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Дзаньоло: «Я не Тотти, но надеюсь однажды стать таким же крутым игроком»

сегодня, 13:59

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло признался, что хотел бы однажды стать таким же великим игроком, как легенда клуба Франческо Тотти

Я не Тотти, но надеюсь однажды стать таким же крутым футболистом, как он. Единственный способ, которым я могу достичь этого, - это каждый день усердно работать на тренировках, чувствовать уверенность тренера, а затем показать это все перед фанатами. 

Я всегда играл роль «десятки», но признаюсь, что мне нравится также играть «восьмой номер» на поле или даже опорного полузащитника. 

Недавно мы сообщали, что «Рома» подготовила новый контракт для Дзаньоло.

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