и когда на поле были одни 16-18 летние по сути, начали загонять неаполь к своей штрафной.
Хороший молодняк у нас, надо ротировать их для мотивации в обеих кубках, пусть играют. Основой не играть кубки вообще.
А вот молодняк молодцы, все хотели проявить себя и когда на поле были одни 16-18 летние по сути, начали загонять неаполь к своей штрафной.
Хороший молодняк у нас, надо ротировать их для мотивации в обеих кубках, пусть играют. Основой не играть кубки вообще.
А я угараю над смешными грамотеями из кабинета)
А я угараю над смешными грамотеями из кабинета)
А позор это судейство Скамины, если бы англичане не правили букмекерами, то английские клубы давно вывели бы на чистую воду. Так что ты лучше за Карабах болей, а то рвёшь пятую точку за лузеров, которых ни разу в глаза не видел)
А позор это судейство Скамины, если бы англичане не правили букмекерами, то английские клубы давно вывели бы на чистую воду. Так что ты лучше за Карабах болей, а то рвёшь пятую точку за лузеров, которых ни разу в глаза не видел)
1) Там не работает Скамина
2) Лузеры они по жизни
Хе-хе))
1) Там не работает Скамина
2) Лузеры они по жизни
Хе-хе))
Без Скамины полный НУЛЬ)
Без Скамины полный НУЛЬ)