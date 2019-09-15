Ловчев: «„Спартак“ не прибавляет, а деградирует»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Спартак» не прибавляет, а деградирует. Великий Бесков говорил: главное найти игроков и расставить их. Вроде бы кого-то нашли, а расставить не получается. «Спартак» владел мячом 62 процента времени, а забивал соперник.

Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика. И не было сказано, что у команды не получился быстрый переход из обороны в атаку, что защита серьезно ошибалась.

Я не вижу тренерской работы! Пока «Спартак» ужасен.