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Ван Гал: «Рибери думал о себе, а не о команде»

сегодня, 16:30

Экс-наставник «Баварии» Луи ван Гал в интервью France Football раскритиковал своего бывшего подопечного Франка Рибери.

Звезда должна соответствовать своему статусу как в клубе, так и в команде. Когда приезжает тренер, который верит в командную работу, Рибери говорит, что он не способен управлять зрелыми, напористыми игроками. Это неправильно.

Всё зависит от того, готов ли конкретный игрок стать частью коллектива, который я хочу создать, или нет. Я тренировал Фигу и Райкарда, когда им было по тридцать. В тридцать четыре Райкард был открыт для моих идей. Он использовал свой статус не для личных, а для коллективных целей. Фигу был моей звездой, а Рибери нет. Он думал больше о себе, а не о команде.

Напомним, по окончании минувшего сезона Рибери покинул «Баварию».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 806
сегодня в 18:35
Большое эго Рибери и так всем известно, что только его золотой стейк стоит или его развлечения с несовершеннолетними проститутками)
dzvinka
dzvinka
   85 / 806
сегодня в 18:30
дак это всем известно
Сливки общества
Сливки общества
   632 / 806
сегодня в 17:46
Щас бы вспомнить что было 10 лет назад.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   238 / 806
сегодня в 17:30
Недовольных работой Ван Гала, таких как Ривалдо например, тоже хватает.
ColdSun1995
ColdSun1995
   311 / 806
сегодня в 17:29
всё пытается напомнить о себе... лучше пусть вспомнит, как у Баварии за посиделки дома деньги получал) и гнать на Рибери, который во многом (хотя Роббен еще в большей степени) тот сезон спас, как то не правильно что ли. хотя, конечно же спасибо ему за открытие таких футболистов как Мюллер, Бадштубер, Швайнштайгера как центрального полузащитника ну и за начало расцвета Роббена)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   321 / 806
сегодня в 17:15
Посредственный игрок и Бавария это дастишфантастиш.
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