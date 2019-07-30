Самедов: «Вернул бы Карреру, если бы был в руководстве „Спартака“»

Бывший полузащитник «Спартака» выразил готовность занять управляющую должность в московском клубе и вернуть бывшего тренера команды .

Возвращение Карреры? В руководстве «Спартака» много умных людей. Они разберутся. Хочу ли я занять пост спортивного директора «Спартака»? Я готов! Думаю, я бы нанял Массимо. Логика в том, что он дал результат и что его любят болельщики. Почему его уволили? Я так понимаю, не устраивал результат.