«Милан» заплатит за Корреа не более 40 млн евро

Пресса сообщает, что «Милан» собирается заплатить за нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа 40 млн евро.
В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего футболиста. Итальянцы собираются уложиться именно в эту сумму, когда испанцы хотят выручить с продажи форварда не менее 50 млн.
Да и без этого денег у клуба достаточно с учетом американских владельцев, настроенных вырастить стоимость клуба свыше 1 миллиарда, а санкции УЕФА можно в зимнее окно подлатать.
Да и без этого денег у клуба достаточно с учетом американских владельцев, настроенных вырастить стоимость клуба свыше 1 миллиарда, а санкции УЕФА можно в зимнее окно подлатать.