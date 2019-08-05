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Акинфеев: «Вряд ли в моей карьере будет другой клуб»

сегодня, 08:34

Голкипер Игорь Акинфеев заявил, что планирует закончить карьеру в ЦСКА.

Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай… Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла.

То, что я не уехал за рубеж… Я никогда не заморачиваюсь на тему, что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдётся куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. Окей, пусть будет «я испугался». Хочется сказать им всем: «Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня». Глобально я ни о чём не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав. Ни о чём никогда не сожалел. Может, потому что я родился в Москве. Это мой город, мне тут хорошо. Я ценю тот путь, который тут проделал – тренировки с 4 с половиной лет, бесконечная работа… Да, где-то мне везло – в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько со мной работал. Но всё равно – я понимаю, что всего ты можешь добиться только своим трудом. А не чьими-то советами.

Ранее Акинфеев в очередной раз подчеркнул, что не намерен возвращаться в сборную России.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   123 / 845
сегодня в 09:51
Да Игоря уже никто и не представляет в футболке другого клуба.
berda2003
berda2003
   375 / 845
сегодня в 09:44
конечно, испугался... в цска проще материть защитников, орать на судей, вообще маленький король.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 845
сегодня в 09:38
Респект, золотые слова, легенда нашего футбола
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   517 / 845
сегодня в 09:36
Как игрок ,не знаю.Как Вратарь посредственность. Клубам повезло.
Артемкa
Артемкa
   226 / 845
сегодня в 09:31
Уважения Игорю Акинфееву за преданность ЦСКА. В ЦСКА начинал, в ЦСКА заканчивает.
Hypnoz
Hypnoz
   117 / 845
сегодня в 09:29
Даже в Китай не возьмут !
ermak6848
ermak6848
   337 / 845
сегодня в 09:27
до спортивной пенсии рукой подать Звонок скоро прозвенит Игорь - не за горами.
Garrincha58
Garrincha58
   183 / 845
сегодня в 09:21
"на переправе коней не меняют"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 845
сегодня в 09:11
Всё таки скаут из МЮ навёл легенду 43 на мысль о смене клуба. Тока он смотрел на чуваков из Рубина ;)
ekliziast
ekliziast
   321 / 845
сегодня в 09:10
Да где же ты ещё нужен, вратаришка . Таланты приглашали в Европу, а тебя только в конюшню.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   404 / 845
сегодня в 09:05
Правильно.
navigators
navigators ответил minai
сегодня в 09:04
А как же Спартак ?!
Никак.
drug01
drug01
   134 / 845
сегодня в 09:04
Такой клуб покидать нельзя! Любовь на всю жизнь!
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   148 / 845
сегодня в 09:01
Игорь воспитанник и легенда ЦСКА.
А есть вот такие дворняги, типа Самедова и Глушакова, которые бегают из судейского депо, в судейскую тарасовку.
minai
minai
   243 / 845
сегодня в 08:56
А как же Спартак ?!
ОПС
ОПС
   486 / 845
сегодня в 08:55
Да это и так понятно.
Морозовский
Морозовский
   5 / 845
сегодня в 08:51
Игорь провёл достойную футбольную жизнь! Молодец - пора на рыбалку, отдыхать и спокойно, в удовольствие жить болельщиком "ЦСКА"!
VIPded
VIPded
   62 / 845
сегодня в 08:50
От добра добра не ищут! Всё правильно, Игорь!!!
Успехов и Удачи ЦСКА!!!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   29 / 845
сегодня в 08:50
А кто тебя еще позовет?
Faustello
Faustello
   1 / 845
сегодня в 08:49
Ихарь молодец.
В фиолетовом вообще божественен ))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   113 / 845
сегодня в 08:49
Честно и откровенно . Уважаю. Удачи тебе, Гарик, здоровья и счастья ! А то, что подкалываем иной раз - это не по злобе, а юмора ради. Не обижайся.
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 845
сегодня в 08:48
Уже да...
cska1948
cska1948
   101 / 845
сегодня в 08:42
Игорь, да пошли ты всех этих советчиков-завистников куда подальше! О такой спортивной карьере как у тебя, они даже в радужных снах мечтать не смели!
ДСА
ДСА
   237 / 845
сегодня в 08:42
Достойно.
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