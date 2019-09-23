Черданцев считает, что «КАМАЗ» может обыграть «Спартак»

«КАМАЗ» может выбить «Спартак» из Кубка России. Так считает футбольный комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Я думаю, что у нынешнего «Спартака» с любой командой могут возникнуть проблемы, тем более нужно учитывать мотивацию «КАМАЗа», потому как они играют дома, я думаю, что будет ажиотаж, аншлаг и так далее, и я думаю, что «Спартак», находясь в своем нынешнем состоянии, может и вылететь.
Ранее сообщалось, что на матч «КАМАЗа» и «Спартака» проданы все билеты.
НО ЭТО ВОДА НА МЕЛЬНИЦУ КОНАНА БУДЕТ
НО ЭТО ВОДА НА МЕЛЬНИЦУ КОНАНА БУДЕТ
Видать надоел ему Кононов со свой трактовкой в защите)))
Видать надоел ему Кононов со свой трактовкой в защите)))
Верим в Камаз!
Верим в Камаз!
Ему похоже тоже надоел нынешний бардак.
Ему похоже тоже надоел нынешний бардак.
только этого не видит дядя Лёня
Уберите пиджака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
только этого не видит дядя Лёня
Уберите пиджака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль, хотелось бы отставки Кононва.
Жаль, хотелось бы отставки Кононва.