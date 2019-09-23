«Челси» повторил антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

Собственный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ повторил на старте сезона «Челси».
В первых шести турах команда пропустила 13 голов. Такой же показатель у «Челси» был в сезоне 1978/79, тогда лондонцы вылетели из высшего дивизиона чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне в АПЛ «Челси» пропускал в матче каждого тура. В минувшие выходные лондонцы проиграли «Ливерпулю».
Матип-бесплатно
Робертсон- 13 млн
Трент АА- воспитанник. И где здесь защитники за 100 млн??
Распиаренный га4но защитник Де Лигт перешёл за 90 лямов в кабинет, чтобы он забивал только в свои ворота)
Матип-бесплатно
Робертсон- 13 млн
Трент АА- воспитанник. И где здесь защитники за 100 млн??
Распиаренный га4но защитник Де Лигт перешёл за 90 лямов в кабинет, чтобы он забивал только в свои ворота)
PS что все на Лэмпарда несут? он то в чем виноват, что ему не дали трансферов так как у синих запрет, работает с молодежью.
PS что все на Лэмпарда несут? он то в чем виноват, что ему не дали трансферов так как у синих запрет, работает с молодежью.
Футбол должны ставить итальянцы, немцы, испанцы но не бриты
Футбол должны ставить итальянцы, немцы, испанцы но не бриты