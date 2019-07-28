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«Наполи» разгромил «Ливерпуль»

вчера, 22:34
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«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в рамках товарищеского матча.

«Наполи» - «Ливерпуль» 3:0 (2:0)
Голы: Инсинье, 17, Милик, 29, Юнес, 52

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (Хисай 61), Манолас (Кирикеш 46), Максимович (Луперто 61), Руй (Гулям 46), Верди (Гаэтано 61), Кальехон, Зелински, Инсинье, Мертенс (Юнес 46), Милик (Тутино 74).

«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес 73), Матип (Ловрен 62), Ван Дейк (ван ден Берг 79), Робертсон (Хувер 74), Хендерсон (Лаллана 62), Фабиньо (Дункан 79), Милнер (Эллиотт 79), Окслейд-Чемберлен (Уилсон 62), Ориги (Брюстер 62) Вейналдум (Льюис 79).

Напомним, что сегодня «Арсенал» уступил «Лиону» в контрольном поединке.

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Все комментарии
Androshin
Androshin
   575 / 817
сегодня в 04:12
Наполи с победой!
dzvinka
dzvinka
   94 / 817
сегодня в 00:10
да все нормально, игроки основы замучены предсезонкой, все пасы не туда, недодачи, или слишком сильно... настрой был не боевой... а так... тренировка с мячем.
А вот молодняк молодцы, все хотели проявить себя и когда на поле были одни 16-18 летние по сути, начали загонять неаполь к своей штрафной.
Хороший молодняк у нас, надо ротировать их для мотивации в обеих кубках, пусть играют. Основой не играть кубки вообще.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   331 / 817
сегодня в 00:07
предсезонка у победителя лч не задалась. все матчи проиграли.
Colchoneros
Colchoneros
   102 / 817
вчера в 23:33
Ничего себе!
nedved10
nedved10
   318 / 817
вчера в 23:33
Нетереливый скоминец,нетереливый)
STVA 1
STVA 1
   51 / 817
вчера в 23:26
Ничего страшного...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил nedved10
   72 / 817
вчера в 23:19
А тебе мысли кусками приходят в голову, или нетереливый- сначала пишешь, потом добавляешь?)))
nedved10
nedved10 ответил Y.N.W.A.
   318 / 817
вчера в 23:15
Скоминец негодует))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Эдгар Давидс
   72 / 817
вчера в 23:15
Рвешься пока только...
А я угараю над смешными грамотеями из кабинета)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Y.N.W.A.
   81 / 817
вчера в 23:14
Тушись к-н, серия б позор на веки и вам жить с этим, хех
Этот "позор" твой ливер никогда бы не выиграл, по причинам, которые я указал ниже)
А позор это судейство Скамины, если бы англичане не правили букмекерами, то английские клубы давно вывели бы на чистую воду. Так что ты лучше за Карабах болей, а то рвёшь пятую точку за лузеров, которых ни разу в глаза не видел)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил nedved10
   72 / 817
вчера в 23:14
У вас, у фанатиков зебры проблемы с построением предложений?)))
nedved10
nedved10 ответил Y.N.W.A.
   318 / 817
вчера в 23:13
Бесконечно можно смотреть на три вещи как течет вода как горит огонь и как лузеры из Ливерпуле не выигрывают чемпионат
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Эдгар Давидс
   72 / 817
вчера в 23:13
"Где делся", чувак у тебя явные проблемы с построением предложения, лол. Ну ничего скоро школьные дни вернутся)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   72 / 817
вчера в 23:11
У глоров джуве скаминофобия)))
lawr19730
lawr19730
   321 / 817
вчера в 23:11
Опять ван Дырк заменился и пропускать перестали...Гы)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Эдгар Давидс
   72 / 817
вчера в 23:10
Тушись к-н, серия б позор на веки и вам жить с этим, хех
juvenale
juvenale ответил Эдгар Давидс
   117 / 817
вчера в 23:10
Вот смеху то будет, когда кабинетный обладатель кубка ЛЧ не выйдет из группы)
он из прошлой не должен был выходить
juvenale
juvenale
   117 / 817
вчера в 23:10
без скомины итог на табло
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   81 / 817
вчера в 23:07
Где юнвик делся? Кишлак отключили от сети за неуплату?)
nedved10
nedved10
   318 / 817
вчера в 23:06
Ничего страшного скомина исправит ситуацию
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   81 / 817
вчера в 23:03
Ван Дырейк луТший)))
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 817
вчера в 22:59
Вынесли Ливер
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Y.N.W.A.
   81 / 817
вчера в 22:57
Смешно было когда настоящий кабинет отправили в серию б)
Заметь, отправили, а не вылетел. То есть на футбольном поле победить не смогли, а победили в кабинетах. Так кто после этого кабинет? А твой Ливирпуль и в чемпионшипе будет максимум вторым, по двум причинам:
1) Там не работает Скамина
2) Лузеры они по жизни

Хе-хе))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Эдгар Давидс
   72 / 817
вчера в 22:54
Смешно было когда настоящий кабинет отправили в серию б)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   81 / 817
вчера в 22:53
Вот смеху то будет, когда кабинетный обладатель кубка ЛЧ не выйдет из группы)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   81 / 817
вчера в 22:51
Потому что Ливерпуль
Без Скамины полный НУЛЬ)
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
вчера в 22:47
Неожиданно!!!
Брулин
Брулин
   52 / 817
вчера в 22:39
Основа сыграла ужасно, голы детские. Молодняк понравился, новый со смешной прической очень интересный резкий малой и дружит с техникой. Уилсон осень хорош.
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