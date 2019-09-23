«Челси» повторил антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

сегодня, 10:51

Собственный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ повторил на старте сезона «Челси».

В первых шести турах команда пропустила 13 голов. Такой же показатель у «Челси» был в сезоне 1978/79, тогда лондонцы вылетели из высшего дивизиона чемпионата Англии.