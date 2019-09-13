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Вальверде: «Месси вряд ли сыграет с Дортмундом»

вчера, 21:29

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что нападающий клуба Лионель Месси, скорее всего, пропустит гостевой матч в рамках 1-го группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда:

Я не врач, но, кажется, рана была немного открыта, поэтому мы решили действовать более осторожно. 

Не знаю, когда Лионель сможет вернуться. Это может произойти во вторник или позже. Не хочу занижать ожидания, но, мне кажется, ему будет трудно вернуться во вторник. 

Потеря Месси всегда заметна. Другие игроки должны стать лучше. Антуан Гризманн уже забил несколько мячей, и мы надеемся, что он продолжит в том же духе. 

Были времена, когда Лео не был доступен, но мы продолжали идти. Команда хорошо отреагировала в прошлом сезоне, когда у него возникли проблемы с рукой. 

Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но при этом хотим, чтобы всё прошло хорошо.

Ранее баскский специалист высказал свое мнение о нападающем ПСЖ Неймаре.

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NGYCR7
NGYCR7
   444 / 713
вчера в 23:06
"Были времена, когда Лео не был доступен, но мы продолжали идти. Команда хорошо отреагировала в прошлом сезоне, когда у него возникли проблемы с рукой"
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Барселона тогда выиграла все матчи в Ла лиге..., это к слову о том, что там Каталонцы мол не могут выигрывать без Месси!
Могут еще как, и не раз это доказывали.
ДСА
ДСА
   109 / 713
вчера в 21:36
Лёгкая фора сопернику
Apsny
Apsny
   201 / 713
вчера в 21:31
Без него тоже надо учиться играть.
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