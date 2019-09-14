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FourFourTwo: Если бы только у Сарри в «Челси» был такой игрок, как Дзюба...

сегодня, 01:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1), когда главный арбитр встречи Павел Кукуян попросил форварда хозяев Сердара Азмуна покинуть поле через линию ворот гостей, но тот проигнорировал указание судьи, получил жёлтую карточку и продолжал спорить с арбитром. После чего партнёр иранца по линии атаки в клубе Артём Дзюба приподнял его и подтолкнул к указанному судьёй направлению.

Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артём Дзюба, когда тренеру пришлось иметь дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне.

Напомним, в прошлогоднем финале Кубка английской Лиги голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, что сильно разозлило тогдашнего наставника «синих» Маурицио Сарри. В итоге «Челси» уступил «Манчестер Сити» в серии пенальти. Испанский вратарь позже принёс свои извинения партнёрам, тренеру и болельщикам.

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BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Derby County
   137 / 713
сегодня в 02:52
То и замена бы не понадобилось ...посмотрим что скажет КДК)))
Думаю ничего. Но должны дискву влепить.
Derby County
Derby County
сегодня в 01:31
Если бы на месте Хухаяна был Коллина то ........
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