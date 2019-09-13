Вальверде: «Месси вряд ли сыграет с Дортмундом»

Главный тренер «Барселоны» рассказал, что нападающий клуба , скорее всего, пропустит гостевой матч в рамках 1-го группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда:

Я не врач, но, кажется, рана была немного открыта, поэтому мы решили действовать более осторожно.

Не знаю, когда Лионель сможет вернуться. Это может произойти во вторник или позже. Не хочу занижать ожидания, но, мне кажется, ему будет трудно вернуться во вторник.

Потеря Месси всегда заметна. Другие игроки должны стать лучше. Антуан Гризманн уже забил несколько мячей, и мы надеемся, что он продолжит в том же духе.

Были времена, когда Лео не был доступен, но мы продолжали идти. Команда хорошо отреагировала в прошлом сезоне, когда у него возникли проблемы с рукой.

Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но при этом хотим, чтобы всё прошло хорошо.