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Дзюба: «Малком получил от меня коронный пинок»

сегодня, 02:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба похвалил новобранца команды Малкома после матча против «Краснодара».

— Слушайте, в «Барселону» просто так не попадают! Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге, понять всё. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет Халком на минималках.

— Когда били Малкома в тоннеле, не пожалели — всё-таки сорок миллионов?

— У меня коронный пинок проходит всем. Мне неважно, кто проходит — в тоннеле все равны. Сорок миллионов, бесплатно кто-то, агроном — все получат. Коронный пинок — всегда!

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   86 / 846
сегодня в 03:20
Дзюба Малкома оценил положительно,если бы что не так Дзюба бы тактически промолчал.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Sheffield Wednesday
   206 / 846
сегодня в 03:07
Дзюба ты клоун с большой буквы!
Интересно узнать, исходя из написанного, кто же ты тогда?))
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Igo0rek
   206 / 846
сегодня в 03:05
Попробовал бы Ибрагимовичу отвесить. За пределы лен. области бы летел от вертухи.
Мы бы никогда бы не взяли такую надменность как Ибрагимович.
Задумывался когда-нибудь о том, почему, такой супер нападающий как Ибра, не задерживался ни в одном клубе дольше чем на 2-3 сезона? При этом, как к игроку в футбол, к нему не было, да и не могло быть никаких вопросов.
Igo0rek
Igo0rek
   169 / 846
сегодня в 02:56
Попробовал бы Ибрагимовичу отвесить. За пределы лен. области бы летел от вертухи.
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   724 / 846
сегодня в 02:49
Дзюба ты клоун с большой буквы!
mphuZ
mphuZ
   494 / 846
сегодня в 02:43
> Слушайте, в «Барселону» просто так не попадают!

Из Барселоны в Зенит тоже просто так не отпускают :))
Zeychba
Zeychba
   623 / 846
сегодня в 02:27
Дзюбиньо создан, чтобы быть капитаном
gentlewolf
gentlewolf
   470 / 846
сегодня в 02:09
Дзюба нашел свой ритуал.
Прям вот его, и все тут.
Даром что в армии не служил.
Кокорину, кстати, промахнулся.
Жаль что этот коридорчик, как децимацию, нельзя применять регулярно к сабжам.
Зенит стал бы лидером всех европейских кубков.
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