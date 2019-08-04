Уокер: «Надеюсь, дальше нас тоже ждут трофеи»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии.
Это первый наш трофей в новом сезоне. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне.
|Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
|Закончился после серии пенальти
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии.
Это первый наш трофей в новом сезоне. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне.