Гвардиола: «Обе команды показали невероятную игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о победе над «Ливерпулем» в рамках матча за Суперкубок Англии.

Обе команды показали невероятную игру. Ни одна команда не может доминировать в течение 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты, но за последние 15 минут мы были измотаны, у соперника были шансы выиграть матч.

Это было хорошее испытание для обеих команд. Игрокам приятно осознавать, с чем они столкнутся в этом сезоне. На этом уровне разница ничтожна.