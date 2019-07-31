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«Спартак» арендовал Шюррле

сегодня, 17:44

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Андре Шюррле на правах аренды перешел в «Спартак».

По условиям договора, 28-летний немецкий футболист проведет в «Спартаке» год, однако «красно-белые» имеют право выкупа футболиста за 8 млн евро.

По разным сведениям, зарплата чемпиона мира в составе сборной Германии составит 3 млн евро. Игрок уже прошел медобследование и выбрал игровой номер в «Спартаке». 

 

 

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Все комментарии
Спагетти
Спагетти ответил Хороший Малый
   227 / 832
сегодня в 19:54
Какая грязь?) просто подкалываем друг друга в этом и прикол, или у тебя с чувством юмора напряг?)))
Дима Головашич
Дима Головашич ответил viv
   204 / 832
сегодня в 19:53
Семинулевые опять смешат народ. После финала чемпионата мира карьера Шюррле пошла на спад – в "Вольфсбурге" он не был ключевым футболистом, в дортмундской "Боруссии" много лечился и почти не играл, в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 не попал, а прошлый сезон провел в аренде в "Фулхэме". Изначально лондонцы подписали контракт с немцем на два года, но в договоре было прописано: в случае вылета клуба Шюррле вернется в "Боруссию" досрочно. Так и произошло – теперь немец ищет новый клуб, потому что в "Боруссии" играть не будет.
Смешить народ, это брать одноногого Маркизио за шесть лямов и разрывать с ним контракт через год. Вот это реально смех по всем фронтам. А как можно было выгнать Данни?
oFANATo
oFANATo ответил Тага Дага
   97 / 832
сегодня в 19:52
Удачи ему,очень хорошее приобретение.
Время покажет, но пока он недавно прочно сидел на лавке запасных. И от него отказался да же Фулхэм.
Культурист Семенович
Культурист Семенович ответил Томас Сойер
   425 / 832
сегодня в 19:51
Новость хорошая. Желаю всем клубам РПЛ приобретать сильных иностраных футболистов. Это должно сказаться на качественную игру. А значит будет интересно наблюдать за РПЛ.
На сильных иностранных футболистов не у всех есть финансовые возможности. Андре Шюррле не такой сильный сегодня, поэтому попал в Спартак. Был бы сильным, как когда то, продолжал бы играть в Германии
Хороший Малый
Хороший Малый
   162 / 832
сегодня в 19:43
Вот читаю и поражаюсь ,в теме люди просто льют друг на друга грязь.
Надо радоваться что в наш Чемпионат едут такие классные игроки играть,это просто супер.
а вы все битвы интернет бойцов устраивайте .
Тага Дага
Тага Дага
   187 / 832
сегодня в 19:41
Удачи ему,очень хорошее приобретение.
Томас Сойер
Томас Сойер
   559 / 832
сегодня в 19:39
Новость хорошая. Желаю всем клубам РПЛ приобретать сильных иностраных футболистов. Это должно сказаться на качественную игру. А значит будет интересно наблюдать за РПЛ.
Levadia
Levadia ответил Kurt Bekelman
   183 / 832
сегодня в 19:38
Уже не звезда.
Был,но сдулся.
Теперь просто хороший игрок для РПЛ
Р.S.Удачи в России!Может снова заиграет отлично,если без травм будет.
Спагетти
Спагетти
   227 / 832
сегодня в 19:35
В Спартак перешёл 28- летний чемпион мира, в зенит не нужный барсе молодой зулус, уот так уот:)))
Hypnoz
Hypnoz
   200 / 832
сегодня в 19:31
Чемпион мира, будет получать всего три миллиона в год !Кокорин на зоне, не играя, больше получает ! Бомжи ему уже новый контракт подготовили, Семак с передачкой отправит ! Дзюба вообще угорает... )))
Footbolista
Footbolista ответил Гавроша
   4 / 832
сегодня в 19:29
Неликвид это аргентинская диаспора паредесов и Маркизио...
Контуженый
Контуженый ответил Jeck Denielse
   610 / 832
сегодня в 19:28
Но в целом положительная тенденция..... В Лигу наконец едут хорошие игроки.... Спартак пополняется отличным игроком....в прошлом... Зенит парнем с отличным настоящим и будущим.... Но это всё нюансы.... Главное едут.......едут к нам играть.....
Играть?? Да за баблом все они едут
viv
viv
   282 / 832
сегодня в 19:28
Семинулевые опять смешат народ.
После финала чемпионата мира карьера Шюррле пошла на спад – в "Вольфсбурге" он не был ключевым футболистом, в дортмундской "Боруссии" много лечился и почти не играл, в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 не попал, а прошлый сезон провел в аренде в "Фулхэме". Изначально лондонцы подписали контракт с немцем на два года, но в договоре было прописано: в случае вылета клуба Шюррле вернется в "Боруссию" досрочно. Так и произошло – теперь немец ищет новый клуб, потому что в "Боруссии" играть не будет.
Армейская душа
Армейская душа ответил Kurt Bekelman
   73 / 832
сегодня в 19:26
звезды вновь едут к нам в чемпионат. Радует
А звёзды часто ходят по арендам в пердивы?
Gunther
Gunther
   563 / 832
сегодня в 19:22
Наконец-то супер трансфер. Добро пожаловать в Спартак!
RomzesRZN
RomzesRZN
   261 / 832
сегодня в 19:22
По классу это сильнейший футболист лиги, однозначно! Заиграет - хоть немного восполнит потери Промеса, Зе, Адриано и Фернандо. Не заиграет - отдадим всего 3 ляма (столько в питере получает никакущий дзюбиньо, который по 1500 минут за чемпионат может не забивать будучи центрфорвардом :) )
andreika20133
andreika20133 ответил 25процентный клоун
   297 / 832
сегодня в 19:20
Паредес, Дриусси, Ригони, Мамана, Краневитер, Манчини, Фурсенко..... Когда о ни говорили и о них, считал их серьезной командой, а когда играли весело было, эхх
Какой то бессмысленный набор слов. ЭХХХ.
Николай к
Николай к
сегодня в 19:16
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       206 / 832
    сегодня в 19:15
    звезды вновь едут к нам в чемпионат. Радует
    Армейская душа
    Армейская душа
       73 / 832
    сегодня в 19:15
    Главный вопрос - как быстро Андре поймёт, что в Лёниной бензоколонке играть не обязательно и можно просто ковырять в носу на поле, ведь результат делают федунские свистки?
    Литейный 4
    Литейный 4
       10 / 832
    сегодня в 19:11
    Гораздо интересней новости про распродажу Спартака, чем этот очередной неликвид от Цорна. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       10 / 832
    сегодня в 19:09
    степан ты не путай чемпион мира с чемпионом россии,это как лига европы и лига чемпионов,маноласа лавочника купили аль как?
    Это я тебе Заболотного в пример привел. Если команда становится чемпионом, то и их лавочники, физиотерапевты и прочие , которые не выходили на поле, тоже чемпионами становятся. Погонят его, как и других ваших ссаными тряпками через погода. Впрочем кому я это говорю. Гыгыгы
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Footbolista
       49 / 832
    сегодня в 19:08
    Завязывай)...конебомжи и так в панике...вратарей побежали новых искать...
    Главное что бы сухого оставили!((
    Гавроша
    Гавроша
       86 / 832
    сегодня в 19:07
    До чего же любит спартак собирать нелеквид. Еще одного притащили.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 832
    сегодня в 19:06
    Шюррле сделает из Кононова Лёва а из Семака Сколари образца 1-7)))))))
    clop
    clop
       95 / 832
    сегодня в 19:06
    Сейчас пишут, что у Шюрле зарплата примерно 3,25 миллиона евро.
    Я тут вчера налечил одного мясного, что 6 миллионов :) Признаю свою ошибку. Это были сведения 4-летней давности.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       110 / 832
    сегодня в 19:05
    Новый игрок в нашей лиге,удачи!!!
    Footbolista
    Footbolista ответил 25процентный клоун
       4 / 832
    сегодня в 19:03
    Завязывай)...конебомжи и так в панике...вратарей побежали новых искать...
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       39 / 832
    сегодня в 19:03
    он сделает спартак чемпионом мира))))
    но для спартака это усиление однозначно, потому что понсе на голодном пайке а мелкадзе дно
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Литейный 4
       49 / 832
    сегодня в 19:01
    Чемпион мира, чемпион мира. Ну и что что чемпион мира. Заболотный вон чемпион России, Но это не значит что он топ российский футболист. Середняк середняком. В Пердиве Шюллде будет точно звЯздой. гыгыгы
    степан ты не путай чемпион мира с чемпионом россии,это как лига европы и лига чемпионов,маноласа лавочника купили аль как?
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