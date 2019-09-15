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Ловчев: «„Спартак“ не прибавляет, а деградирует»

сегодня, 10:52
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). 

«Спартак» не прибавляет, а деградирует. Великий Бесков говорил: главное найти игроков и расставить их. Вроде бы кого-то нашли, а расставить не получается. «Спартак» владел мячом 62 процента времени, а забивал соперник.

Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика. И не было сказано, что у команды не получился быстрый переход из обороны в атаку, что защита серьезно ошибалась.

Я не вижу тренерской работы! Пока «Спартак» ужасен.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   133 / 780
сегодня в 15:00
И мы счастливы! Так и должно быть) Если бы Спартак играл мощно и как-то развивался, то над кем можно было бы смеяться? А так все в порядке:)
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 780
сегодня в 14:52
Ловчев: с удивлением увидел, что родился практически непобедимый новый «Спартак»
Это было сказано 28 августа совсем недавно после побед над ЦСКА и КС, а потом были Брага, Зенит, Урал и Ловчев в лучших традициях политической проститутки поменял полярности у своего мнения. Каждый раз одно и тоже, Ловчев давно уже деградировал.
Nikola45
Nikola45
   32 / 780
сегодня в 14:47
Пора пора уже давно, вместе с Динамо а то загостились в РПЛ! ФНЛ их дом родной )))
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 780
сегодня в 14:45
Жека не мути воду в тарасовке, оставьте кононова в покое, нам нравится и он и как спартак играет, да и цорн ещё не всё с федуна высосал
Balanenok
Balanenok ответил Великолепный
   272 / 780
сегодня в 14:30
Одним словом. спартак-середняк.🤗
Хуже, почти пердивщик.
Великолепный
Великолепный
   100 / 780
сегодня в 14:26
Одним словом. спартак-середняк.🤗
Danrog
Danrog
   198 / 780
сегодня в 13:35
Лечение пердивом поможет деградирующей команде.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 780
сегодня в 13:17
Одна судейская победа свиней и Серафимыч вознесёт их до небес. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45
   32 / 780
сегодня в 13:16
Как же мне нравится когда пауки в банке грызутся ))
Nikola45
Nikola45 ответил Leningrad 84
   32 / 780
сегодня в 13:13
Ловчев прав: ужас и деградация...
Не одно Десятилетие ))
Nikola45
Nikola45
   32 / 780
сегодня в 13:11
Я бы добавил от сезона к сезону ))
Ну что какой теперь стадион будут ломать болельщики Спартака? ))
Faustello
Faustello ответил ДАША Д
   11 / 780
сегодня в 13:10
Тренера под зад.
Руки прочь от ОГК!
Олежа - верим!
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   11 / 780
сегодня в 13:08
Этот тарасовский клоун , буквально пару тройку недель назад, после карасевской победы говорил обратное )))☺😁
Они все дико возбудились после великой победы над Туном и на всех углах вещали о великом ренессансе Тарасовки.
Но я в принципе не против, мне новорожденный Спартак нравится.
Армейская душа
Армейская душа
   18 / 780
сегодня в 13:05
Сколько раз Федун наступает на старые грабли - верит в команду. Ну не может спартак без федунских свистков играть, не может!
Boxert
Boxert
   136 / 780
сегодня в 12:25
Подкуп судей, покупка юбилейных чемпионств, внедрение своих людей во все структуры РФС до добра не довело, рано или поздно наступает крах.
swift stream
swift stream
   43 / 780
сегодня в 12:22
Спартак - это прошлое, а его не вернуть.
Карина Кари
Карина Кари
   349 / 780
сегодня в 12:18
Нам нравится такой Спартак 🤣
Гавроша
Гавроша ответил Leha-ha50
   9 / 780
сегодня в 12:16
А совсем недавно говорил , что роды нового Спартака прошли успешно?!?
Беременность оказалась ложной.
Гавроша
Гавроша
   9 / 780
сегодня в 12:15
Такой спартак нравится людям, не надо ничего менять.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   33 / 780
сегодня в 12:13
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 780
    сегодня в 12:09
    Найти "ИГРОКОВ и найти "КОГО ТО" - это разные вещи.....))
    А разница между ними ....видна на табло матча "Спартак" - "Урал".....
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 780
    сегодня в 12:03
    Этот тарасовский клоун , буквально пару тройку недель назад, после карасевской победы говорил обратное )))☺😁
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил cska1948
       4 / 780
    сегодня в 11:59
    Ловчев мог сказать и покороче, что роды в Тарасовке откладываются на неопределённое время.
    Это был "выкидыш"!!!
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       189 / 780
    сегодня в 11:58
    Заменили всю атаку и хотят, все сразу и что-бы было приятно.Денюжку получили за проданных, в атаку прикупили чуреков вот и игра наладилась.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 780
    сегодня в 11:51
    А совсем недавно говорил , что роды нового Спартака прошли успешно?!?
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       238 / 780
    сегодня в 11:50
    Ловчев прав: ужас и деградация...
    arsworld
    arsworld
       492 / 780
    сегодня в 11:43
    Я смотрю консерв-арена прям ломилась от болельщиков,наверное Навальный всех на митинг подмял
    ДАША Д
    ДАША Д
       121 / 780
    сегодня в 11:42
    Тренера под зад.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил cska1948
       5 / 780
    сегодня в 11:33
    Ловчев мог сказать и покороче, что роды в Тарасовке откладываются на неопределённое время.
    "..в четверг,иль в пятницу,а может и в субботу я должен у вдовы-у докторши,крестить.Она не родила,но по расчёту(по моему) должна родить!"
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       153 / 780
    сегодня в 11:30
    Стыдно, за слабый Спартак ！гыгыгы
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