В Барселону и Мадрид. ЦСКА и «Краснодар» довольны?

вчера, 16:50

Жребий определил в соперники ЦСКА и «Краснодару» команды из Испании, Швейцарии, Турции, Болгарии и Венгрии. «Соккер.ру» - о жеребьевке Лиги Европы по горячим следам.

ЦСКА : «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош»

К достоинствам противников нужно относиться трезво: чрезмерный пиетет не менее опасен, чем недооценка. ЦСКА угодил в квартет с двумя чемпионами своих стран и командой из Испании. Выходец из Ла Лиги «Эспаньол» занял в прошлом розыгрыше чемпионата Испании 7-е место, лишь по дополнительным параметрам опередив «Атлетик» из Бильбао, который привычнее видеть в еврокубках. С другой стороны, в XXI веке обе эти команды из Испании играли в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы, где проиграли своим соотечественникам: «Эспаньол» в 2007-м «Севилье», а «Атлетик» в 2012-м «Атлетико».

Кстати, «Эспаньолом» в проигранном финале тогда еще Кубка УЕФА руководил Эрнесто Вальверде, нынешний тренер более знаменитого клуба из столицы Каталонии. Думаю, на родине «Барселоны», куда прибудут армейцы, обязательно вспомнят об их прошлогодних победах над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Впрочем, «Эспаньол» на правах представителя топ-чемпионата не будет считать себя аутсайдером в дуэли с ЦСКА , пусть даже «попугаи» летом лишились двух ключевых игроков: центрбек Марио Эрмосо перешел в «Атлетико Мадрид» (25 млн евро), а форвард Борха Иглесиас отправился в «Бетис» (28 млн евро).

О «Лудогорце» и «Ференцвароше» отдельная история. Дело в том, что эти команды уже встречались в рамках нынешнего европейского сезона: судьба столкнула их в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, и тогда сильнее оказались венгры, хотя они не были фаворитами. «Ференцварош» выиграл в обоих матчах (2:1; 3:2) и отцепил бессменного чемпиона Болгарии от участия в Лиге чемпионов. Впрочем, и сам «Ференц» продержался в ЛЧ лишь до третьего раунда, где уступил загребскому «Динамо». И вот судьба снова свела две команды с орлами на эмблемах.

Несмотря на поражение в очной схватке, «Лудогорец» - более статусная команда, недаром болгары стартовали на жеребьевке из второй корзины. За последние шесть лет клуб из Разграда дважды играл на групповой стадии Лиги чемпионов и трижды выбирался в плей-офф Лиги Европы, в то время как «Ференцварош» впервые за 15 лет сыграет на групповой стадии еврокубка. В последний раз венгры заходили в группу в Кубке УЕФА 2004/05 — в том самом розыгрыше, который завершился победой ЦСКА . Может быть, это такой добрый знак для армейцев?

«Краснодар»: «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор»

Мы желали «Краснодару» вытащить из первой корзины именитого гранда, а из третьей и четвертой «слабеньких» противников, а вышло все совсем наоборот: из первой корзины «быки» получили «Базель», который бледновато выглядел на фоне «Арсенала», МЮ , «Ромы» и «Севильи», зато из двух нижних корзин «Краснодару» достались очень квалифицированные и неуступчивые соперники. Но если говорить обо всех «по старшинству», то с «Базелем» «Краснодар» мог встретиться еще на «пути представителей лиг» в квалификации Лиги Европы. Швейцарцы там разобрались с ПСВ , а потом не сдюжили с австрийским ЛАСКом, который тоже уже в Лиге Европы.

«Хетафе», как многие верно замечают, это мини-«Атлетико». Диего Симеоне задал тренд в Испании на построение команд, которые хорошо организованы в обороне и буквально сжигают газон у себя под ногами. Собственно, в прошлом сезоне чемпионата Испании команда из пригорода Мадрида до последнего тура билась за четвертую строчку с еще одной удачной копией «Атлетико» - «Валенсией» Марселино Гарсии Тораля. В итоге, «Лос Чес» набрали на два очка больше, не допустив сенсационного попадания «Хетафе» в Лигу чемпионов. Для «Краснодара» матчи против команды Хосе Бордаласа станут настоящим испытанием, ведь стиль игры «синих» создан для того, чтобы разрушать футбол таких команд, как «Краснодар».

Не меньшим испытанием станет выезд в шумный Трабзон, где обитает приличная команда, в составе которой можно даже встретить действующего победителя Лиги чемпионов Даниэля Старриджа при условии, что английский форвард не травмирован, что с ним часто случается. В любом случае, матчи против турок, особенно на их поле — это всегда огонь, не все выдерживают напряжения. В прошлом году «Краснодар» не без труда выиграл у «Акхисара», а «Трабзонспор» на две головы выше. Против этой команды в еврокубках играли ЦСКА и «Ростов», и российских голов на поле «Трабзонспора» пока никто не забивал. В целом, у «Краснодара» очень ровная группа, в которой могут быть любые сюрпризы.

А что еще интересного?