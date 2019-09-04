Кубковые войны. С кем сыграют клубы РПЛ в 1/16 финала?

вчера, 15:00

Состоялась жеребьевка стадии Кубка России, с которой вступают в борьбу представители элитного дивизиона. «Соккер.ру» изучает образовавшиеся пары и сетку турнира.

Впервые жеребьевку Кубка России показали в прямом эфире на федеральном телеканале, что не может не радовать. Правда, становится немного неловко, когда под «впервые» подразумевается 2019 год, но лучше поздно, чем никогда. В ходе жеребьевки определились 16 пар 1/16 финала Кубка России 2019/20. На этой стадии представители РПЛ не могут встретиться друг с другом, они сыграют с командами из низших лиг, которые уже проделали определенный путь в турнире. Матчи этой стадии пройдут 25-26 сентября, клубы РПЛ сыграют на выезде.

1/16 финала Кубка России

«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)

- «Локомотив» и «Балтика» второй год подряд столкнулись на этой стадии Кубка России. В предыдущем розыгрыше железнодорожники вырвали победу у калининградцев со счетом 3:2 в овертайме.

- «Балтика» никогда не выигрывала у «Локо»: в восьми матчах 6 поражений и 2 ничейных результата.

- В «Балтике» числится вратарь Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России.

А вот таким роликом в стиле «Мортал Комбат» клуб из Калининграда сообщил своим болельщикам о жеребьевке.

🏆Впервые в прямом эфире @mathTv прошла жеребьевка кубка 1/16 Кубка России. И нашими соперником стал @fclokomitiv



⚪️🔵💪🏻Ждём в Калининграде pic.twitter.com/7JOSbFs28W — ФК Балтика (@fcbaltika) September 4, 2019

«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)

- В самарских «Крыльях Советов» нынешний главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич начинал свою славную карьеру на высшем уровне 20 лет назад.

- В последний раз эти команды встречались 5 лет назад, и это тоже были матчи на вылет — переходной турнир между РПЛ и ФНЛ . Тогда автозаводцы оказались успешнее и отправили волжан в «Пердив»: 2:0 и 0:0.

- Роман Шишкин, ныне защищающий цвета «Торпедо», в первой половине 2019 года выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из «Краснодара».

«Чертаново» (Москва) – «Оренбург»

- Команды сыграют друг с другом впервые в истории.

- В предыдущем раунде «Чертаново» с крупным счетом обыграло «Рязань» - 4:1, хет-трик оформил форвард Николай Прудников.

- Девиз ФК «Чертаново»: «Бейся за район!»

«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)

- Как и «Локомотив» с «Балтикой», «Рубин» с «Химками» сыграют в 1/16 финала Кубка России второй год подряд. Прошлой осенью все решилось в овертайме, где был забит единственный мяч. Его автором стал экс-игрок «Рубина» Александр Рязанцев, причем поразил он ворота своей собственной команды - «Химок».

- За «Химки» и сейчас выступают два бывших игрока «Рубина»: Владимир Дядюн и Илья Кухарчук.

- Пять последних матчей между этими командами завершились победами «Рубина».

«Нижний Новгород» – «Краснодар»

- Команды прежде не встречались в официальных матчах.

- «Нижний Новгород» тренирует Дмитрий Черышев, отец футболиста сборной России Дениса Черышева.

- Свой последний матч в Нижнем Новгороде «Краснодар» выиграл со счетом 1:0 в мае 2014 года. Победный гол забил Ари.

«Шинник» (Ярославль) – «Сочи»

- Ровно 20 лет назад, в 1999-м, из высшего дивизиона чемпионата России вылетели команды, представляющие Ярославль и Сочи.

- В прошлом розыгрыше ФНЛ оба матча между «Шинником» и «Сочи» завершились вничью — 1:1 и 0:0.

- «Шинник» попал в 1/16 Кубка России благодаря победному голу своего 38-летнего капитана Эльдара Низамутдинова в ворота ивановского «Текстильщика».

«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)

- Первая встреча между этими командами состоялась почти 60 лет назад и завершилась со счетом 2:2. Любопытно, что тогда клубы носили одинаковое название - «Труд».

- В 1997-м «Арсенал» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в 1/32 финала Кубка России.

- В XXI веке команды провели друг с другом четыре матча в рамках ФНЛ , гости ни разу не побеждали: дважды выиграл «Арсенал», один раз «Факел», еще в одном случае зафиксирована нулевая ничья.

«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)

- «Урал» дважды за предыдущие три розыгрыша добирался до финалов кубка.

- «Черноморец» в предыдущем раунде разгромил другую команду из Краснодарского края - «Армавир» (3:0).

- Три предыдущих матча между этими командами завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев поля («Урал» выиграл дважды, «Черноморец» одержал одну победу).

«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)

- Единственная пара в 1/16 финала, в которой встречаются команды, становившиеся чемпионами России.

- Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев и президент Владимир Габулов по ходу игровой карьеры выступали за ЦСКА .

- Согласно исследованию «Яндекса», ЦСКА является самым популярным клубом Северной Осетии по числу поисковых запросов.

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»

- «Чайка» во второй раз доходит до этой стадии Кубка России. В прошлом году «чаек» выбил «Анжи» (2:1).

- «Уфа» и «Чайка» не встречались между собой прежде.

- За «Уфу» выступает бывший полузащитник «Чайки» Николай Гиоргобиани.

КАМАЗ (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)

- В последний раз эти команды играли между собой 22 года назад в рамках чемпионата России. «Спартак» выиграл со счетом 6:2.

- В 12 матчах «Спартак» и КАМАЗ ни разу не сыграли вничью: 10 побед москвичей, 2 успеха челнинцев.

- По словам генерального директора КАМАЗа, приезд «Спартака» станет мегасобытием для города.

«Мордовия» (Саранск) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)

- Последний матч между этими командами состоялся 1 мая 2016 года и завершился победой «Мордовии» со счетом 2:1. Этот успех не спас саранцев от вылета из РПЛ , а вот «Ростову» поражение от аутсайдера стоило чемпионства.

- Гости никогда не выигрывали в дуэли этих команд: 5 хозяйских викторий и одна ничья.

- «Ростову» в сентябре предстоит провести в Саранске две встречи подряд: 22 сентября против «Тамбова» в рамках РПЛ и 25/26 против «Мордовии» в Кубке России.

«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

- В прошлом сезоне «Енисей» выступал в РПЛ и дважды проиграл «Зениту», в первом и в последнем турах (0:2 и 1:4).

- «Енисей» в предыдущем раунде сломил сопротивление «Тюмени» благодаря позднему голу Ломакина.

- «Зенит» после победы в Кубке России 2015/16 не может пробиться даже в четвертьфинал турнира.

«Томь» (Томск) - «Тамбов»

- «Томь» никогда не выигрывала у «Тамбова»: в четырех матчах «волки» одержали две домашние победы, а в гостях дважды сыграли вничью.

- «Тамбов» лишь однажды сумел выйти победителем из дуэли в 1/16 Кубка России: в сезоне 2017/18 со счетом 1:0 был обыгран тульский «Арсенал».

- Максимальное достижение «Томи» в розыгрышах Кубка России — полуфинал.

« СКА -Хабаровск» - «Ахмат» (Грозный)

- Еще одна пара 1/16, которой предстоит повторить встречу из предыдущего розыгрыша. В прошлогодней яркой игре основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти успешнее оказался «Ахмат» - 4:2.

- Четыре из пяти последних матчей завершились вничью, включая прошлогоднюю кубковую баталию.

- За СКА играет уроженец Чечни и бывший игрок «Ахмата» Адлан Кацаев.

«Луч» (Владивосток) - «Динамо» (Москва)