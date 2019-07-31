«Спартак» арендовал Шюррле

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Андре Шюррле на правах аренды перешел в «Спартак».
По условиям договора, 28-летний немецкий футболист проведет в «Спартаке» год, однако «красно-белые» имеют право выкупа футболиста за 8 млн евро.
По разным сведениям, зарплата чемпиона мира в составе сборной Германии составит 3 млн евро. Игрок уже прошел медобследование и выбрал игровой номер в «Спартаке».
Надо радоваться что в наш Чемпионат едут такие классные игроки играть,это просто супер.
а вы все битвы интернет бойцов устраивайте .
Надо радоваться что в наш Чемпионат едут такие классные игроки играть,это просто супер.
а вы все битвы интернет бойцов устраивайте .
Был,но сдулся.
Теперь просто хороший игрок для РПЛ
Р.S.Удачи в России!Может снова заиграет отлично,если без травм будет.
Был,но сдулся.
Теперь просто хороший игрок для РПЛ
Р.S.Удачи в России!Может снова заиграет отлично,если без травм будет.
После финала чемпионата мира карьера Шюррле пошла на спад – в "Вольфсбурге" он не был ключевым футболистом, в дортмундской "Боруссии" много лечился и почти не играл, в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 не попал, а прошлый сезон провел в аренде в "Фулхэме". Изначально лондонцы подписали контракт с немцем на два года, но в договоре было прописано: в случае вылета клуба Шюррле вернется в "Боруссию" досрочно. Так и произошло – теперь немец ищет новый клуб, потому что в "Боруссии" играть не будет.
После финала чемпионата мира карьера Шюррле пошла на спад – в "Вольфсбурге" он не был ключевым футболистом, в дортмундской "Боруссии" много лечился и почти не играл, в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 не попал, а прошлый сезон провел в аренде в "Фулхэме". Изначально лондонцы подписали контракт с немцем на два года, но в договоре было прописано: в случае вылета клуба Шюррле вернется в "Боруссию" досрочно. Так и произошло – теперь немец ищет новый клуб, потому что в "Боруссии" играть не будет.
Я тут вчера налечил одного мясного, что 6 миллионов :) Признаю свою ошибку. Это были сведения 4-летней давности.
Я тут вчера налечил одного мясного, что 6 миллионов :) Признаю свою ошибку. Это были сведения 4-летней давности.
но для спартака это усиление однозначно, потому что понсе на голодном пайке а мелкадзе дно
но для спартака это усиление однозначно, потому что понсе на голодном пайке а мелкадзе дно