Ван Гал: «Рибери думал о себе, а не о команде»

Экс-наставник «Баварии» в интервью France Football раскритиковал своего бывшего подопечного .

Звезда должна соответствовать своему статусу как в клубе, так и в команде. Когда приезжает тренер, который верит в командную работу, Рибери говорит, что он не способен управлять зрелыми, напористыми игроками. Это неправильно.

Всё зависит от того, готов ли конкретный игрок стать частью коллектива, который я хочу создать, или нет. Я тренировал Фигу и Райкарда, когда им было по тридцать. В тридцать четыре Райкард был открыт для моих идей. Он использовал свой статус не для личных, а для коллективных целей. Фигу был моей звездой, а Рибери нет. Он думал больше о себе, а не о команде.