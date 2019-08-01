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«Милан» заплатит за Корреа не более 40 млн евро

сегодня, 10:14

Пресса сообщает, что «Милан» собирается заплатить за нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа 40 млн евро. 

В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего футболиста. Итальянцы собираются уложиться именно в эту сумму, когда испанцы хотят выручить с продажи форварда не менее 50 млн. 

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Ozabot
Ozabot
   603 / 842
сегодня в 11:36
Корреа купят, продадут Андре Силву и Сусо. Еще деньги останутся на Денниса Прата.
Да и без этого денег у клуба достаточно с учетом американских владельцев, настроенных вырастить стоимость клуба свыше 1 миллиарда, а санкции УЕФА можно в зимнее окно подлатать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   80 / 842
сегодня в 11:26
Ничего они не заплатят, потому что Атлетико не собирается продавать Корреа дешевле 50 млн, а Милан не готов столько платить, потому что у него нет денег и еще есть ФФП. В прессе пустили слух, что на Корреа претендуют Тоттенхэм и Валенсия. Но я думаю, что он останется. В прошлом сезоне Барселона предлагала за него хорошие деньги, но им не продали. Атлетико он нужен как ценный игрок ротации, где он регулярно (практически в каждом матче получает игровое время по 25-30 минут, реже выходя в старте на позиции правого вингера) и снижать ценник они не станут, а 50 млн за него заплатить может только Зенит.
VIPded
VIPded
   63 / 842
сегодня в 10:19
40 норм цена
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 842
сегодня в 10:15
Итальянцы и 40 млн. не заплатят.
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