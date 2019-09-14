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ЦСКА отправился в Саранск

вчера, 16:50
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА16:30 Не начался

ЦСКА вылетел в Саранск, где завтра пройдет матч 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

На игру армейцы отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Седрик Гогуа.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.


Ранее «Тамбов» опубликовал ролик к матчу с ЦСКА.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   18 / 763
вчера в 19:59
Удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 763
вчера в 19:58
Ждём только победы, удачи парням !
drug01
drug01
   94 / 763
вчера в 19:54
удачи и везения!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   237 / 763
вчера в 19:10
Успешной игры!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
   56 / 763
вчера в 18:31
Ждём от ЦСКА только победы!
Жалко Сигурдссона нет. Собака жига сломала и не получила за это ничего. Но Урал сегодня наказал.
Великолепный
Великолепный
   121 / 763
вчера в 18:01
Ждём от ЦСКА только победы!
VIPded
VIPded
   45 / 763
вчера в 17:15
Удачи ЦСКА!!!
Almazny
Almazny
   655 / 763
вчера в 17:06
Тамбов победит.
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 16:55
Удачи армейцам!
ermak6848
ermak6848
   139 / 763
вчера в 16:52
Вперёд ЦСКА!!!
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