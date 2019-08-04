Веденеев: «„Зенит“ пропустил мистический гол»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» против «Краснодара» (1:1).
Надеюсь, всякий, кто видел этот матч, не станет спорить с тем, что «Зенит» играл лучше. Достаточно вспомнить момент, когда Дзюба при счете 0:0 бил головой с линии вратарской площадки, и мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой. Это стопроцентный голевой момент, каких в этом матче, пожалуй, больше и не было. «Краснодару» не удалось создать в атаке не только ничего похожего, но даже и полуголевых моментов для взятия ворот.
На сюжет игры заметное влияние оказало высокое эмоциональное напряжение. Обе команды очень хорошо настроились - это было видно по сверхплотной игре в обороне. Старались не давать свободно принимать мячи. И если первые десять минут «Краснодар» играл здорово - еще подумалось, что нас ждет интересный атакующий футбол с обеих сторон, - так вот после десяти минут гости утратили контроль над мячом. Случилось это потому, что «Зенит» был, повторю, хорошо настроен на действия в обороне. Не давал свободы «Краснодару» и, в свою очередь, заставил соперника обороняться.
Вмешалась мистика. Ничем иным пропущенный «Зенитом» гол объяснить не могу. Скорее всего, это была «ответка», пришедшая с небес. Предполагаю, «Зенит» расплатился за элемент несправедливости, случившийся в предыдущем матче с «Оренбургом», когда судья Карасев назначил пенальти в ворота хозяев и не поставил одиннадцатиметровый в ворота «Зенита». Других объяснений у меня нет, поскольку вчера заметно обновленный «Краснодар» никак не тянул на ничью в Петербурге, но ее добился благодаря автоголу, который никоим образом не проистекал из логики событий на поле.
Полагаю, Лунёв понимает сейчас, что никуда ему не следовало бежать. Потому что есть правило для вратаря: если два полевых игрока борются - третьим не лезь. Было видно, что мяч ляжет на голову либо Дугласу Сантосу, либо Олссону, то есть будет или скидка, или удар со «второго этажа». При любом варианте следовало остаться в «рамке». Но дернул черт. Говорю: мистический гол...
Там в правилах не написано где руки
Сзади, спереди, в 63 он ковырялся
Руки - это руки
Там в правилах не написано где руки
Сзади, спереди, в 63 он ковырялся
Руки - это руки
Нужно проекту теперь на вратаря еще выделить лям 60)
Нужно проекту теперь на вратаря еще выделить лям 60)
Один на лавочке просидел два года и вышел на замену 11 раз по 10 минут,забив два мяча осасуне и бетису,но зулус для зенита это все,главное что с барселоны,но нормальные клубы им даже и не интересовались,другого зулуса и не знал ни кто,пока не перешел в проект!(
Усиление по ЛЧ,как говорили лазурные,ТОП ИГРОКИ!
Семак верим)))
Один на лавочке просидел два года и вышел на замену 11 раз по 10 минут,забив два мяча осасуне и бетису,но зулус для зенита это все,главное что с барселоны,но нормальные клубы им даже и не интересовались,другого зулуса и не знал ни кто,пока не перешел в проект!(
Усиление по ЛЧ,как говорили лазурные,ТОП ИГРОКИ!
Семак верим)))
Семак обещал еще и третьего для компании прикупить
Вот Цирк будет))))
Семак обещал еще и третьего для компании прикупить
Вот Цирк будет))))
а по сути ОБИДНО..
а по сути ОБИДНО..
Ну прям игры с участием Лунёва будем теперь по "ТВ-3" смотреть.....
Ну прям игры с участием Лунёва будем теперь по "ТВ-3" смотреть.....
Не видел задержку соперника опять же в штрафной зенита
Долго всматривался в монитор, но так и не увидел удар Ивановича по опорной ноге
Прямо мистика какая то
Не видел задержку соперника опять же в штрафной зенита
Долго всматривался в монитор, но так и не увидел удар Ивановича по опорной ноге
Прямо мистика какая то