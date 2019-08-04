Гвардиола: «Обе команды показали невероятную игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о победе над «Ливерпулем» в рамках матча за Суперкубок Англии.
Обе команды показали невероятную игру. Ни одна команда не может доминировать в течение 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты, но за последние 15 минут мы были измотаны, у соперника были шансы выиграть матч.
Это было хорошее испытание для обеих команд. Игрокам приятно осознавать, с чем они столкнутся в этом сезоне. На этом уровне разница ничтожна.
матч получился очень неплохой
матч получился очень неплохой