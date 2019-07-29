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«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны»

вчера, 15:26

По информации испанской прессы, «Зенит» может совершить громкий трансфер этим летом. «Сине-бело-голубые» претендуют на бразильского форварда «Барселоны» Малкома.

Каталонцы действительно рассматривают возможность продажи 22-летнего футболиста, как и ряда других игроков, но не собирается отпускать Малкома меньше чем за 40 млн евро.

Marca отмечает финансовую силу «Зенита», а также хорошие взаимоотношения петербуржцев с «Барселоной». Российский клуб готов удовлетворить экономические требования «блаугранас».

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предложила за Малкома 42 млн евро.

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Палыч82
Палыч82
   258 / 809
сегодня в 00:10
На вираж уже кладут огромным, типа "коричневым",)
Палыч82
Палыч82
   258 / 809
сегодня в 00:09
На вираж кладут уже огромным типа "коричневым",))
Хороший Малый
Хороший Малый
   178 / 809
вчера в 23:52
«Зенит» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома, сообщает Goal.com.

По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.

Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Leningrad 84
   178 / 809
вчера в 23:47
На счет "балласта" абсолютно с тобой не согласен! И Азмун, и Дзюба нужны Зениту и в РПЛ, и в матчах ЕК. Мотивации у них предостаточно. Помяни мое слово, в этом сезоне они оба принесут колоссальную пользу...
Не даром они уже в 3 матчах забили 4 мяча на двоих.
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Leningrad 84
   178 / 809
вчера в 23:42
Ригони и Мак останутся однозначно!
Время покажет,но конечно под Лигу Чемпионов это было бы супер усиление в лице Малкома.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   94 / 809
вчера в 23:38
А вот это как раз очень плохо. Это застой. Это значит, что и Азмун и Дзюба - по европейским меркам балласт и никакого повышения уровня футболу Зенита для конкуренции за места в ЕК не принесут. Процесс должен идти так, чтобы игроки постоянно продавались и покупались новые - лучше прежних. Это может быть хорошо внутри страны и то, только на время, но для ЕК - это застой. Честно говоря, я был уверен, что Азмуна летом заберут в хороший европейский клуб, но видно успехи игрока в РПЛ в Европе никого не впечатляют. Да и успеха-то особого нет. Азмун из десяти созданных ему моментов реализует от силы два. С этим Европу не прельстишь. Что каксается Дзюбы, то Европа вообще не для него, и в следующем сезоне, мксимум через него, его надо продать внутри РПЛ.
На счет "балласта" абсолютно с тобой не согласен!
И Азмун, и Дзюба нужны Зениту и в РПЛ, и в матчах ЕК.
Мотивации у них предостаточно.
Помяни мое слово, в этом сезоне они оба принесут колоссальную пользу...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Хороший Малый
   94 / 809
вчера в 23:31
это да,ну может Зенит еще кого продаст одного двух игроков. например Ригони , Краневиттер, Мак, Заболотный)
Ригони и Мак останутся однозначно!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   94 / 809
вчера в 23:30
А вот это как раз очень плохо. Это застой. Это значит, что и Азмун и Дзюба - по европейским меркам балласт и никакого повышения уровня футболу Зенита для конкуренции за места в ЕК не принесут. Процесс должен идти так, чтобы игроки постоянно продавались и покупались новые - лучше прежних. Это может быть хорошо внутри страны и то, только на время, но для ЕК - это застой. Честно говоря, я был уверен, что Азмуна летом заберут в хороший европейский клуб, но видно успехи игрока в РПЛ в Европе никого не впечатляют. Да и успеха-то особого нет. Азмун из десяти созданных ему моментов реализует от силы два. С этим Европу не прельстишь. Что каксается Дзюбы, то Европа вообще не для него, и в следующем сезоне, мксимум через него, его надо продать внутри РПЛ.
Лично мне (и думаю, Семаку) будет спокойнее в этом сезоне, если и Азмун, и Артем будут в Зените вместе...
При чем и в РПЛ, и в ЕК!
pomor45
pomor45 ответил Конунг Рагнар
   56 / 809
вчера в 21:58
Только сумасшедший перейдет из Барсы в Зенит, да еще и в таком возрасте
Так сумасшедшие и нужны. Только они и способны покорить Эверест.
pomor45
pomor45 ответил Крутой камерунец
   56 / 809
вчера в 21:11
я не буду писать простыни, вот читай,там всё расписано https://www.6/football/1047605810.html?ext=dpd
Читаю: Не удается получить доступ к сайту. Что ты мне голову морочишь? Попробуй эту ссылку: : https://vc.ru/flood/42721-kak-zarabatyvayut-futbolnye-kluby-v-rossii-i-za-rubezhom
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 21:08
Камерунец, если ты отправил меня в игнор, то не подличай и не отвечай на мои комменты. Я же всё равно не могу на них ответить. Тем более, что и отвечать-то не что - сплошные эмоции: держите меня семеро, ах, ах, ха-ха-ха. Девичьи страдания какие-то.
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 21:03
Ребята, мне вот тут как-то попалась статейка одного борзописца, в которой он утверждает, что ЦСКА принадлежит каким-то тёмным бритам, которые в начале этого века прибрали его к рукам и управляют им не сами, а через подставных. Гинер, который как раз в это время и возник на горизонте ЦСКА с сигарой в зубах сделали номинальным владельцем. Информации минимум, отчётность тёмная. Вообщем всё по Ильфу и Петрову - "Рога и копыта" во главе с зицпредседателем Фунтом. Вроде бы клёвая инфа для троллей коней. Но! Есть УЕФА и компетентные фирмы типа Делойти. Если они не имеют претензий, то почему я должен верить этому журналисту, а не им? А с другой стороны - почему всё, что сказанное ими (УЕФА и Делойти) в пользу Зенита я не должен воспринимать, как правду, а априори верить разным авторам, которые явно недолюбливают Зенит? В обоих случаях я слышу очень важный аргумент - да неужели ты вправду в это веришь? Неужели ты столь наивен? Приложение разное, а аргумент один. Какой хочешь каравай, тот и выбирай.
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 20:40
Любопытное сделал наблюдение: всё, что против Зенита, воспринимается зенитофобами "хайкли лайкли", а всё что ЗА - требует источников, фактов, статистики,доказательств. Даже данные УЕФА, или такой уважаемой фирмы, как Делойти, (Великобритания, кстати,очень русских "любят"), подвергаются сомнению только потому, что не совпадают с собственной желанной картинкой. Вот, прав был Иисус, который в Нагорной проповеди завещал: "Не мечете бисера своего пред свиньями..." Впрочем, они и это не воспримут - не совпадёт с картинкой.
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 20:24
Ребята, я обнаружил, что мои вырезки из прессы вызывают недоверие. Требуют источник. Пожалуйста: https://vc.ru/flood/42721-kak-zarabatyvayut-futbolnye-kluby-v-rossii-i-za-rubezhom
pomor45
pomor45 ответил Бутсы
   56 / 809
вчера в 20:17
Приведи примеры, и вообще покажи источники, особенно интересно с теле правами, где, на какую сумму, кому. Приведи источники сумм с продаж атрибутики, сайт где ведется этот учет. Приведи источники хоть какие то? Что это за писанина? Приведи подсчеты продаж билетов в конце концов. То, что написано - красивое самолюбование и бред. Зенит убыточен, и любой человек это понимает.
Приведи данные, что Зенит убыточен. У меня финансовой статистики Зенита нет, но я опираюсь на информацию признанной в этой области международной компании. Ты же мне предлагаешь умозрительное "любой человек это понимает". Вот я не понимаю - уже не любой. Что это за аргумент? Почему я должен приводить статистику, а тебе достаточно ссылки, что любой это понимает? Ты пишешь - приведи источники. Так я же и привожу данные фирмы Deloitte. Но, если ты её не признаёшь, то что я могу поделать. Надеюсь только, что таких не много. О теле- правах. Безусловно, что в России они никакие, потому что наши люди любят футбол на халяву. И если Deloitte даёт такую высокую цифру, то она может произойти только от показа матчей Зенита за рубежом. И это очень даже меня радует - не именно за Зенит, а за то, что такое возможно, что за бугром смотрят футбол с участием российских команд.
pomor45
pomor45 ответил Бутсы
   56 / 809
вчера в 20:01
Тут одна только строка о теле-правах на 40 млн. вызывает смех, с теле-прав в России клубы получают гроши. Ответь мне всего лишь на один вопрос, ты в это правда веришь?
Да я верю данным, которые приводит уважаемая и признанная в мире компания Deloitte . Что же в этом странного? Мне что же на таких "признанных авторитетов", как ты полагаться? Если у тебя есть данные, опровергающие Deloitte, то будь добр приведи. Буду очень благодарен. А аргументы фомы неверующего типа "да неужели ты столь наивен, чтобы поверить этому" я не воспринимаю, извини. Вас послушать, так получится, что в УЕФА, международных футбольных организациях и компаниях сидят или дураки, или проходимцы, которые за бабки стряпают нужную заказчику информацию. Вы уж извините меня ребята, но не будьте ремесленниками - не судите по себе.
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Jeck Denielse
   178 / 809
вчера в 19:51
На начало трансферного окна у Зенита на балансе было + 10 млн..С хвостиком...Плюс допустимые минус 20 от фэйр-плеи.. минус траты на Сантоса.Сутормина,Васютина...Плюс от силы десятка за 10-рых Семаком выпровоженных.... Нет не срастается...По-любому.....Зенит сейчас не может купить игрока за полтос......Ну никак... Фэйр-плеи не даст..
это да,ну может Зенит еще кого продаст одного двух игроков.
например Ригони , Краневиттер, Мак, Заболотный)
pomor45
pomor45 ответил Рубиновый Дракон
   56 / 809
вчера в 19:50
Т.е ты признаешь,что Москва это Открывашка Спартака,а Локо,ЦСКА и Динамо это так...приблужденные?)))
Да, по посещаемости домашних матчей это именно так. Поэтому Спартак, хоть и не долюбливаю, но признаю клубом, заслуживающим внимания. Рассуждаю элементарно: есть у клуба стадион с болельщиками заполняющими его хотя бы наполовину в каждом матче, значит он нужен и можно его даже из казны поддержать; если нет такого количества болельщиков, то не нужен и поддерживать его казёнными деньгами преступно. Вы скажете - футбол умрёт? У любителей не умрёт. Он от них и родился. Будут, как в карликовых странах, после работы ходить играть, т.е любить по-настоящему, а не за дурные бабки. Было бы идеально все клубы без исключения посадить на полный хозрасчёт.
Бутсы
Бутсы ответил pomor45
   61 / 809
вчера в 19:41
Ты хочешь сказать, что компания Deloitte врёт? Я же всего лишь привожу её информацию и делаю выводы на основании этой информации. Может ты хочешь сказать, что информация о МЮ - истинна, а о Зените - сплошное враньё. И зачем ты отделяешь Зенит от его генерального спонсора - Газпрома. Хочешь сказать, что надо запретить компаниям с госучастием и бюджетным организациям всех уровней финансировать профессиональные футбольные клубы? Так я только за. Давно за это ратую. Только и здесь Зенит будет впереди, только потому, что это самый успешный клуб, а поэтому и самый ликвидный. Не сомневаюсь, что он быстро найдёт себе богатого чисто частного покупателя и продолжить быть самым богатым клубом России. Кто же откажется от такого клуба с самой высокой посещаемостью домашних матчей? Что тогда петь будете? Предлагаешь отдать Газпрому другие клубы? Так он и так это делает. Вы же тогда кричите, что это фарм-клубы Зенита. Ну хорошо отдадут Армавир Газпрому и он что? Сделает из него Зенит армавирский, а Зенит канет в небытие, как ты мечтаешь? И что? Будешь лаять на Зенит армавирский из-за Газпрома и мечтать, когда и его похерят?Будь проще и скажи, что просто люто ненавидишь Зенит и не выдумывай никаких глупых причин. В конце концов это твоё суверенное право.
Приведи примеры, и вообще покажи источники, особенно интересно с теле правами, где, на какую сумму, кому. Приведи источники сумм с продаж атрибутики, сайт где ведется этот учет. Приведи источники хоть какие то? Что это за писанина? Приведи подсчеты продаж билетов в конце концов. То, что написано - красивое самолюбование и бред. Зенит убыточен, и любой человек это понимает.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   35 / 809
вчера в 19:33
вместо 6 спортс ру англбуквами
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил pomor45
   35 / 809
вчера в 19:32
Ты хочешь сказать, что компания Deloitte врёт? Я же всего лишь привожу её информацию и делаю выводы на основании этой информации. Может ты хочешь сказать, что информация о МЮ - истинна, а о Зените - сплошное враньё. И зачем ты отделяешь Зенит от его генерального спонсора - Газпрома. Хочешь сказать, что надо запретить компаниям с госучастием и бюджетным организациям всех уровней финансировать профессиональные футбольные клубы? Так я только за. Давно за это ратую. Только и здесь Зенит будет впереди, только потому, что это самый успешный клуб, а поэтому и самый ликвидный. Не сомневаюсь, что он быстро найдёт себе богатого чисто частного покупателя и продолжить быть самым богатым клубом России. Кто же откажется от такого клуба с самой высокой посещаемостью домашних матчей? Что тогда петь будете? Предлагаешь отдать Газпрому другие клубы? Так он и так это делает. Вы же тогда кричите, что это фарм-клубы Зенита. Ну хорошо отдадут Армавир Газпрому и он что? Сделает из него Зенит армавирский, а Зенит канет в небытие, как ты мечтаешь? И что? Будешь лаять на Зенит армавирский из-за Газпрома и мечтать, когда и его похерят?Будь проще и скажи, что просто люто ненавидишь Зенит и не выдумывай никаких глупых причин. В конце концов это твоё суверенное право.
я не буду писать простыни, вот читай,там всё расписано

https://www.6/football/1047605810.html?ext=dpd
pomor45
pomor45 ответил Leningrad 84
   56 / 809
вчера в 19:25
Да сидят они в Зените оба ровно: и Азмун, и Дзюба... Испанская пресса еще и не такое напишет Чего уж останавливаться на Малкоме? Давайте сразу Лионеля в Зенит..
А вот это как раз очень плохо. Это застой. Это значит, что и Азмун и Дзюба - по европейским меркам балласт и никакого повышения уровня футболу Зенита для конкуренции за места в ЕК не принесут. Процесс должен идти так, чтобы игроки постоянно продавались и покупались новые - лучше прежних. Это может быть хорошо внутри страны и то, только на время, но для ЕК - это застой. Честно говоря, я был уверен, что Азмуна летом заберут в хороший европейский клуб, но видно успехи игрока в РПЛ в Европе никого не впечатляют. Да и успеха-то особого нет. Азмун из десяти созданных ему моментов реализует от силы два. С этим Европу не прельстишь. Что каксается Дзюбы, то Европа вообще не для него, и в следующем сезоне, мксимум через него, его надо продать внутри РПЛ.
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 809
вчера в 19:20
Смотрю у Федуна так от этой новости подгорело, что он всех своих ботов сверхурочно собрал и отправил на ветку Зенита, вот только их пасквили на состояние трансфера никак не повлияют, и народные деньги тратятся впустую для Федуна.
pomor45
pomor45 ответил Крутой камерунец
   56 / 809
вчера в 19:12
АААА!!11 держите меня семеро,я нашёл этот пост на спорцру,та что ни сообщение то огонь)))) относительно теле-прав))) Открою тебе тайну,сынок- на деньги с ТВ даже Кокорину не хватит бухнуть разок в Монако))С телевидения доходы в России примерно как в чемпионате Дании,а до этого и того меньше было.Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые все-что хаваете это,либо прикидываетесь. С Таким же успехом завтра Газпром вольет в какое нибудь Торпедо Армавир пару миллиардов и бац Армавир станет одним из самых прибыльных в Европе.Тоже наверно орал бы тут "Какой все таки крутой менеджмент у Торпедо Армавира вааааай".
Ты хочешь сказать, что компания Deloitte врёт? Я же всего лишь привожу её информацию и делаю выводы на основании этой информации. Может ты хочешь сказать, что информация о МЮ - истинна, а о Зените - сплошное враньё. И зачем ты отделяешь Зенит от его генерального спонсора - Газпрома. Хочешь сказать, что надо запретить компаниям с госучастием и бюджетным организациям всех уровней финансировать профессиональные футбольные клубы? Так я только за. Давно за это ратую. Только и здесь Зенит будет впереди, только потому, что это самый успешный клуб, а поэтому и самый ликвидный. Не сомневаюсь, что он быстро найдёт себе богатого чисто частного покупателя и продолжить быть самым богатым клубом России. Кто же откажется от такого клуба с самой высокой посещаемостью домашних матчей? Что тогда петь будете? Предлагаешь отдать Газпрому другие клубы? Так он и так это делает. Вы же тогда кричите, что это фарм-клубы Зенита. Ну хорошо отдадут Армавир Газпрому и он что? Сделает из него Зенит армавирский, а Зенит канет в небытие, как ты мечтаешь? И что? Будешь лаять на Зенит армавирский из-за Газпрома и мечтать, когда и его похерят?Будь проще и скажи, что просто люто ненавидишь Зенит и не выдумывай никаких глупых причин. В конце концов это твоё суверенное право.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил RIR68
   94 / 809
вчера в 19:07
Азмуна не продадут. видать Дзюбе китайские эмираты светят)))
Да сидят они в Зените оба ровно: и Азмун, и Дзюба...
Испанская пресса еще и не такое напишет
Чего уж останавливаться на Малкоме? Давайте сразу Лионеля в Зенит..
RIR68
RIR68
   170 / 809
вчера в 19:00
Азмуна не продадут. видать Дзюбе китайские эмираты светят)))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Бутсы
   35 / 809
вчера в 18:51
Тут одна только строка о теле-правах на 40 млн. вызывает смех, с теле-прав в России клубы получают гроши. Ответь мне всего лишь на один вопрос, ты в это правда веришь?
    Бутсы
    Бутсы ответил pomor45
       61 / 809
    вчера в 18:49
    Ты ошибаешься - я не фанат Зенита. Я опираюсь на данные признанной международной компании, а ты на свою доморощенную теорию о наивности питерских фанатов и слухи журналистов. Приведи конкретные источники и статистику. Ненависти и желчи тут и без тебя с избытком. Извини, я не склонен поддерживать пустую болтовню зенитофоба. Зенит имеет лучшую европейскую статистику и рейтинги, подтвержденные компетентными органами и организациями. На этом основании я и считаю Зенит лучшим клубом России. Заметь - лучшим сегодня, а не клубом с самой богатой истрией.
    Тут одна только строка о теле-правах на 40 млн. вызывает смех, с теле-прав в России клубы получают гроши. Ответь мне всего лишь на один вопрос, ты в это правда веришь?
    pomor45
    pomor45 ответил Бутсы
       56 / 809
    вчера в 18:42
    А, помню помню. Всем sports ру ржали как умалишенные. Зенит обошёл Арсенал, Ювентус, Боруссию д. Только не Зенит, а поправочка, Газпром. Забавно, что наивные питерские сейчас будут восхищаться суперэффективностью своего менеджмента, хотя данная новость перекликается с недавней про самую большую прибыль и доказывает, что огромную долю доходной части "Зениту" обеспечивают как раз левые, совершенно нерыночные, соглашения с "Газпромом" и его аффилиатами. Вообще здешним фанатам "Зенита" что ни скажи - ***** в глаза, божья роса. Наверное, если написать, что "Зенит" в топ-10 в мире по доходам от телеправ - они и то поверят и будут писать "смешные" шутки про "завистливых масквичей") Бред про самый популярный клуб схавали ведь (С)
    Ты ошибаешься - я не фанат Зенита. Я опираюсь на данные признанной международной компании, а ты на свою доморощенную теорию о наивности питерских фанатов и слухи журналистов. Приведи конкретные источники и статистику. Ненависти и желчи тут и без тебя с избытком. Извини, я не склонен поддерживать пустую болтовню зенитофоба. Зенит имеет лучшую европейскую статистику и рейтинги, подтвержденные компетентными органами и организациями. На этом основании я и считаю Зенит лучшим клубом России. Заметь - лучшим сегодня, а не клубом с самой богатой истрией.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       35 / 809
    вчера в 18:33
    АААА!!11 держите меня семеро,я нашёл этот пост на спорцру,та что ни сообщение то огонь))))


    относительно теле-прав)))
    Открою тебе тайну,сынок- на деньги с ТВ даже Кокорину не хватит бухнуть разок в Монако))С телевидения доходы в России примерно как в чемпионате Дании,а до этого и того меньше было.Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые все-что хаваете это,либо прикидываетесь.

    С Таким же успехом завтра Газпром вольет в какое нибудь Торпедо Армавир пару миллиардов и бац Армавир станет одним из самых прибыльных в Европе.Тоже наверно орал бы тут "Какой все таки крутой менеджмент у Торпедо Армавира вааааай".
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