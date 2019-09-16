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«Ливерпуль» узнал свою сетку на клубном чемпионате мира

сегодня, 17:25

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2019.

В матче первого раунда хозяева турнира катарский «Аль-Садд» сыграет против «Иангена» из Новой Каледонии. Во втором раунде победитель этой игры встретится с «Монтерреем» из Мексики, а тунисский «Эсперанс» - против победителя Азиатской Лиги чемпионов-2019.

В полуфинале «Ливерпуль» встретится с победителем встречи «Монтеррей» - «Аль-Садд» / «Ианген», а победитель Кубка Либертадорес-2019 сыграет или против «Эсперанса», или обладателя Азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом году «Реал» выиграл данный трофей.

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Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил sihafazatron
   99 / 803
сегодня в 17:56
пожалуй им все равно против кого играть)
Не стоит недооценивать соперников на клубном ЧМ. Там Челси в 2012 году обделался, а лет 10 назад еще кто-то из европейских топов
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   64 / 803
сегодня в 17:50
Скомина проинформирован? Аха-ха)
Adepta
Adepta
   25 / 803
сегодня в 17:31
Соперников и не видно.
Strikers188
Strikers188
   331 / 803
сегодня в 17:31
у Хави будет возможность сыграть против Ливерпуля в качестве тренера
sihafazatron
sihafazatron
   23 / 803
сегодня в 17:27
пожалуй им все равно против кого играть)
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