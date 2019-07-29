«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны»

вчера, 15:26

По информации испанской прессы, «Зенит» может совершить громкий трансфер этим летом. «Сине-бело-голубые» претендуют на бразильского форварда «Барселоны» Малкома.

Каталонцы действительно рассматривают возможность продажи 22-летнего футболиста, как и ряда других игроков, но не собирается отпускать Малкома меньше чем за 40 млн евро.

Marca отмечает финансовую силу «Зенита», а также хорошие взаимоотношения петербуржцев с «Барселоной». Российский клуб готов удовлетворить экономические требования «блаугранас».

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предложила за Малкома 42 млн евро.