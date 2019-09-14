ЦСКА отправился в Саранск

ЦСКА вылетел в Саранск, где завтра пройдет матч 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом».
На игру армейцы отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Седрик Гогуа.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
Ранее «Тамбов» опубликовал ролик к матчу с ЦСКА.