Симеоне: «У „Реала“ нет стиля»

Главный тренер «Атлетико» выразил мнение, что у «Реала» нет своего стиля.

Когда начинаешь работать в клубе, самое важное - изучить его историю. Важно, чтобы у команды был собственный стиль. У «Аякса» есть определённая школа, свой стиль. У «Барселоны» есть стиль, у «Ювентуса» тоже, равно как и у «Атлетико». Но у «Реала» стиля нет. Их стиль меняется в зависимости от игроков.