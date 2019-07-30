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Самедов: «Вернул бы Карреру, если бы был в руководстве „Спартака“»

сегодня, 14:16

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил готовность занять управляющую должность в московском клубе и вернуть бывшего тренера команды Массимо Карреру.

Возвращение Карреры? В руководстве «Спартака» много умных людей. Они разберутся. Хочу ли я занять пост спортивного директора «Спартака»? Я готов! Думаю, я бы нанял Массимо. Логика в том, что он дал результат и что его любят болельщики. Почему его уволили? Я так понимаю, не устраивал результат.

Напомним, что сегодня Самедов объявил о завершении карьеры.  

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Питер Ман
   134 / 806
сегодня в 18:27
Увольнение пиджака после 0-5 от Зенита и возвращение Карреры с последующим вылетом в пердив, это будет ЛЕГЕНДАРНО.
Лично я бы согласился на 0 :5 от Зенита ,с условием возвращения Массимо ! Но ,боюсь ни вы не дождётесь такого счёта ,ни мы -Массимо у руля Спартака !!!
Армейская душа
Армейская душа ответил 25процентный клоун
   63 / 806
сегодня в 15:33
Если Каррера вернется то Семаку придется обратно в Уфу
А Глушакову с Комбаровым - в спартак
Армейская душа
Армейская душа
   63 / 806
сегодня в 15:32
Так сказав всего 7 слов Самедов стал "легендой спартака"
mortid
mortid
   252 / 806
сегодня в 14:57
Чтобы вернуть Карреру, нужно быть готовым раскошелится на игроков которых он хочет видеть в своей команде. В Спартаке после Карпина это не реально :D А играть с теми кто сегодня в команде, да тут Клопп, Гвардиола и Моуринью вместе взятые не смогут. Так ещё какой нибудь рукожоп скажет потом, тренеришки :D
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 806
сегодня в 14:47
Было бы здорово .
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 14:38
Да пусть придёт хоть сам Пеп, спартак кончился, федун то понимает как якобы спартак с каррерой стал чемпионом, бабло то открыживал сам лично.
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 806
сегодня в 14:26
Если Каррера вернется то Семаку придется обратно в Уфу
Aчиститель
Aчиститель ответил Питер Ман
   116 / 806
сегодня в 14:26
Увольнение пиджака после 0-5 от Зенита и возвращение Карреры с последующим вылетом в пердив, это будет ЛЕГЕНДАРНО.
А куда деваться, без 7-0 свиням тяжело.
Atist
Atist
   46 / 806
сегодня в 14:23
С карерой спартак проигрывал веселее.
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 806
сегодня в 14:18
Увольнение пиджака после 0-5 от Зенита и возвращение Карреры с последующим вылетом в пердив, это будет ЛЕГЕНДАРНО.
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