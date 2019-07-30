Баринов – Чалову перед пенальти: «Промахнись, как всегда»

Полузащитник «Локомотива» рассказал, как пытался помешать нападающему ЦСКА реализовать 11-метровый в матче 3-го тура РПЛ .

Что сказал Чалову? «Промахнись, как всегда». Это и говорил. Потом он сказал мне: «Я не промахнусь».