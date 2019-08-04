Дзюба: «Малком получил от меня коронный пинок»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба похвалил новобранца команды Малкома после матча против «Краснодара».
— Слушайте, в «Барселону» просто так не попадают! Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге, понять всё. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет Халком на минималках.
— Когда били Малкома в тоннеле, не пожалели — всё-таки сорок миллионов?
— У меня коронный пинок проходит всем. Мне неважно, кто проходит — в тоннеле все равны. Сорок миллионов, бесплатно кто-то, агроном — все получат. Коронный пинок — всегда!
Задумывался когда-нибудь о том, почему, такой супер нападающий как Ибра, не задерживался ни в одном клубе дольше чем на 2-3 сезона? При этом, как к игроку в футбол, к нему не было, да и не могло быть никаких вопросов.
Задумывался когда-нибудь о том, почему, такой супер нападающий как Ибра, не задерживался ни в одном клубе дольше чем на 2-3 сезона? При этом, как к игроку в футбол, к нему не было, да и не могло быть никаких вопросов.
Из Барселоны в Зенит тоже просто так не отпускают :))
Из Барселоны в Зенит тоже просто так не отпускают :))
Прям вот его, и все тут.
Даром что в армии не служил.
Кокорину, кстати, промахнулся.
Жаль что этот коридорчик, как децимацию, нельзя применять регулярно к сабжам.
Зенит стал бы лидером всех европейских кубков.
Прям вот его, и все тут.
Даром что в армии не служил.
Кокорину, кстати, промахнулся.
Жаль что этот коридорчик, как децимацию, нельзя применять регулярно к сабжам.
Зенит стал бы лидером всех европейских кубков.