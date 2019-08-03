Дзаньоло: «Я не Тотти, но надеюсь однажды стать таким же крутым игроком»

Полузащитник «Ромы» признался, что хотел бы однажды стать таким же великим игроком, как легенда клуба Франческо Тотти.

Я не Тотти, но надеюсь однажды стать таким же крутым футболистом, как он. Единственный способ, которым я могу достичь этого, - это каждый день усердно работать на тренировках, чувствовать уверенность тренера, а затем показать это все перед фанатами.

Я всегда играл роль «десятки», но признаюсь, что мне нравится также играть «восьмой номер» на поле или даже опорного полузащитника.