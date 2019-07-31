«Спартак» арендовал Шюррле

сегодня, 17:44

Нападающий «Боруссии Дортмунд» на правах аренды перешел в «Спартак».

По условиям договора, 28-летний немецкий футболист проведет в «Спартаке» год, однако «красно-белые» имеют право выкупа футболиста за 8 млн евро.

По разным сведениям, зарплата чемпиона мира в составе сборной Германии составит 3 млн евро. Игрок уже прошел медобследование и выбрал игровой номер в «Спартаке».