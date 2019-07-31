«Спартак» решили расформировать

вчера, 10:00

С Глушаковым играли успешнее? «Соккер.ру» подмечает, как некоторые фанаты москвичей используют аргументы «зенитовцев». Готовы поспорить!

Могут отпустить за лето целый состав

Все пропало, готовьтесь к выездам в ФНЛ ? «Спартак», если до конца лета уедут Ребров, Джано и Мельгарехо, что реально, потеряет ровно 11 человек, целый состав. Только вратарь Артем останется, если Крицюк не приедет в Москву. А из подписаний пока лишь Мирзов и Понсе…

Радимов саркастично обвинил в новых результатах Глушакова, намекая, что не в хавбеке было дело. Известная логическая ошибка – «после» не значит «вследствие». Дело не в уходе Комбарова – Дмитрий стоял на угловых, как Айртон. И с Глушаковым были «Тамбовы», много разных.

Старый состав «Спартака» приговорили к казни по результатам двух позорных сезонов, а Цорн активно занимается исполнением приговора, пусть с опозданием. Не исключено, что решение приняли без доброго намерения, недавно. Но прокрутите в голове фамилии ушедших и ассоциации с ними.

Кто там игрок будущего? Фернандо справедливо хвалят, но и ругают по делу. Классом он, как и Зе Луиш, выше, чем нынешний средний уровень футболистов «Спартака», но бразильца даже в Португалию не забрали – уехал в Китай. Семьянину важнее зарплата на Востоке, чем игра за «Спартак». Вот и ответ, стоило ли расставаться.

А Глушаков не о клубе и команде думал последний год, чтобы насмехаться над тем, как играет наполовину распроданный «Спартак» без новых лидеров и тренера.

Ситуация, когда все отчасти правы

«Спартак», где Фернандо созидал, руководил игрой и ошибался в обороне, не смог обойти радикально обновленный ЦСКА . Но важнее, что «Спартак», где были Глушаков, Комбаров, Ханни, Боккетти, Луис Адриано, чуть раньше Попов и Еременко, а у каждого характерец, не могли контролировать.

Вопрос не к тем, кто устроил распродажу, а к тем, что собрал странный отряд и назначил тренером именно Кононова. Обидно терять пузатого семейного дядьку Фернандо. Но мастер штрафных точно как плюшевый мишка в работе? Кадры у старого «Спартака» для тренера, который все контролирует и которому доверяют.

А поскольку бездарная трансферная политика еще и заставляет зарабатывать деньги продажами – чтобы бюрократы из УЕФА не впаяли дисквалификацию, то распродажа логична, как и вынужденное расставание с Промесом. Причем в 2019 вообще прощались в основном с немолодыми игроками.

Не каждый плох в профессии. Еременко мог пригодиться на поле, как и Фернандо с Зе Луишем. Но вряд ли у тренера Кононова. И поскольку очевидно, что шансы Олега Георгиевича не стать козлом отпущения минимальные, в «Спартаке» решили, что наступил идеальный момент для набора новой команды.

Фернандо всего 27 лет – хотя по выносливости кажется, что больше, но Глушакову, Комбарову, Боккетти или Луису Адриано за тридцать. Сбавляющие со временем ветераны уместны в командах с поставленной игрой, к которым «Спартак» не относится. Впрочем, можно понять и паникеров. Люди испугались, поскольку увидели работу шиворот-навыворот.

Сначала собирают чемоданы Лиус Адриано и Зе Луиш, а остаются Понсе и Мелкадзе, и только потом народу обещают Шюррле в аренду и покупку необстрелянного на высоком уровне, но одаренного Ларссона. Сначала уходит Фернандо, и лишь потом «Спартак» объявит имя хавбека, который должен его заменить в основе. Непонятных шагов немало.

Попытка подписать Гильерме, решение оставить Ещенко, хотя лучше бы купили Рассказову конкурента, отсутствие подготовленной замены Фернандо... Вопросов много, но и трансферный месяц для ответов остался.

«Спартак» определит качество покупок

Конечно же, команда Кононова, Рассказова, Гулиева, Мирзова и Мелкадзе не претендент на титулы. Но в плане Цорна – если план появился, второй пункт куда важнее, чем первый. Стартовая позиция – отпустить тех, кто потерял мотивацию, сбавил или уничтожает «Спартак» изнутри, хотя по горбу так, как владелец или тренеры, не получает.

А ключевая часть – набрать совершено другой по отношению состав, выбрать подходящего тренера для успешных дел, а не пустых слов. Впереди увлекательный август и сезон, ведь новички нужны и будут, а Кононов может наработать на железную отставку. И тогда новый тренер нужен раньше лета 2020 года. Но тут пример кризисного предприятия, а из кризиса выходят непопулярными методами.

Это политики-популисты, коих вокруг большинство, обычно врут, без причин обещая нереальный прогресс в дни стагнации. «Спартак» как частная контора с огромным для РПЛ бюджетом не имеет права обманываться. Нужно признать, что чемпионский состав сам себя уничтожил, почти все пришедшие сразу после этого не прижились, и теперь надо начинать с чистого листа.

Резать мясо с Кононовым – веселить конкурентов, но иначе пока не умеют. Впрочем, еще не вечер, Олег Георгиевич может стать следующим в списке расставаний.

Кривая распродажа имеет обоснования

Почему штаны снимают через голову? Зная «Спартак», предположим, что Цорну долго не давали добро на массовую распродажу. Плюс статус команды мешает завлекать новичков в июне месяце. И ограниченность бюджета учтите. «Спартак» за четыре года отдал 16 человек свободными агентами. А еще провалил селекцию сразу после чемпионства – Роша, Ханни, Максимович, Тигиев, Петкович и Пашалич не заиграли.

Денег нет, их надо найти, продавая. А если по каждому была война и сомнения – по одному Фернандо сто раз менялась позиция с «точно продаем» на «не продается», то все объяснимо. Цорну лишь бездарные матчи первых туров позволили продавить линию с кардинальной сменой подхода. А новые провалы позволят поменять тренера. Нет гарантий, что все получится, но у самой распродажи альтернатив не было.

У Зе Луиша, Фернандо, Луиса Адриано, Ханни, Глушакова, Комбарова, Мельгарехо, Боккетти и Ломовицкого не получалось. Поэтому прошлось делать опасную ставку – «ва-банк». Рискнули, поскольку оказались в тупике. Выход один – набрать новый «Спартак», распустив старый. Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, даже Мирзов и Понсе, не являются безнадежными игроками, как ожидаемые новички - Шюррле, Тиль и Ларссон.

Осталось выбрать нового опорника и главного тренера? Похоже, а выводы сможем делать, когда поиграют вместе хотя бы несколько месяцев. Ведь судить по тому, что творится сейчас – когда понятно, что распродажа опередила грамотные закупки, просто бессмысленно. Ни один состав, даже ветеранский у «Реала», не играет в полную силу, если понимает, что идет переходной период.

Вы можете спорить с формой, никто из нас не знает, получится ли, но сложно спорить с содержанием затеи с распродажей. Если люди внутри «Спартака» увидели, что по мотивации, уровню формы, здоровью и профессионализму с розданными игроками ничего не получается и вряд ли получится, то вариантов банально не было. Легко судить их, допуская, что свинское поведение было только у Глушакова.

А что, если их таких было много? Вредителем обычно считают одного Федуна, а что, если вокруг него были предатели, прихлебатели и люди, просто зарабатывающие деньги? Конечно же, будь на месте Измайлова, например, Бабаев, процесс смены поколений не напоминал цирк. У ЦСКА прошлым летом тоже был один вариант – радикальное омоложение без гарантий борьбы за титул в ближайшие годы. «Армейцы» справились.

Но если Федуну главный спонсор «Спартака» заявил: «Леонид Арнольдович, хватит выбрасывать деньги», то и здесь поставили перед фактом. Уходят люди с высокой зарплатой и без выдающихся результатов. А закупки будут только за деньги от продаж. Тренеры, менеджеры и совет директоров виноваты в случившемся – без вариантов, но на поле-то были Педро, Софьян, Джано, Сальваторе, Фернандо, Зе, Луис, Денис и Дмитрий.

Футболисты сами провалились на дно, из которого вынырнет другой состав. «Спартак» добавил интриги сезону, ведь еще парочка ходов – отпустят 10-11 человек за лето, не считая зимних расставаний. Изнутри увидели, что боеспособная команда умерла, спонсор не разрешил оставить старый пепел и сразу накупить ярких фениксов вдобавок. В таком случае распродажа не была опцией, а стала реанимацией. И реанимацию нельзя не делать, если хотите спасти живой организм, коим футбольная команда, безусловно, является.

Умнее было бы объяснить весь замысел фанатам заранее, но скорее пришлось долго и нудно убеждать руководство по каждому игроку – и на вход, и на выход. Ведь совсем недавно Федун говорил об одном-двух новичках и вере в Кононова, а теперь концепция в сотый раз изменилась. Будет новый «Спартак», старый разочаровал всех, кроме конкурентов.