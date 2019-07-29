«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны»

По информации испанской прессы, «Зенит» может совершить громкий трансфер этим летом. «Сине-бело-голубые» претендуют на бразильского форварда «Барселоны» Малкома.
Каталонцы действительно рассматривают возможность продажи 22-летнего футболиста, как и ряда других игроков, но не собирается отпускать Малкома меньше чем за 40 млн евро.
Marca отмечает финансовую силу «Зенита», а также хорошие взаимоотношения петербуржцев с «Барселоной». Российский клуб готов удовлетворить экономические требования «блаугранас».
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предложила за Малкома 42 млн евро.
По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.
Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.
Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
И Азмун, и Дзюба нужны Зениту и в РПЛ, и в матчах ЕК.
Мотивации у них предостаточно.
Помяни мое слово, в этом сезоне они оба принесут колоссальную пользу...
И Азмун, и Дзюба нужны Зениту и в РПЛ, и в матчах ЕК.
Мотивации у них предостаточно.
Помяни мое слово, в этом сезоне они оба принесут колоссальную пользу...
При чем и в РПЛ, и в ЕК!
При чем и в РПЛ, и в ЕК!
например Ригони , Краневиттер, Мак, Заболотный)
например Ригони , Краневиттер, Мак, Заболотный)
https://www.6/football/1047605810.html?ext=dpd
https://www.6/football/1047605810.html?ext=dpd
Испанская пресса еще и не такое напишет
Чего уж останавливаться на Малкоме? Давайте сразу Лионеля в Зенит..
Испанская пресса еще и не такое напишет
Чего уж останавливаться на Малкоме? Давайте сразу Лионеля в Зенит..
относительно теле-прав)))
Открою тебе тайну,сынок- на деньги с ТВ даже Кокорину не хватит бухнуть разок в Монако))С телевидения доходы в России примерно как в чемпионате Дании,а до этого и того меньше было.Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые все-что хаваете это,либо прикидываетесь.
С Таким же успехом завтра Газпром вольет в какое нибудь Торпедо Армавир пару миллиардов и бац Армавир станет одним из самых прибыльных в Европе.Тоже наверно орал бы тут "Какой все таки крутой менеджмент у Торпедо Армавира вааааай".
относительно теле-прав)))
Открою тебе тайну,сынок- на деньги с ТВ даже Кокорину не хватит бухнуть разок в Монако))С телевидения доходы в России примерно как в чемпионате Дании,а до этого и того меньше было.Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые все-что хаваете это,либо прикидываетесь.
С Таким же успехом завтра Газпром вольет в какое нибудь Торпедо Армавир пару миллиардов и бац Армавир станет одним из самых прибыльных в Европе.Тоже наверно орал бы тут "Какой все таки крутой менеджмент у Торпедо Армавира вааааай".