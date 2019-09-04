Кубковые войны. С кем сыграют клубы РПЛ в 1/16 финала?

Состоялась жеребьевка стадии Кубка России, с которой вступают в борьбу представители элитного дивизиона. «Соккер.ру» изучает образовавшиеся пары и сетку турнира.
Впервые жеребьевку Кубка России показали в прямом эфире на федеральном телеканале, что не может не радовать. Правда, становится немного неловко, когда под «впервые» подразумевается 2019 год, но лучше поздно, чем никогда. В ходе жеребьевки определились 16 пар 1/16 финала Кубка России 2019/20. На этой стадии представители РПЛ не могут встретиться друг с другом, они сыграют с командами из низших лиг, которые уже проделали определенный путь в турнире. Матчи этой стадии пройдут 25-26 сентября, клубы РПЛ сыграют на выезде.
1/16 финала Кубка России
«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
- «Локомотив» и «Балтика» второй год подряд столкнулись на этой стадии Кубка России. В предыдущем розыгрыше железнодорожники вырвали победу у калининградцев со счетом 3:2 в овертайме.
- «Балтика» никогда не выигрывала у «Локо»: в восьми матчах 6 поражений и 2 ничейных результата.
- В «Балтике» числится вратарь Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России.
А вот таким роликом в стиле «Мортал Комбат» клуб из Калининграда сообщил своим болельщикам о жеребьевке.
«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
- В самарских «Крыльях Советов» нынешний главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич начинал свою славную карьеру на высшем уровне 20 лет назад.
- В последний раз эти команды встречались 5 лет назад, и это тоже были матчи на вылет — переходной турнир между РПЛ и ФНЛ. Тогда автозаводцы оказались успешнее и отправили волжан в «Пердив»: 2:0 и 0:0.
- Роман Шишкин, ныне защищающий цвета «Торпедо», в первой половине 2019 года выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из «Краснодара».
«Чертаново» (Москва) – «Оренбург»
- Команды сыграют друг с другом впервые в истории.
- В предыдущем раунде «Чертаново» с крупным счетом обыграло «Рязань» - 4:1, хет-трик оформил форвард Николай Прудников.
- Девиз ФК «Чертаново»: «Бейся за район!»
«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)
- Как и «Локомотив» с «Балтикой», «Рубин» с «Химками» сыграют в 1/16 финала Кубка России второй год подряд. Прошлой осенью все решилось в овертайме, где был забит единственный мяч. Его автором стал экс-игрок «Рубина» Александр Рязанцев, причем поразил он ворота своей собственной команды - «Химок».
- За «Химки» и сейчас выступают два бывших игрока «Рубина»: Владимир Дядюн и Илья Кухарчук.
- Пять последних матчей между этими командами завершились победами «Рубина».
«Нижний Новгород» – «Краснодар»
- Команды прежде не встречались в официальных матчах.
- «Нижний Новгород» тренирует Дмитрий Черышев, отец футболиста сборной России Дениса Черышева.
- Свой последний матч в Нижнем Новгороде «Краснодар» выиграл со счетом 1:0 в мае 2014 года. Победный гол забил Ари.
«Шинник» (Ярославль) – «Сочи»
- Ровно 20 лет назад, в 1999-м, из высшего дивизиона чемпионата России вылетели команды, представляющие Ярославль и Сочи.
- В прошлом розыгрыше ФНЛ оба матча между «Шинником» и «Сочи» завершились вничью — 1:1 и 0:0.
- «Шинник» попал в 1/16 Кубка России благодаря победному голу своего 38-летнего капитана Эльдара Низамутдинова в ворота ивановского «Текстильщика».
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
- Первая встреча между этими командами состоялась почти 60 лет назад и завершилась со счетом 2:2. Любопытно, что тогда клубы носили одинаковое название - «Труд».
- В 1997-м «Арсенал» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в 1/32 финала Кубка России.
- В XXI веке команды провели друг с другом четыре матча в рамках ФНЛ, гости ни разу не побеждали: дважды выиграл «Арсенал», один раз «Факел», еще в одном случае зафиксирована нулевая ничья.
«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
- «Урал» дважды за предыдущие три розыгрыша добирался до финалов кубка.
- «Черноморец» в предыдущем раунде разгромил другую команду из Краснодарского края - «Армавир» (3:0).
- Три предыдущих матча между этими командами завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев поля («Урал» выиграл дважды, «Черноморец» одержал одну победу).
«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
- Единственная пара в 1/16 финала, в которой встречаются команды, становившиеся чемпионами России.
- Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев и президент Владимир Габулов по ходу игровой карьеры выступали за ЦСКА.
- Согласно исследованию «Яндекса», ЦСКА является самым популярным клубом Северной Осетии по числу поисковых запросов.
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»
- «Чайка» во второй раз доходит до этой стадии Кубка России. В прошлом году «чаек» выбил «Анжи» (2:1).
- «Уфа» и «Чайка» не встречались между собой прежде.
- За «Уфу» выступает бывший полузащитник «Чайки» Николай Гиоргобиани.
КАМАЗ (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)
- В последний раз эти команды играли между собой 22 года назад в рамках чемпионата России. «Спартак» выиграл со счетом 6:2.
- В 12 матчах «Спартак» и КАМАЗ ни разу не сыграли вничью: 10 побед москвичей, 2 успеха челнинцев.
- По словам генерального директора КАМАЗа, приезд «Спартака» станет мегасобытием для города.
«Мордовия» (Саранск) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- Последний матч между этими командами состоялся 1 мая 2016 года и завершился победой «Мордовии» со счетом 2:1. Этот успех не спас саранцев от вылета из РПЛ, а вот «Ростову» поражение от аутсайдера стоило чемпионства.
- Гости никогда не выигрывали в дуэли этих команд: 5 хозяйских викторий и одна ничья.
- «Ростову» в сентябре предстоит провести в Саранске две встречи подряд: 22 сентября против «Тамбова» в рамках РПЛ и 25/26 против «Мордовии» в Кубке России.
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
- В прошлом сезоне «Енисей» выступал в РПЛ и дважды проиграл «Зениту», в первом и в последнем турах (0:2 и 1:4).
- «Енисей» в предыдущем раунде сломил сопротивление «Тюмени» благодаря позднему голу Ломакина.
- «Зенит» после победы в Кубке России 2015/16 не может пробиться даже в четвертьфинал турнира.
«Томь» (Томск) - «Тамбов»
- «Томь» никогда не выигрывала у «Тамбова»: в четырех матчах «волки» одержали две домашние победы, а в гостях дважды сыграли вничью.
- «Тамбов» лишь однажды сумел выйти победителем из дуэли в 1/16 Кубка России: в сезоне 2017/18 со счетом 1:0 был обыгран тульский «Арсенал».
- Максимальное достижение «Томи» в розыгрышах Кубка России — полуфинал.
«СКА-Хабаровск» - «Ахмат» (Грозный)
- Еще одна пара 1/16, которой предстоит повторить встречу из предыдущего розыгрыша. В прошлогодней яркой игре основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти успешнее оказался «Ахмат» - 4:2.
- Четыре из пяти последних матчей завершились вничью, включая прошлогоднюю кубковую баталию.
- За СКА играет уроженец Чечни и бывший игрок «Ахмата» Адлан Кацаев.
«Луч» (Владивосток) - «Динамо» (Москва)
- В сезоне 2016/17 «Динамо» дважды обыграло «Луч» в рамках ФНЛ — 2:0 и 3:2.
- За «Луч» выступает воспитанник «Динамо» Анатолий Катрич.
- Состав «бело-голубых» в 15 раз дороже, чем у «Луча».
У меня сохранилась парочка.
Один от 2007 года часть 2
И от 2010 года.
У меня сохранилась парочка.
Один от 2007 года часть 2
И от 2010 года.
Дома где-то валяется как раз этот выпуск. Там целая серия была про ЦСКА из четырех или пяти номеров.
Дома где-то валяется как раз этот выпуск. Там целая серия была про ЦСКА из четырех или пяти номеров.
Ну и на новичка из Бразилии хочется посмотреть.
Ну и на новичка из Бразилии хочется посмотреть.
Это неправда. Томь выигрывала Зенит по пенальти в 1/4 кубка России 2007/08. Я был на этом матче.
Максимально Томь доходила до полуфинала
Это неправда. Томь выигрывала Зенит по пенальти в 1/4 кубка России 2007/08. Я был на этом матче.
Максимально Томь доходила до полуфинала
Состав Зенита с составом Енисея даже сравнивать не стали))
Состав Зенита с составом Енисея даже сравнивать не стали))