Дзюба: «Малком получил от меня коронный пинок»

Форвард «Зенита» похвалил новобранца команды Малкома после матча против «Краснодара».

— Слушайте, в «Барселону» просто так не попадают! Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге, понять всё. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет Халком на минималках.

— Когда били Малкома в тоннеле, не пожалели — всё-таки сорок миллионов?

— У меня коронный пинок проходит всем. Мне неважно, кто проходит — в тоннеле все равны. Сорок миллионов, бесплатно кто-то, агроном — все получат. Коронный пинок — всегда!