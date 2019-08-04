ГлавнаяНовости

Веденеев: «„Зенит“ пропустил мистический гол»

сегодня, 09:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» против «Краснодара» (1:1).

Надеюсь, всякий, кто видел этот матч, не станет спорить с тем, что «Зенит» играл лучше. Достаточно вспомнить момент, когда Дзюба при счете 0:0 бил головой с линии вратарской площадки, и мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой. Это стопроцентный голевой момент, каких в этом матче, пожалуй, больше и не было. «Краснодару» не удалось создать в атаке не только ничего похожего, но даже и полуголевых моментов для взятия ворот.

На сюжет игры заметное влияние оказало высокое эмоциональное напряжение. Обе команды очень хорошо настроились - это было видно по сверхплотной игре в обороне. Старались не давать свободно принимать мячи. И если первые десять минут «Краснодар» играл здорово - еще подумалось, что нас ждет интересный атакующий футбол с обеих сторон, - так вот после десяти минут гости утратили контроль над мячом. Случилось это потому, что «Зенит» был, повторю, хорошо настроен на действия в обороне. Не давал свободы «Краснодару» и, в свою очередь, заставил соперника обороняться.

Вмешалась мистика. Ничем иным пропущенный «Зенитом» гол объяснить не могу. Скорее всего, это была «ответка», пришедшая с небес. Предполагаю, «Зенит» расплатился за элемент несправедливости, случившийся в предыдущем матче с «Оренбургом», когда судья Карасев назначил пенальти в ворота хозяев и не поставил одиннадцатиметровый в ворота «Зенита». Других объяснений у меня нет, поскольку вчера заметно обновленный «Краснодар» никак не тянул на ничью в Петербурге, но ее добился благодаря автоголу, который никоим образом не проистекал из логики событий на поле. 

Полагаю, Лунёв понимает сейчас, что никуда ему не следовало бежать. Потому что есть правило для вратаря: если два полевых игрока борются - третьим не лезь. Было видно, что мяч ляжет на голову либо Дугласу Сантосу, либо Олссону, то есть будет или скидка, или удар со «второго этажа». При любом варианте следовало остаться в «рамке». Но дернул черт. Говорю: мистический гол...

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магнуссон: «Мы ожидаем тяжелой игры против „Рубина“»
Сегодня, 10:15 Комментарии3
Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»
Сегодня, 10:03 Комментарии10
Бышовец: «На результат матча „Зенита“ повлияло отвратительное судейство»
Сегодня, 10:02 Комментарии11
Денис Попов: «К автоголу „Зенита“ привела ошибка Лунёва»
Сегодня, 08:52 Комментарии12
Дзюба: «Малком получил от меня коронный пинок»
Сегодня, 02:00 Комментарии19
Матвеев: «Второй тайм был за „Зенитом“»
Сегодня, 01:00 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Дровосеки
   6 / 846
сегодня в 10:59
Гол Зениту был забит из оффсайда, но тарасовский судья этого не заметил.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 846
    сегодня в 10:55
    С содроганием ждём мистическое выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       26 / 846
    сегодня в 10:52
    Ну да, мистики тока нам и не хватало. Элементарный косяк Лунёва...
    номер 12
    номер 12 ответил МКС
       178 / 846
    сегодня в 10:47
    Это не помоему Там в правилах не написано где руки Сзади, спереди, в 63 он ковырялся Руки - это руки
    А куда он должен был руки деть? В штаны засунуть?
    ekliziast
    ekliziast
       249 / 846
    сегодня в 10:41
    Ответка с небес придёт тогда, когда Зеню расформируют и отправят в областной чемп. Но это, только после посадки питерского ворья.
    МКС
    МКС ответил номер 12
       188 / 846
    сегодня в 10:17
    Это когда он держал руки сзади? Это по твоему игра рукой?
    Это не помоему

    Там в правилах не написано где руки

    Сзади, спереди, в 63 он ковырялся

    Руки - это руки
    andreika20133
    andreika20133 ответил LOpp
       299 / 846
    сегодня в 10:11
    Ахаха клоуны.
    А в чём отличие????????
    Garrincha58
    Garrincha58
       201 / 846
    сегодня в 10:10
    это не мистика а элементарная детская ошибка воротчика просто ему не место в команде играющей в ЛЧ
    beefs
    beefs
       114 / 846
    сегодня в 10:08
    Пора привыкнуть, что в нашем футболе мистика это главный рычаг всех побед наших, т. н. "лидеров"....
    номер 12
    номер 12 ответил МКС
       178 / 846
    сегодня в 10:02
    Еськов не видел рук хохла в своей штрафной Не видел задержку соперника опять же в штрафной зенита Долго всматривался в монитор, но так и не увидел удар Ивановича по опорной ноге Прямо мистика какая то
    Это когда он держал руки сзади? Это по твоему игра рукой?
    Дровосеки
    Дровосеки
       385 / 846
    сегодня в 09:59
    Гол Зениту был забит из оффсайда, но тарасовский судья этого не заметил.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       44 / 846
    сегодня в 09:57
    50 млн народных денег на ветер,лучше бы выкинули их в сартир,что бы людям не стыдно было!
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       44 / 846
    сегодня в 09:53
    А Лунев заряженный в рамке стоял?
    Нужно проекту теперь на вратаря еще выделить лям 60)
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       379 / 846
    сегодня в 09:52
    Мистическому клубу, мистический гол.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил LOpp
       44 / 846
    сегодня в 09:48
    Купили двух ноуменов за 70 млн, первый себе голы забивает, второй как деревянный играет, а по матч тв всей стране в уши ссут, каких же хороших игроков Зенит купил.
    Да нормальный адекватный человек и не считает эти трансферы нормальными(
    Один на лавочке просидел два года и вышел на замену 11 раз по 10 минут,забив два мяча осасуне и бетису,но зулус для зенита это все,главное что с барселоны,но нормальные клубы им даже и не интересовались,другого зулуса и не знал ни кто,пока не перешел в проект!(
    Усиление по ЛЧ,как говорили лазурные,ТОП ИГРОКИ!
    Семак верим)))
    LOpp
    LOpp
       21 / 846
    сегодня в 09:47
    Ахаха клоуны.
    МКС
    МКС ответил LOpp
       188 / 846
    сегодня в 09:47
    Купили двух ноуменов за 70 млн, первый себе голы забивает, второй как деревянный играет, а по матч тв всей стране в уши ссут, каких же хороших игроков Зенит купил.
    Ща погоди

    Семак обещал еще и третьего для компании прикупить

    Вот Цирк будет))))
    LOpp
    LOpp
       21 / 846
    сегодня в 09:43
    Купили двух ноуменов за 70 млн, первый себе голы забивает, второй как деревянный играет, а по матч тв всей стране в уши ссут, каких же хороших игроков Зенит купил.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил МКС
       251 / 846
    сегодня в 09:38
    Еськов не видел рук хохла в своей штрафной Не видел задержку соперника опять же в штрафной зенита Долго всматривался в монитор, но так и не увидел удар Ивановича по опорной ноге Прямо мистика какая то
    он не видел когда Дзюбу и тут же Азмуна завалили в штрафной волов..
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил Литейный 4
       251 / 846
    сегодня в 09:37
    Мистика это в голове Лунева. Куда парень помчался из ворот в сторону, когда в его направлении пошел навес? Гыгыгы
    Вобще то он кричал "Я" и надо было не трогать мяч..
    а по сути ОБИДНО..
    порт
    порт
       539 / 846
    сегодня в 09:31
    Да не мистика это, а очередной ляп Лунёва.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       44 / 846
    сегодня в 09:31
      ZaZizu
      ZaZizu
         227 / 846
      сегодня в 09:27
      Странно что футбольные люди говорят о какой-то мистике в случае с элементарной ошибкой вратаря....это Футбол!
      Footbolista
      Footbolista
         1 / 846
      сегодня в 09:24
      Evilhuman
      Evilhuman
         20 / 846
      сегодня в 09:20
      Слишком много косяков Лунева, для такого крохотного колличества игр, отдохнуть бы ему малость на лавке
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 846
      сегодня в 09:16
      Мистика это в голове Лунева. Куда парень помчался из ворот в сторону, когда в его направлении пошел навес? Гыгыгы
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 846
      сегодня в 09:08
      Мистический....))
      Ну прям игры с участием Лунёва будем теперь по "ТВ-3" смотреть.....
      МКС
      МКС
         188 / 846
      сегодня в 09:05
      Еськов не видел рук хохла в своей штрафной

      Не видел задержку соперника опять же в штрафной зенита

      Долго всматривался в монитор, но так и не увидел удар Ивановича по опорной ноге

      Прямо мистика какая то
      Izmar
      Izmar
         58 / 846
      сегодня в 09:04
      Не мистический, а дурной. За такой гол нужно зармлаты лишать.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100