Денис Попов: «К автоголу „Зенита“ привела ошибка Лунёва»

Экс-игрок «Краснодара» подвел итоги матча «быков» против «Зенита» (1:1) в 4-м туре РПЛ .

По содержанию игры, думаю, ничья закономерна. А вот моментов у «Зенита» было больше, питерцы могли ещё забивать. Вместо этого они пропустили гол, не вытекавший из логики игры. О чём я и говорю - у «Зенита» заметна проблема с вратарями.

В моменте с автоголом налицо несогласованные действия обоих игроков, но в первую очередь это ошибка вратаря - он же всё видел перед собой. Дуглас тянулся за мячом и хотел спасти команду. Если бы Лунёв остался в воротах, то спокойно бы забрал этот мяч. А раз он побежал уже на перехват, то должен был кричать Сантосу, что не надо трогать мяч. Лунёв же видел, что только Дуглас мог достать до мяча, но не игрок «Краснодара».

Пока питерцам не удаётся найти решение вратарской проблемы. И Лунёв, и Лодыгин чувствовали себя неуверенно, что передавалось команде. Но если Лунёва сейчас успокоят, то всё будет нормально. Надеюсь, Лунёв перестанет нервничать. Он хороший вратарь, и дело здесь явно в психологии. Парень раз ошибся, два ошибся - и теперь его немножко лихорадит от переживаний. Для вратаря психология - куда более серьёзный фактор, нежели для полевых игроков, потому что он защищает самый последний рубеж. Лунёву надо забыть о том, что было вчера, и двигаться дальше. Только так он может исправить свою ситуацию, иного пути нет. Лунёву нужно понять и поверить в то, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.