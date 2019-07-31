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«Спартак» решили расформировать

вчера, 10:00

С Глушаковым играли успешнее? «Соккер.ру» подмечает, как некоторые фанаты москвичей используют аргументы «зенитовцев». Готовы поспорить!  

Могут отпустить за лето целый состав

Все пропало, готовьтесь к выездам в ФНЛ? «Спартак», если до конца лета уедут Ребров, Джано и Мельгарехо, что реально, потеряет ровно 11 человек, целый состав. Только вратарь Артем останется, если Крицюк не приедет в Москву. А из подписаний пока лишь Мирзов и Понсе…

Радимов саркастично обвинил в новых результатах Глушакова, намекая, что не в хавбеке было дело. Известная логическая ошибка – «после» не значит «вследствие». Дело не в уходе Комбарова – Дмитрий стоял на угловых, как Айртон. И с Глушаковым были «Тамбовы», много разных.   

Старый состав «Спартака» приговорили к казни по результатам двух позорных сезонов, а Цорн активно занимается исполнением приговора, пусть с опозданием. Не исключено, что решение приняли без доброго намерения, недавно. Но прокрутите в голове фамилии ушедших и ассоциации с ними.

Кто там игрок будущего? Фернандо справедливо хвалят, но и ругают по делу. Классом он, как и Зе Луиш, выше, чем нынешний средний уровень футболистов «Спартака», но бразильца даже в Португалию не забрали – уехал в Китай. Семьянину важнее зарплата на Востоке, чем игра за «Спартак». Вот и ответ, стоило ли расставаться.

А Глушаков не о клубе и команде думал последний год, чтобы насмехаться над тем, как играет наполовину распроданный «Спартак» без новых лидеров и тренера.

Ситуация, когда все отчасти правы

«Спартак», где Фернандо созидал, руководил игрой и ошибался в обороне, не смог обойти радикально обновленный ЦСКА. Но важнее, что «Спартак», где были Глушаков, Комбаров, Ханни, Боккетти, Луис Адриано, чуть раньше Попов и Еременко, а у каждого характерец, не могли контролировать.

Вопрос не к тем, кто устроил распродажу, а к тем, что собрал странный отряд и назначил тренером именно Кононова. Обидно терять пузатого семейного дядьку Фернандо. Но мастер штрафных точно как плюшевый мишка в работе? Кадры у старого «Спартака» для тренера, который все контролирует и которому доверяют.  

А поскольку бездарная трансферная политика еще и заставляет зарабатывать деньги продажами – чтобы бюрократы из УЕФА не впаяли дисквалификацию, то распродажа логична, как и вынужденное расставание с Промесом. Причем в 2019 вообще прощались в основном с немолодыми игроками.

Не каждый плох в профессии. Еременко мог пригодиться на поле, как и Фернандо с Зе Луишем. Но вряд ли у тренера Кононова. И поскольку очевидно, что шансы Олега Георгиевича не стать козлом отпущения минимальные, в «Спартаке» решили, что наступил идеальный момент для набора новой команды.

Фернандо всего 27 лет – хотя по выносливости кажется, что больше, но Глушакову, Комбарову, Боккетти или Луису Адриано за тридцать. Сбавляющие со временем ветераны уместны в командах с поставленной игрой, к которым «Спартак» не относится. Впрочем, можно понять и паникеров. Люди испугались, поскольку увидели работу шиворот-навыворот.

Сначала собирают чемоданы Лиус Адриано и Зе Луиш, а остаются Понсе и Мелкадзе, и только потом народу обещают Шюррле в аренду и покупку необстрелянного на высоком уровне, но одаренного Ларссона. Сначала уходит Фернандо, и лишь потом «Спартак» объявит имя хавбека, который должен его заменить в основе. Непонятных шагов немало.

Попытка подписать Гильерме, решение оставить Ещенко, хотя лучше бы купили Рассказову конкурента, отсутствие подготовленной замены Фернандо... Вопросов много, но и трансферный месяц для ответов остался.

«Спартак» определит качество покупок

Конечно же, команда Кононова, Рассказова, Гулиева, Мирзова и Мелкадзе не претендент на титулы. Но в плане Цорна – если план появился, второй пункт куда важнее, чем первый. Стартовая позиция – отпустить тех, кто потерял мотивацию, сбавил или уничтожает «Спартак» изнутри, хотя по горбу так, как владелец или тренеры, не получает.

А ключевая часть – набрать совершено другой по отношению состав, выбрать подходящего тренера для успешных дел, а не пустых слов. Впереди увлекательный август и сезон, ведь новички нужны и будут, а Кононов может наработать на железную отставку. И тогда новый тренер нужен раньше лета 2020 года. Но тут пример кризисного предприятия, а из кризиса выходят непопулярными методами.

Это политики-популисты, коих вокруг большинство, обычно врут, без причин обещая нереальный прогресс в дни стагнации. «Спартак» как частная контора с огромным для РПЛ бюджетом не имеет права обманываться. Нужно признать, что чемпионский состав сам себя уничтожил, почти все пришедшие сразу после этого не прижились, и теперь надо начинать с чистого листа.

Резать мясо с Кононовым – веселить конкурентов, но иначе пока не умеют. Впрочем, еще не вечер, Олег Георгиевич может стать следующим в списке расставаний.

Кривая распродажа имеет обоснования

Почему штаны снимают через голову? Зная «Спартак», предположим, что Цорну долго не давали добро на массовую распродажу. Плюс статус команды мешает завлекать новичков в июне месяце. И ограниченность бюджета учтите. «Спартак» за четыре года отдал 16 человек свободными агентами. А еще провалил селекцию сразу после чемпионства – Роша, Ханни, Максимович, Тигиев, Петкович и Пашалич не заиграли.

Денег нет, их надо найти, продавая. А если по каждому была война и сомнения – по одному Фернандо сто раз менялась позиция с «точно продаем» на «не продается», то все объяснимо. Цорну лишь бездарные матчи первых туров позволили продавить линию с кардинальной сменой подхода. А новые провалы позволят поменять тренера. Нет гарантий, что все получится, но у самой распродажи альтернатив не было.

У Зе Луиша, Фернандо, Луиса Адриано, Ханни, Глушакова, Комбарова, Мельгарехо, Боккетти и Ломовицкого не получалось. Поэтому прошлось делать опасную ставку – «ва-банк». Рискнули, поскольку оказались в тупике. Выход один – набрать новый «Спартак», распустив старый. Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, даже Мирзов и Понсе, не являются безнадежными игроками, как ожидаемые новички - Шюррле, Тиль и Ларссон.

Осталось выбрать нового опорника и главного тренера? Похоже, а выводы сможем делать, когда поиграют вместе хотя бы несколько месяцев. Ведь судить по тому, что творится сейчас – когда понятно, что распродажа опередила грамотные закупки, просто бессмысленно. Ни один состав, даже ветеранский у «Реала», не играет в полную силу, если понимает, что идет переходной период.

Вы можете спорить с формой, никто из нас не знает, получится ли, но сложно спорить с содержанием затеи с распродажей. Если люди внутри «Спартака» увидели, что по мотивации, уровню формы, здоровью и профессионализму с розданными игроками ничего не получается и вряд ли получится, то вариантов банально не было. Легко судить их, допуская, что свинское поведение было только у Глушакова.

А что, если их таких было много? Вредителем обычно считают одного Федуна, а что, если вокруг него были предатели, прихлебатели и люди, просто зарабатывающие деньги? Конечно же, будь на месте Измайлова, например, Бабаев, процесс смены поколений не напоминал цирк. У ЦСКА прошлым летом тоже был один вариант – радикальное омоложение без гарантий борьбы за титул в ближайшие годы. «Армейцы» справились.

Но если Федуну главный спонсор «Спартака» заявил: «Леонид Арнольдович, хватит выбрасывать деньги», то и здесь поставили перед фактом. Уходят люди с высокой зарплатой и без выдающихся результатов. А закупки будут только за деньги от продаж. Тренеры, менеджеры и совет директоров виноваты в случившемся – без вариантов, но на поле-то были Педро, Софьян, Джано, Сальваторе, Фернандо, Зе, Луис, Денис и Дмитрий.

Футболисты сами провалились на дно, из которого вынырнет другой состав. «Спартак» добавил интриги сезону, ведь еще парочка ходов – отпустят 10-11 человек за лето, не считая зимних расставаний. Изнутри увидели, что боеспособная команда умерла, спонсор не разрешил оставить старый пепел и сразу накупить ярких фениксов вдобавок. В таком случае распродажа не была опцией, а стала реанимацией. И реанимацию нельзя не делать, если хотите спасти живой организм, коим футбольная команда, безусловно, является.   

Умнее было бы объяснить весь замысел фанатам заранее, но скорее пришлось долго и нудно убеждать руководство по каждому игроку – и на вход, и на выход. Ведь совсем недавно Федун говорил об одном-двух новичках и вере в Кононова, а теперь концепция в сотый раз изменилась. Будет новый «Спартак», старый разочаровал всех, кроме конкурентов.

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Aris
Aris
сегодня в 09:07
Бред!
Александр Рагузов
Александр Рагузов
сегодня в 06:42
Черного кобеля не отмоешь до бела.
Кошк 47
Кошк 47
   250 / 842
сегодня в 06:15
    GKN
    GKN
       505 / 842
    сегодня в 05:35
    И это пройдет
    Nikola45
    Nikola45
       87 / 842
    вчера в 19:33
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         91 / 842
      вчера в 18:44
      Без Спартака будет скучно в РПЛ...
      Андрей Негодин
      Андрей Негодин
      вчера в 18:14
      эту команду надо давно обновлять , цорн сделал правильно всех игроков продал, а то они стоят на месте и получают бабки , значит надо было менять пол состава,сколько тренеров поменялось всё ноль, давно надо менять
      Ильдар Яруллин
      Ильдар Яруллин
         482 / 842
      вчера в 15:28
      Не увидел ни единого слова про молодежку. Может командам и Спартаку в частности стоит наигрывать своих игроков? Разве не ради этого вводятся лимиты? Для чего тогда академия?
      Байкал-38
      Байкал-38
         12 / 842
      вчера в 15:00
      Не согласен с теми кто хочет расформирования Спартака!
      Второго такого клуба, который подымает настроение всей стране не сыскать!
      zeni
      zeni
         433 / 842
      вчера в 14:40
      cпартак решили расформировать...Правильное решение ГОСПОДА !!!!!!!!!!!
      korn3512
      korn3512 ответил КАМЮ
         92 / 842
      вчера в 13:40
      Издевался, че не понятно то?))
      КАМЮ
      КАМЮ ответил korn3512
         165 / 842
      вчера в 13:38
      "цска после омоложения справился") они разве что то выиграли? Или на худой конец попали в зону ЛЧ?)) Шлёпала))
      А ты забыл, как год назад пердив ванговал?
      oFANATo
      oFANATo
         71 / 842
      вчера в 13:24
      «cпартак» решили расформировать?

      Кого же мы будем унижать на "открывашке"?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Faustello
         13 / 842
      вчера в 13:16
      Сочувствую))
      Я не смотрю ни телек ни разборы игр, только обзоры и статистику, ну и прямую когда могу.
      Faustello
      Faustello ответил 25процентный клоун
         2 / 842
      вчера в 12:59
      Скандальный цирк только в головах людей,им вдолбили это, а я слежу за игрой, 4 каркаса ворот и две не поставленые пены норм зультат, хоть и без очков.
      Да причём тут игра с Тамбовым? Любая команда может 79аться в отдельном матче.
      Просто ты поставь себя на место болел другого клуба, когда включаешь допустим какую то передачу про футбол,а там из часа эфира 50минут обсуждается позорный Глушаков и его личная жизнь, или явная неудачная игра Спартака в неинтересном матче да ещё все наперебой ищут нелепые оправдания такой игры и судейским решениям.
      Вот от я и называю стрёмным цирком. Все эти людишки понятно дело патыаются поймать хайп на Спартаке, т.к. объективно у Спартака самая многочисленная торсида и это даёт лайки просмотры известность и бабки в конечном итоге.
      Но всё это в ответку вызывает от лёгкого раздражения до откровенной ненависти.
      Всё как бы просто.
      311
      311
         44 / 842
      вчера в 12:57
      Хорошие новости сегодня на Соккере!)
      d_fincher
      d_fincher
         81 / 842
      вчера в 12:53
      Я статьи Горина узнаю еще до того, как прочту фамилию в конце статьи. Он очень экспрессивные слова всегда применяет в сторону Спартака. Особенно прилагательные, часто скрываемые за якобы объективность в туче других прилагательных. "Пузатый семейный дядька" - я не знаю, можно ли это считать футбольной аналитикой, может вы знаете?

      А все же Горин, пишущий о Спартаке, это странно, ведь известно, чей он болельщик.
      NbKA555
      NbKA555
         148 / 842
      вчера в 12:51
      Интересная мысль.Но вряд ли все так и есть.Но чтобы то не было,я всегда со Спартаком！До конца！Удачи нам！
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Faustello
         13 / 842
      вчера в 12:44
      Скандальный цирк только в головах людей,им вдолбили это, а я слежу за игрой, 4 каркаса ворот и две не поставленые пены норм зультат, хоть и без очков.
      korn3512
      korn3512
         92 / 842
      вчера в 12:36
      Спартак справится. Инфа 100 пудовая)
      korn3512
      korn3512
         92 / 842
      вчера в 12:36
      "цска после омоложения справился") они разве что то выиграли? Или на худой конец попали в зону ЛЧ?))

      Шлёпала))
      korn3512
      korn3512 ответил 11-и метровый
         92 / 842
      вчера в 12:32
      Ты слишком мелок, чтоб базарить за "всех"
      legendsofsails
      legendsofsails
         419 / 842
      вчера в 12:32
        Faustello
        Faustello ответил 25процентный клоун
           2 / 842
        вчера в 12:31
        Топом быкам не бывать, пока, скорее выскочки, которые на нас настраиваются как на последний бой и потом ноют
        )))) я бы тоже наверное не мог бы нормально шутить, если не дай бог у нас в клубе творился бы такой мрак...
        Поэтому если без шуток прекрасно тебя понимаю, вы там держитесь, в ФНЛ вам конечно не надо, но глобальное очищение и в клубе и среди левых болел прилипал сделать конечно надо, а то реально превратили Спам в какой то скандально-некрасивый цирк.
        Очиститесь, научитесь играть нормально и без судеек и приходите снова в наш клуб Топов РПЛ!!!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Faustello
           13 / 842
        вчера в 12:23
        Топом быкам не бывать, пока, скорее выскочки, которые на нас настраиваются как на последний бой и потом ноют
        Faustello
        Faustello ответил 25процентный клоун
           2 / 842
        вчера в 12:21
        Быков мы порвем и дублем
        Ну Спартак на Топов всегда хорошо настраивается, а вот из своей зоны середняков часто очень получает щелчки по розовому носу ))
        RBA
        RBA
           378 / 842
        вчера в 12:19
        Да в Африке сейчас штук 20 зулусов поймают и все будет нормально.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Faustello
           13 / 842
        вчера в 12:19
        Быков мы порвем и дублем
        Faustello
        Faustello ответил 25процентный клоун
           2 / 842
        вчера в 12:17
        В Спартаке остались те кому есть что доказывать и яверю в пацанов, ошибки будут, но потом закроют
        потом закроют совсем? даже в ФНЛ не будете?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           13 / 842
        вчера в 12:16
        В Спартаке остались те кому есть что доказывать и яверю в пацанов, ошибки будут, но потом закроют
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