«Ливерпуль» узнал свою сетку на клубном чемпионате мира

сегодня, 17:25

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2019.

В матче первого раунда хозяева турнира катарский «Аль-Садд» сыграет против «Иангена» из Новой Каледонии. Во втором раунде победитель этой игры встретится с «Монтерреем» из Мексики, а тунисский «Эсперанс» - против победителя Азиатской Лиги чемпионов-2019.

В полуфинале «Ливерпуль» встретится с победителем встречи «Монтеррей» - «Аль-Садд» / «Ианген», а победитель Кубка Либертадорес-2019 сыграет или против «Эсперанса», или обладателя Азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом году «Реал» выиграл данный трофей.