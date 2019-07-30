Баринов – Чалову перед пенальти: «Промахнись, как всегда»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как пытался помешать нападающему ЦСКА Фёдору Чалову реализовать 11-метровый в матче 3-го тура РПЛ.
Что сказал Чалову? «Промахнись, как всегда». Это и говорил. Потом он сказал мне: «Я не промахнусь».
Чалов реализовал пенальти и принёс «армейцам» победу над «Локо» (1:0).
И лучше делать это в адрес игроков своей команды....
Мурилле : "Сфоли в штрафной,как всегда"
Гильерме: "Пропусти,как всегда"
И лучше делать это в адрес игроков своей команды....
Мурилле : "Сфоли в штрафной,как всегда"
Гильерме: "Пропусти,как всегда"