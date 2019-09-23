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«Челси» повторил антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

сегодня, 10:51

Собственный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ повторил на старте сезона «Челси». 

В первых шести турах команда пропустила 13 голов. Такой же показатель у «Челси» был в сезоне 1978/79, тогда лондонцы вылетели из высшего дивизиона чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне в АПЛ «Челси» пропускал в матче каждого тура. В минувшие выходные лондонцы проиграли «Ливерпулю». 

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 15:45
Угомонитесь, сквозера, пока не стомиллионный Ван Дик ваш лучший защитник, а Оливер. Ахаха), круто он оставил вам надежду на титул)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Steven Gerrard 008
   4 / 992
сегодня в 15:43
И в ваши забьет, только попадитесь Ювентусу, ахаха)
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
   984 / 992
сегодня в 14:51
челси сила ливерка по окончании сезона будет ниже
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 992
сегодня в 14:33
Как заправский аутсайдер
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   597 / 992
сегодня в 14:30
Вы чего хотели от абсолютно молодого состава, который котировался бы только в фифе?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   109 / 992
сегодня в 14:26
Ван Дейк- 85 млн
Матип-бесплатно
Робертсон- 13 млн
Трент АА- воспитанник. И где здесь защитники за 100 млн??

Распиаренный га4но защитник Де Лигт перешёл за 90 лямов в кабинет, чтобы он забивал только в свои ворота)
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
   984 / 992
сегодня в 14:19
    Mangur
    Mangur
       196 / 992
    сегодня в 13:31
    Бывает. Исправятся.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил ROMA DROGBA
       4 / 992
    сегодня в 13:21
    В Неаполе поставил красивый футбол
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       561 / 992
    сегодня в 13:03
    Вот вам и Саррибол) Вчера игру смотрел. Отличный состав, лучше на порядок, чем у Ювентуса. Просто ЛамПерд физрук, как и все англичане.
    Сарри абсолютно отвратителен
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 12:58
    Лэмпарду пора.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил DXTK
       4 / 992
    сегодня в 12:27
    Успокойся, ты мне не интересен, другой аккаунт повеселее будет
    DXTK
    DXTK ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       185 / 992
    сегодня в 12:21
    Вот вам и Саррибол) Вчера игру смотрел. Отличный состав, лучше на порядок, чем у Ювентуса. Просто ЛамПерд физрук, как и все англичане.
    Сарриболл уже обновил один рекорд 0:6 от Ман Сити худший матч в истории Челси в АПЛ. тем более физрук решил выиграть чемп сериала с кабинетом. вот и смотри его философию в картоном чемпионате.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Так Себе Аналитик
       4 / 992
    сегодня в 12:18
    Деньги сильный мотиватор)
    dark_Akex
    dark_Akex
       921 / 992
    сегодня в 12:16
    Пофик, главное игра и желание футболистов мне нравится.
    Selim Yavuz
    Selim Yavuz
       765 / 992
    сегодня в 12:16
    Неплохо
    DXTK
    DXTK
       185 / 992
    сегодня в 12:16
    я и не знал, что в 1979 году уже была создана АПЛ, думал только с 92 появилась......

    PS что все на Лэмпарда несут? он то в чем виноват, что ему не дали трансферов так как у синих запрет, работает с молодежью.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       16 / 992
    сегодня в 11:43
    Челси зоздавал вчера типовые моменты а забил на классе одного игрока. Ни чего Френк не предложил умного кроме навесов
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
       16 / 992
    сегодня в 11:41
    Я и говорю, никакая)) лол, и зарплата здесь ни причем)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       34 / 992
    сегодня в 11:34
    Взяли бы Нагельсмана у Лейпцига. Денег ведь у саксов куры не клюют. Мне этот тренер очень нравится, он в разы сильнее, чем выскочка клоп, которому только защитников за 100 мультов подавай. Нагельсман показал и в Лейпциге и в Хофенхайме, что можно успешно работать с теми кто есть и развивать их.
    Нагельсманн никуда не пойдет, он играет в ЛЧ и борется за чемпионство, у него безумно молодой и талантливый состав, если и уйдет, только в супер-топ-клуб, зачем ему "Челси" или "Арсенал", которые даже не сильнее быков по составу.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
       34 / 992
    сегодня в 11:33
    Я проще скажу, а позвала бы к себе коачем Френка хоть одна бы команда серии А или даже рпл? Нет, конечно
    Лол, какая команда Серии А была бы способна платить его зп в 9 миллионов фунтов (больше, чем у Венгера была), интересно?)
    Т34
    Т34
       65 / 992
    сегодня в 11:31
    Пока повторили, скоро обновят.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       16 / 992
    сегодня в 11:18
    Я проще скажу, а позвала бы к себе коачем Френка хоть одна бы команда серии А или даже рпл? Нет, конечно
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил 25процентный клоун
       4 / 992
    сегодня в 11:17
    Взяли бы Нагельсмана у Лейпцига. Денег ведь у саксов куры не клюют. Мне этот тренер очень нравится, он в разы сильнее, чем выскочка клоп, которому только защитников за 100 мультов подавай. Нагельсман показал и в Лейпциге и в Хофенхайме, что можно успешно работать с теми кто есть и развивать их.
    112910415
    112910415
       67 / 992
    сегодня в 11:14
    их время придёт ... когда-нибудь !
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил АПЛ рулит
       4 / 992
    сегодня в 11:11
    Пригласить тренера и сразу заиграют.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил 25процентный клоун
       4 / 992
    сегодня в 11:10
    Достаточно глянуть кто из тренеров брал чемпионат в последние 30 лет)
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       216 / 992
    сегодня в 11:10
    Вот вам и Саррибол) Вчера игру смотрел. Отличный состав, лучше на порядок, чем у Ювентуса. Просто ЛамПерд физрук, как и все англичане.
    Сейчас у Челси все плохо,тренер не имеет опыта работы с грандами а некоторые игроки сдулись не играют на свой максимум но через некоторое время все станет на свои места и Челси будет нормально играть.
    удав
    удав
       269 / 992
    сегодня в 11:08
    что за бредовый опрос?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       16 / 992
    сегодня в 11:02
    +500, истина
    Футбол должны ставить итальянцы, немцы, испанцы но не бриты
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