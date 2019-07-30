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Баринов – Чалову перед пенальти: «Промахнись, как всегда»

сегодня, 03:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как пытался помешать нападающему ЦСКА Фёдору Чалову реализовать 11-метровый в матче 3-го тура РПЛ.

Что сказал Чалову? «Промахнись, как всегда». Это и говорил. Потом он сказал мне: «Я не промахнусь».

Чалов реализовал пенальти и принёс «армейцам» победу над «Локо» (1:0).

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   55 / 807
сегодня в 06:49
Фу,мелкий пакостник.
Comdiv
Comdiv
   25 / 807
сегодня в 06:37
Не помогло такое колдовство.
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 807
сегодня в 05:56
Да уж
112910415
112910415
   66 / 807
сегодня в 05:30
не расслышал, видимо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 807
сегодня в 05:14
Хвастаться добрыми поступками не принято...
И лучше делать это в адрес игроков своей команды....
Мурилле : "Сфоли в штрафной,как всегда"
Гильерме: "Пропусти,как всегда"
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 807
сегодня в 04:46
Друзья-соперники.
cska plus
cska plus
   13 / 807
сегодня в 04:44
Молодые, я бы посмотрел как Баринов подошёл к Понтусу с такими словами или к братьям, его бы точно госпитализировали.
cska plus
cska plus
   13 / 807
сегодня в 04:42
Баринов бестолковый, у Чалова нет ни одного промаха поэтому надо было по другому просить, например, промахнись в первый раз для нас.
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