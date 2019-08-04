ГлавнаяНовости

Симеоне: «У „Реала“ нет стиля»

сегодня, 17:20

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что у «Реала» нет своего стиля.

Когда начинаешь работать в клубе, самое важное - изучить его историю. Важно, чтобы у команды был собственный стиль. У «Аякса» есть определённая школа, свой стиль. У «Барселоны» есть стиль, у «Ювентуса» тоже, равно как и у «Атлетико». Но у «Реала» стиля нет. Их стиль меняется в зависимости от игроков.

Ранее Симеоне назвал голкипера Яна Облака лучшим вратарем мира.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бартомеу: «„Барселона“ хочет выиграть всё в новом сезоне»
Сегодня, 18:25 Комментарии1
Витсель: «Защитники „Баварии“ боятся Санчо»
Сегодня, 16:38 Комментарии1
Де Лаурентис: «Хотел подписать Пепе, но „Арсенал“ предложил больше денег»
Сегодня, 15:45 Комментарии0
Ван Перси: «В МЮ Санчес не выглядит самым счастливым человеком»
Сегодня, 14:47 Комментарии2
Марку Силва: «Кин был одним из наших приоритетов этим летом»
Сегодня, 14:08 Комментарии0
Кин: «„Эвертон“ - это клуб, который смотрит в будущее, как и я»
Сегодня, 13:48 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   271 / 839
сегодня в 18:21
Это у всех так. Если Пеп возглавит Атлетико , то они начнут играть в атакующий футбол , а не автобус Симеоне . Стиль определяют тренер и игроки
95-shishani-95
95-shishani-95
   613 / 839
сегодня в 18:21
Стиль Атлетико - это автобус!!!
Насчёт стиля Реала, в этом я с ним согласен!
Без Роналду не верится в успех Зидана!
Надеюсь, что ошибаюсь, и Зидан покажет ещё более успешные результаты, чем во время первого прихода!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   116 / 839
сегодня в 18:09
Если Симеоне назначить тренером Реала. сливочные тут же превратятся в Атлетико только без полосок на майках.
cevin cigan
cevin cigan
   69 / 839
сегодня в 18:06
Дорогие реаловцы,Семён здесь не за трофеи говорит,а о стиле команд. Если честно,то я на данный момент соглашусь с Сёмой. Ведь правда,а во что сейчас играет наш Реал??? Всё как и прежде,тягомотина в центре,тупой навес(хорошо хоть Бензин из десяти один забивает),потом обрез от неточного паса,быстрая атака соперника,косяки в обороне и расстрел Наваса!!! Может я слишком строг к нашим,но извините,что я лично вижу последние пару лет.
KaiserRM
KaiserRM
   365 / 839
сегодня в 18:05
Безстильный Реал имеет 13 кубков ЛЧ
Стильный Атлетико имеет куй с маслом))гыгы))
Брулин
Брулин
   64 / 839
сегодня в 17:55
Хз, я думал тренер определяет стиль команды, и в идеале под себя берёт игроков. Все думают в голове у Зизу хаос, но кто знает.... Какими бы не были эффект Рона и везение, просто так 3 раза подряд ЛЧ не берут.
Galaxy real way
Galaxy real way
   786 / 839
сегодня в 17:52
Хоть и гнилая натура у него, но умеет создавать ажиотаж вокруг матчей с участием Атлетико, сейчас именно благодаря ему матрасов воспринимают на уровне топового соперника.
Дрогба0707
Дрогба0707
   662 / 839
сегодня в 17:52
Получается Реал без стиля несколко раз вибывает из Лиги Чемпионов атлетико хахаха)
Incredulous
Incredulous
   143 / 839
сегодня в 17:45
Обладатель кубка ЛЧ:
Реал - 13
Атлетико - 0.

Но зато у Атлетико есть стиль.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 839
сегодня в 17:41
Стиль "Атлетико" великолепно в ответном матче с "Ювентусом" вышеупомянутым как раз проявился))
NOVA
NOVA
   705 / 839
сегодня в 17:36
далбак есть далбак!! а у кокого клуба лучшая история 12?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100