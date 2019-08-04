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Гвардиола: «Обе команды показали невероятную игру»

сегодня, 19:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о победе над «Ливерпулем» в рамках матча за Суперкубок Англии.

Обе команды показали невероятную игру. Ни одна команда не может доминировать в течение 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты, но за последние 15 минут мы были измотаны, у соперника были шансы выиграть матч.

Это было хорошее испытание для обеих команд. Игрокам приятно осознавать, с чем они столкнутся в этом сезоне. На этом уровне разница ничтожна. 

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Англия. Суперкубок 2019  Заграница: мнение  Гвардиола Хосеп  Стадион «Уэмбли»
Источник: bbc.comРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
shlifen
shlifen
   179 / 838
сегодня в 20:01
Отличный матч с кучей моментов у обеих команд, всё решила лотерея, зато болельщики посмотрели весёлый футбол, а не тягомотину =)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   91 / 838
сегодня в 19:57
основная невероятность впереди и скоро окрепнет
матч получился очень неплохой
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