Одемвингие: «Карьера Самедова могла сложиться лучше»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал решение экс-футболиста «Спартака» завершить профессиональную карьеру футболиста.

Я думаю, что Саше самому решать, когда завершать карьеру. Не знаю, какое у него было состояние здоровья, но он закончил на хорошей ноте — в прошлом году сыграл на чемпионате мира. Сколько ему было, 35 лет? Все зависит от мотивации, не разлюбил ли игру, а также здоровья. Я не знаю всю его ситуацию, есть ли у него были предложения. Но раз повесил бутсы — значит, он доволен карьерой. Играл в больших российских клубах. Молодец, поздравляю его с отличной карьерой.

Да, он страстный футболист, любил игру, очень техничный, хороший пас. Я помню его как игрока мотивированного играть, серьезного — не особо улыбался во время игры. Вне поля мы не очень общались, но он серьезно подходил к футболу, и поэтому у него удалась хорошая карьера.

У Саши был огромный потенциал, то же самое можно сказать про меня. Мы не доиграли до уровня нашего таланта, но карьеры хорошие получились. Я думаю, он доволен карьерой. Для россиянина у него отличная карьера удалась, только не часто наши игроки хотят уезжать за рубеж — играть в испанской лиге, может в Италии. Он сделал свой выбор в пользу Москвы, больших российских клубов. У него был талант, чтобы поиграть за рубежом, и игры за сборную компенсировали это. Конечно же, он мог сделать лучше карьеру, но и у меня это не получилось тоже. Считаю, что главное выжить минимум, и он это сделал.