Уокер: «Надеюсь, дальше нас тоже ждут трофеи»

Защитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии.

Это первый наш трофей в новом сезоне. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне.