«Спартак» решили расформировать

С Глушаковым играли успешнее? «Соккер.ру» подмечает, как некоторые фанаты москвичей используют аргументы «зенитовцев». Готовы поспорить!
Могут отпустить за лето целый состав
Все пропало, готовьтесь к выездам в ФНЛ? «Спартак», если до конца лета уедут Ребров, Джано и Мельгарехо, что реально, потеряет ровно 11 человек, целый состав. Только вратарь Артем останется, если Крицюк не приедет в Москву. А из подписаний пока лишь Мирзов и Понсе…
Радимов саркастично обвинил в новых результатах Глушакова, намекая, что не в хавбеке было дело. Известная логическая ошибка – «после» не значит «вследствие». Дело не в уходе Комбарова – Дмитрий стоял на угловых, как Айртон. И с Глушаковым были «Тамбовы», много разных.
Старый состав «Спартака» приговорили к казни по результатам двух позорных сезонов, а Цорн активно занимается исполнением приговора, пусть с опозданием. Не исключено, что решение приняли без доброго намерения, недавно. Но прокрутите в голове фамилии ушедших и ассоциации с ними.
Кто там игрок будущего? Фернандо справедливо хвалят, но и ругают по делу. Классом он, как и Зе Луиш, выше, чем нынешний средний уровень футболистов «Спартака», но бразильца даже в Португалию не забрали – уехал в Китай. Семьянину важнее зарплата на Востоке, чем игра за «Спартак». Вот и ответ, стоило ли расставаться.
А Глушаков не о клубе и команде думал последний год, чтобы насмехаться над тем, как играет наполовину распроданный «Спартак» без новых лидеров и тренера.
Ситуация, когда все отчасти правы
«Спартак», где Фернандо созидал, руководил игрой и ошибался в обороне, не смог обойти радикально обновленный ЦСКА. Но важнее, что «Спартак», где были Глушаков, Комбаров, Ханни, Боккетти, Луис Адриано, чуть раньше Попов и Еременко, а у каждого характерец, не могли контролировать.
Вопрос не к тем, кто устроил распродажу, а к тем, что собрал странный отряд и назначил тренером именно Кононова. Обидно терять пузатого семейного дядьку Фернандо. Но мастер штрафных точно как плюшевый мишка в работе? Кадры у старого «Спартака» для тренера, который все контролирует и которому доверяют.
А поскольку бездарная трансферная политика еще и заставляет зарабатывать деньги продажами – чтобы бюрократы из УЕФА не впаяли дисквалификацию, то распродажа логична, как и вынужденное расставание с Промесом. Причем в 2019 вообще прощались в основном с немолодыми игроками.
Не каждый плох в профессии. Еременко мог пригодиться на поле, как и Фернандо с Зе Луишем. Но вряд ли у тренера Кононова. И поскольку очевидно, что шансы Олега Георгиевича не стать козлом отпущения минимальные, в «Спартаке» решили, что наступил идеальный момент для набора новой команды.
Фернандо всего 27 лет – хотя по выносливости кажется, что больше, но Глушакову, Комбарову, Боккетти или Луису Адриано за тридцать. Сбавляющие со временем ветераны уместны в командах с поставленной игрой, к которым «Спартак» не относится. Впрочем, можно понять и паникеров. Люди испугались, поскольку увидели работу шиворот-навыворот.
Сначала собирают чемоданы Лиус Адриано и Зе Луиш, а остаются Понсе и Мелкадзе, и только потом народу обещают Шюррле в аренду и покупку необстрелянного на высоком уровне, но одаренного Ларссона. Сначала уходит Фернандо, и лишь потом «Спартак» объявит имя хавбека, который должен его заменить в основе. Непонятных шагов немало.
Попытка подписать Гильерме, решение оставить Ещенко, хотя лучше бы купили Рассказову конкурента, отсутствие подготовленной замены Фернандо... Вопросов много, но и трансферный месяц для ответов остался.
«Спартак» определит качество покупок
Конечно же, команда Кононова, Рассказова, Гулиева, Мирзова и Мелкадзе не претендент на титулы. Но в плане Цорна – если план появился, второй пункт куда важнее, чем первый. Стартовая позиция – отпустить тех, кто потерял мотивацию, сбавил или уничтожает «Спартак» изнутри, хотя по горбу так, как владелец или тренеры, не получает.
А ключевая часть – набрать совершено другой по отношению состав, выбрать подходящего тренера для успешных дел, а не пустых слов. Впереди увлекательный август и сезон, ведь новички нужны и будут, а Кононов может наработать на железную отставку. И тогда новый тренер нужен раньше лета 2020 года. Но тут пример кризисного предприятия, а из кризиса выходят непопулярными методами.
Это политики-популисты, коих вокруг большинство, обычно врут, без причин обещая нереальный прогресс в дни стагнации. «Спартак» как частная контора с огромным для РПЛ бюджетом не имеет права обманываться. Нужно признать, что чемпионский состав сам себя уничтожил, почти все пришедшие сразу после этого не прижились, и теперь надо начинать с чистого листа.
Резать мясо с Кононовым – веселить конкурентов, но иначе пока не умеют. Впрочем, еще не вечер, Олег Георгиевич может стать следующим в списке расставаний.
Кривая распродажа имеет обоснования
Почему штаны снимают через голову? Зная «Спартак», предположим, что Цорну долго не давали добро на массовую распродажу. Плюс статус команды мешает завлекать новичков в июне месяце. И ограниченность бюджета учтите. «Спартак» за четыре года отдал 16 человек свободными агентами. А еще провалил селекцию сразу после чемпионства – Роша, Ханни, Максимович, Тигиев, Петкович и Пашалич не заиграли.
Денег нет, их надо найти, продавая. А если по каждому была война и сомнения – по одному Фернандо сто раз менялась позиция с «точно продаем» на «не продается», то все объяснимо. Цорну лишь бездарные матчи первых туров позволили продавить линию с кардинальной сменой подхода. А новые провалы позволят поменять тренера. Нет гарантий, что все получится, но у самой распродажи альтернатив не было.
У Зе Луиша, Фернандо, Луиса Адриано, Ханни, Глушакова, Комбарова, Мельгарехо, Боккетти и Ломовицкого не получалось. Поэтому прошлось делать опасную ставку – «ва-банк». Рискнули, поскольку оказались в тупике. Выход один – набрать новый «Спартак», распустив старый. Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, даже Мирзов и Понсе, не являются безнадежными игроками, как ожидаемые новички - Шюррле, Тиль и Ларссон.
Осталось выбрать нового опорника и главного тренера? Похоже, а выводы сможем делать, когда поиграют вместе хотя бы несколько месяцев. Ведь судить по тому, что творится сейчас – когда понятно, что распродажа опередила грамотные закупки, просто бессмысленно. Ни один состав, даже ветеранский у «Реала», не играет в полную силу, если понимает, что идет переходной период.
Вы можете спорить с формой, никто из нас не знает, получится ли, но сложно спорить с содержанием затеи с распродажей. Если люди внутри «Спартака» увидели, что по мотивации, уровню формы, здоровью и профессионализму с розданными игроками ничего не получается и вряд ли получится, то вариантов банально не было. Легко судить их, допуская, что свинское поведение было только у Глушакова.
А что, если их таких было много? Вредителем обычно считают одного Федуна, а что, если вокруг него были предатели, прихлебатели и люди, просто зарабатывающие деньги? Конечно же, будь на месте Измайлова, например, Бабаев, процесс смены поколений не напоминал цирк. У ЦСКА прошлым летом тоже был один вариант – радикальное омоложение без гарантий борьбы за титул в ближайшие годы. «Армейцы» справились.
Но если Федуну главный спонсор «Спартака» заявил: «Леонид Арнольдович, хватит выбрасывать деньги», то и здесь поставили перед фактом. Уходят люди с высокой зарплатой и без выдающихся результатов. А закупки будут только за деньги от продаж. Тренеры, менеджеры и совет директоров виноваты в случившемся – без вариантов, но на поле-то были Педро, Софьян, Джано, Сальваторе, Фернандо, Зе, Луис, Денис и Дмитрий.
Футболисты сами провалились на дно, из которого вынырнет другой состав. «Спартак» добавил интриги сезону, ведь еще парочка ходов – отпустят 10-11 человек за лето, не считая зимних расставаний. Изнутри увидели, что боеспособная команда умерла, спонсор не разрешил оставить старый пепел и сразу накупить ярких фениксов вдобавок. В таком случае распродажа не была опцией, а стала реанимацией. И реанимацию нельзя не делать, если хотите спасти живой организм, коим футбольная команда, безусловно, является.
Умнее было бы объяснить весь замысел фанатам заранее, но скорее пришлось долго и нудно убеждать руководство по каждому игроку – и на вход, и на выход. Ведь совсем недавно Федун говорил об одном-двух новичках и вере в Кононова, а теперь концепция в сотый раз изменилась. Будет новый «Спартак», старый разочаровал всех, кроме конкурентов.
Второго такого клуба, который подымает настроение всей стране не сыскать!
Второго такого клуба, который подымает настроение всей стране не сыскать!
Кого же мы будем унижать на "открывашке"?
Кого же мы будем унижать на "открывашке"?
Я не смотрю ни телек ни разборы игр, только обзоры и статистику, ну и прямую когда могу.
Я не смотрю ни телек ни разборы игр, только обзоры и статистику, ну и прямую когда могу.
Просто ты поставь себя на место болел другого клуба, когда включаешь допустим какую то передачу про футбол,а там из часа эфира 50минут обсуждается позорный Глушаков и его личная жизнь, или явная неудачная игра Спартака в неинтересном матче да ещё все наперебой ищут нелепые оправдания такой игры и судейским решениям.
Вот от я и называю стрёмным цирком. Все эти людишки понятно дело патыаются поймать хайп на Спартаке, т.к. объективно у Спартака самая многочисленная торсида и это даёт лайки просмотры известность и бабки в конечном итоге.
Но всё это в ответку вызывает от лёгкого раздражения до откровенной ненависти.
Всё как бы просто.
Просто ты поставь себя на место болел другого клуба, когда включаешь допустим какую то передачу про футбол,а там из часа эфира 50минут обсуждается позорный Глушаков и его личная жизнь, или явная неудачная игра Спартака в неинтересном матче да ещё все наперебой ищут нелепые оправдания такой игры и судейским решениям.
Вот от я и называю стрёмным цирком. Все эти людишки понятно дело патыаются поймать хайп на Спартаке, т.к. объективно у Спартака самая многочисленная торсида и это даёт лайки просмотры известность и бабки в конечном итоге.
Но всё это в ответку вызывает от лёгкого раздражения до откровенной ненависти.
Всё как бы просто.
А все же Горин, пишущий о Спартаке, это странно, ведь известно, чей он болельщик.
А все же Горин, пишущий о Спартаке, это странно, ведь известно, чей он болельщик.
Шлёпала))
Шлёпала))
даже тренер-интелектуал теперь не ко двору. Беги, Кононов из этой крысятни!
даже тренер-интелектуал теперь не ко двору. Беги, Кононов из этой крысятни!
Поэтому если без шуток прекрасно тебя понимаю, вы там держитесь, в ФНЛ вам конечно не надо, но глобальное очищение и в клубе и среди левых болел прилипал сделать конечно надо, а то реально превратили Спам в какой то скандально-некрасивый цирк.
Очиститесь, научитесь играть нормально и без судеек и приходите снова в наш клуб Топов РПЛ!!!
Поэтому если без шуток прекрасно тебя понимаю, вы там держитесь, в ФНЛ вам конечно не надо, но глобальное очищение и в клубе и среди левых болел прилипал сделать конечно надо, а то реально превратили Спам в какой то скандально-некрасивый цирк.
Очиститесь, научитесь играть нормально и без судеек и приходите снова в наш клуб Топов РПЛ!!!