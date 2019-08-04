Симеоне: «У „Реала“ нет стиля»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что у «Реала» нет своего стиля.
Когда начинаешь работать в клубе, самое важное - изучить его историю. Важно, чтобы у команды был собственный стиль. У «Аякса» есть определённая школа, свой стиль. У «Барселоны» есть стиль, у «Ювентуса» тоже, равно как и у «Атлетико». Но у «Реала» стиля нет. Их стиль меняется в зависимости от игроков.
Ранее Симеоне назвал голкипера Яна Облака лучшим вратарем мира.
Насчёт стиля Реала, в этом я с ним согласен!
Без Роналду не верится в успех Зидана!
Надеюсь, что ошибаюсь, и Зидан покажет ещё более успешные результаты, чем во время первого прихода!!!
Насчёт стиля Реала, в этом я с ним согласен!
Без Роналду не верится в успех Зидана!
Надеюсь, что ошибаюсь, и Зидан покажет ещё более успешные результаты, чем во время первого прихода!!!
Стильный Атлетико имеет куй с маслом))гыгы))
Стильный Атлетико имеет куй с маслом))гыгы))
Реал - 13
Атлетико - 0.
Но зато у Атлетико есть стиль.
Реал - 13
Атлетико - 0.
Но зато у Атлетико есть стиль.