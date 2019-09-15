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Рейнгольд: «Кононова в отставку, Карреру – вернуть в „Спартак“»

сегодня, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал футболистов, тренеров и руководство московского клуба после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

Игра «Спартака» в матче с «Уралом» – какой-то кошмар. Так оставлять это нельзя. Это издевательство не только над футболом, но и над здравым смыслом. Хочу перезвонить всем ветеранам и спросить, будут ли они продолжать льстить всей той структуре, которая создала такой «Спартак»? Переживают ли они за команду или им все безразлично? Интересно, кто откликнется.

Я в шоке от недавнего интервью Томаса Цорна. Купи-продай. Он пришел делать деньги, а не чемпионский коллектив. Все ради навара. И никому нет дела, что сама команда превратилась в «болото». Это произвол.

Один из виновников – Олег Кононов. А как иначе? С него тоже спрос. На его месте я бы подал заявление об отставке. Если я вижу, что мне доверяют и не верят, делать мне здесь нечего. Кононов может окончательно потерять себя как тренера-профессионала. Навсегда.

Я бы вернул Карреру. Почему? Самое главное, он уже приводил «Спартак» к чемпионству. За прошлые обиды надо сказать: «Извини, немного не сработались. Мы не правы». Оно так и есть. Нужно узнать, что сам Каррера хочет. Но если он приезжает в Москву и этот день не идет на матч «Спартака», а возвращается домой… Это как надо человека обидеть?

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Все комментарии
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz
сегодня в 17:07
Как раздражают все эти псевдоэксперты и прочая шайка. Сначала поливали грязью Карреру почти год , а теперь просят вернуть . На всё это будет только один ответ. Идите на *цензура* эксперты *цензура* *цензура* *цензура* .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ruslan Volkov
   14 / 780
сегодня в 17:04
Да подожди как у вас дела пойдут,дай бог чтоб вы в ЛЧ как можно дальше прошли, но хватит ли сил вам в чемпе? Вот вопрос,а нам скорее бы убрать Кононова
ПОЖИВЁМ-УВИДИМ. Группа у Зенита очень ровная, без грандов, но и без откровенных слабаков...
mugik1973
mugik1973 ответил Санчо Панса
   234 / 780
сегодня в 16:57
    drug01
    drug01
       106 / 780
    сегодня в 16:51
    Правильно говорит и самому выйти на поле!
    Багров-брат
    Багров-брат
       206 / 780
    сегодня в 16:44
    СпаМовский внутряк.
    Рейнгольд: Вы бы сняли пиджачок, тренеришка-новичок.
    Кононов: Не учи учёного, ветеран копчёный...)))
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Ангел неБесГрешен
       432 / 780
    сегодня в 16:42
    Да подожди как у вас дела пойдут,дай бог чтоб вы в ЛЧ как можно дальше прошли, но хватит ли сил вам в чемпе? Вот вопрос,а нам скорее бы убрать Кононова
    Багров-брат
    Багров-брат
       206 / 780
    сегодня в 16:42
    Пригорюнился дед Валериан, стал итальянца добрым словом поминать, да запамятовал, как сам же на него бочку катил...)))
    Шуnя771
    Шуnя771
       48 / 780
    сегодня в 16:41
    Да.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил mordvin60
       5 / 780
    сегодня в 16:23
    4,12
    А какая стоила 3,62?
    mordvin60
    mordvin60 ответил Союзник противников
       748 / 780
    сегодня в 16:19
    ...а "Столичная",насколько запомнилось-3,62 руб...
    4,12
    Caniggia
    Caniggia
       23 / 780
    сегодня в 16:19
    Дошло до старого кретина!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил ziborock
       12 / 780
    сегодня в 16:18
    Зенит играет раз в неделю, а Спартак менее чем за месяц (с 3 августа по 1 сентября) 9 игр сыграл! Вот начнется ЛЧ, мы на ваших и посмотрим!
    Судя по таблице...количество игр одинаково...только вам пришлось 4 игры в квалификации сыграть...но уровень соперников по квалификации был таков,что можно прировнять эти игры к обычным тренировкам....))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       14 / 780
    сегодня в 15:58
    Скиньтесь всеми ветеранами + повар с Кафельниковым на неустойку пиджаку, ну и перед итальяшкой покланяйтесь.
    Может, чего и выйдет...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Ваня лучший
       5 / 780
    сегодня в 15:50
    Мы, попроще пили. Московскую особую. А столичная дороговата была и не всегда была.
    А я вообще её не пью-организм не принимает!Хотя и "Солнцедаром" из строя не выведешь,вечная ему память(или лучше-беспамятство!).
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Союзник противников
       69 / 780
    сегодня в 15:46
    ...а "Столичная",насколько запомнилось-3,62 руб...
    Мы, попроще пили. Московскую особую. А столичная дороговата была и не всегда была.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Ваня лучший
       5 / 780
    сегодня в 15:42
    Такой водки не было, мой юный друг. 2 р 87 коп. Эту цифру надо помнить!
    ...а "Столичная",насколько запомнилось-3,62 руб...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил П.Пар
       5 / 780
    сегодня в 15:40
    Согласен полностью! Каррера единственный, кто организовал команду, сделал Спартак чемпионом. И менять его на безвольного Кононова было верхом глупости
    Вроде Кононов не менял Карреру...Вы похожи на Жириновского,утверждающего везде,что царя скинули большевики.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Faustello
       69 / 780
    сегодня в 15:37
    И водку по рубь двадцать вернуть!!!
    Такой водки не было, мой юный друг. 2 р 87 коп. Эту цифру надо помнить!
    Просто идиот
    Просто идиот
    сегодня в 15:31
      Mangur
      Mangur
         443 / 780
      сегодня в 15:17
      Может Рейнгольда вернуть в палаты?
      ziborock
      ziborock ответил Риелтор с берегов Невы
         17 / 780
      сегодня в 15:02
      В прошлом году Зенит также играл, да он каждый год так играет.
      Ради инереса посмотрел - в августе прошлого года Зенит за месяц сыграл 8 (это самое много! в году) игр, но...если с Арсеналом играл один состав, то уже в следующей игре с Динамо Минск играли 7 других игроков, а в следующей игре Рубином снова замена 6-и человек! У Спартака к сожалению нет столько скамеечников чтобы можно было 9 человек в Сочи отправить и этого даже не заметно было!
      Дмитрий Шнякин
      Дмитрий Шнякин
      сегодня в 14:58
      а может вернем Моуриньо в Челси? зачем ковота возвращать надо идти своим путем думаю если подогнать молодежь из дубля хуже небудет! 1996год вспомним
      Faustello
      Faustello ответил SHMEL
         11 / 780
      сегодня в 14:56
      Рейнгольд: «Кононова в отставку, Карреру – вернуть в „Спартак“,Цорна в топку,Федуна на кол,Максименко охранником на ворота базы в Тарасовке..."
      И водку по рубь двадцать вернуть!!!
      Faustello
      Faustello ответил Cruis
         11 / 780
      сегодня в 14:55
      Мало клоуна и LOppа з укроины.
      Они на больничном, справки сдали )))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         133 / 780
      сегодня в 14:55
      Конечно же Цорн пришел в Спартак, чтобы делать деньги, не более чем) А ты что подумал, наивный Валера? С Кононовым или без него, пищевик это позор российского футбола!
      VV V
      VV V
         512 / 780
      сегодня в 14:54
      Ну всё, началось......я ведь предсказывал это с самого начала футбольной мясной деятельности пиджака.....
      Сп62
      Сп62
         123 / 780
      сегодня в 14:51
      Кстати, именно с Карреры Спартак начал терять игру. Именно тогда, начиная с Ренгольда и кончая Назаровым, все спрашивали, где же тренер. А тренера за это время так и не нашли.
      Дмитрий Шнякин
      Дмитрий Шнякин
      сегодня в 14:49
      ты себя убери сначала из Спартака! виновник тут один Цорн
      iri13
      iri13 ответил Некакойшенко
         107 / 780
      сегодня в 14:45
      Совершенно прав. При Кононове исчезла не только игра, но и сама мысль об игре.
      А как с этим быть, там тоже мысли не было?
      "Славную историю «Краснодара» при Олеге Кононове ознаменовали первые выходы в Лигу Европы и финал Кубка России, попадание в топ-3 лучших команд Премьер-лиги, дебютные чемпионские медали."(С)..может, дело не только в ГТ?
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы ответил ziborock
         102 / 780
      сегодня в 14:45
      Во первыхя никого не оправдываю, но когда одни играют 4 игры в месяц и из них 3 дома, то другие 9, при чем слетав в Чечню, Португалию, Самару, Швейцарию... А перелеты не подрузамевают что самолет тебя забрал из дома и на стадионе перед игрой высадил! Ни один Спартач не ныл про усталость! Я в свое время тоже с полной выкладкой побегал - утром 5 км, после обеда 10, а вечером еще 5 в химзащите! Но меня после этого не заставляли с пловцами в футбол играть!
      В прошлом году Зенит также играл, да он каждый год так играет.
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