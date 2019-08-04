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Уокер: «Надеюсь, дальше нас тоже ждут трофеи»

сегодня, 19:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии.

Это первый наш трофей в новом сезоне. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне. 

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Англия. Суперкубок 2019  Заграница: мнение  Уокер Кайл  Стадион «Уэмбли»
Источник: bbc.comРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
shlifen
shlifen
   179 / 838
сегодня в 20:03
Уокер без сомнения, герой Сити в этом матче - до пенальти всё могло и не дойти =))
Neymar 10
Neymar 10
   282 / 838
сегодня в 19:40
сегодня твоя нога была третьей рукой для Браво ! Так держать Кайл ! ps блин какая же классная эта ретро форма у ситизенов . с удовольствием бы купил себе такую 😎🖒
ilyafrom
ilyafrom
   442 / 838
сегодня в 19:38
Герой
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