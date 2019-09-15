Рейнгольд: «Кононова в отставку, Карреру – вернуть в „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал футболистов, тренеров и руководство московского клуба после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре РПЛ .

Игра «Спартака» в матче с «Уралом» – какой-то кошмар. Так оставлять это нельзя. Это издевательство не только над футболом, но и над здравым смыслом. Хочу перезвонить всем ветеранам и спросить, будут ли они продолжать льстить всей той структуре, которая создала такой «Спартак»? Переживают ли они за команду или им все безразлично? Интересно, кто откликнется.

Я в шоке от недавнего интервью Томаса Цорна. Купи-продай. Он пришел делать деньги, а не чемпионский коллектив. Все ради навара. И никому нет дела, что сама команда превратилась в «болото». Это произвол.

Один из виновников – Олег Кононов. А как иначе? С него тоже спрос. На его месте я бы подал заявление об отставке. Если я вижу, что мне доверяют и не верят, делать мне здесь нечего. Кононов может окончательно потерять себя как тренера-профессионала. Навсегда.

Я бы вернул Карреру. Почему? Самое главное, он уже приводил «Спартак» к чемпионству. За прошлые обиды надо сказать: «Извини, немного не сработались. Мы не правы». Оно так и есть. Нужно узнать, что сам Каррера хочет. Но если он приезжает в Москву и этот день не идет на матч «Спартака», а возвращается домой… Это как надо человека обидеть?