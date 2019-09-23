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Черданцев считает, что «КАМАЗ» может обыграть «Спартак»

сегодня, 11:32
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак25.09.2019 в 18:30 Не начался

«КАМАЗ» может выбить «Спартак» из Кубка России. Так считает футбольный комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев

Я думаю, что у нынешнего «Спартака» с любой командой могут возникнуть проблемы, тем более нужно учитывать мотивацию «КАМАЗа», потому как они играют дома, я думаю, что будет ажиотаж, аншлаг и так далее, и я думаю, что «Спартак», находясь в своем нынешнем состоянии, может и вылететь.

Ранее сообщалось, что на матч «КАМАЗа» и «Спартака» проданы все билеты. 

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   111 / 992
сегодня в 16:48
сейчас мы все немного Черданцевы)))
Antonchik
Antonchik
   423 / 992
сегодня в 16:30
Запросто, спартак сейчас играет на уровне ПФЛ.
Заполярный
Заполярный
   141 / 992
сегодня в 15:21
СПАРТАК КОНЕЧНО ПОБЕДИТ, И СКОРЕЕ ВСЕГО КРУПНО.
НО ЭТО ВОДА НА МЕЛЬНИЦУ КОНАНА БУДЕТ
Чист
Чист
   240 / 992
сегодня в 15:06
Спартак выгрыет хотя ему это не к чему - но сейчас надо обыгрывать
Юрниекс
Юрниекс
   79 / 992
сегодня в 13:57
    ДСА
    ДСА
       202 / 992
    сегодня в 13:54
    Черданцев просто Спартак не любит.
    Kresi frok
    Kresi frok
       389 / 992
    сегодня в 13:11
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD ответил Риелтор с берегов Невы
         33 / 992
      сегодня в 13:09
      Рассказов сейчас в отличной форме, дубль положит, не дрогнет. Ему похоже тоже надоел нынешний бардак.
      Да, знатно Рассказов сливает Олешку))))
      Видать надоел ему Кононов со свой трактовкой в защите)))
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD
         33 / 992
      сегодня в 13:07
      Камаз может выиграть только в одном случае, если не нанесёт ни одного удара по воротам Спартака!
      Верим в Камаз!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
         983 / 992
      сегодня в 13:05
      Сейчас это не очень трудно.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         88 / 992
      сегодня в 12:50
      Черданцев знает, что говорит!
      EAGinLE
      EAGinLE
         31 / 992
      сегодня в 12:35
      Удачи Спартаку .
      FROLL 001
      FROLL 001
         7 / 992
      сегодня в 12:26
      Фаворит этого матча Камаз. На классе должны обыграть аутсайдера. Гыгыгы
      Леон Бугаев
      Леон Бугаев
         85 / 992
      сегодня в 12:24
      Многие также считают.
      Союзник противников
      Союзник противников
         13 / 992
      сегодня в 12:15
      Чего уж совсем принижать "Спартак"? А уж с учётом того,что для них остался последний шанс на титул в этом году,то "Спартак" выложится на все сто.Это "Зенит" может,не очень рискуя,выйти на матч седьмым составом(учитывая,сколько нахапали),да "Локо",хотя у обоих впереди очная встреча.ЦСКА будет Кубок сливать объективно,а "Краснодар" должен пойти по этим же стопам,но амбициозность и горячность южан может и тут сыграть злую шутку,как в ту,так и иную сторону."Ростов" будет иметь ввиду плохие финальные истории чемпионатов прошлых лет,может осторожненько попытаться прибрать Кубок к рукам,продолжая держать в запасе чемпионат.
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
         121 / 992
      сегодня в 12:09
      Рассказов сейчас в отличной форме, дубль положит, не дрогнет.
      Ему похоже тоже надоел нынешний бардак.
      Footbolista
      Footbolista
         2 / 992
      сегодня в 12:06
      КАМАЗ камаз в штрафной поставит...будет на контрах искать свое призрачное счастье...
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         211 / 992
      сегодня в 11:54
      Камаз способен на гол но не больше) свиньи с трудом но выиграют Камаз 1-2 Спартак.
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов
         663 / 992
      сегодня в 11:51
      Даже скажу больше, победы Камаза хотят почти все болельщики КБ - может это заставит задуматься руководство, но чудес не бывает, Спартак победит и это даст новую порцию сообщений типа "надо дать шанс"!!!
      VIPded
      VIPded
         63 / 992
      сегодня в 11:50
      Да так и будет.)))
      Сов Армия
      Сов Армия
         526 / 992
      сегодня в 11:46
      Сейчас легче перечислить команды которые не обыграют спартак
      Армейская душа
      Армейская душа
         41 / 992
      сегодня в 11:45
      Не-не-не! КамАЗ должен уступить - дело Кононова в тарасовском проекте должно жить! Кононим!
      stavr74
      stavr74
         382 / 992
      сегодня в 11:42
      по моему все так считают , к сожалению(((
      только этого не видит дядя Лёня
      Уберите пиджака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      LOpp
      LOpp
         12 / 992
      сегодня в 11:42
      если так считает Черданцев, то Спартак победит.
      Жаль, хотелось бы отставки Кононва.
      Don trambon
      Don trambon
         71 / 992
      сегодня в 11:37
      Да будет так!)
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
         146 / 992
      сегодня в 11:36
      считают на калькуляторе,а Чердак "знатный" прогнозист
      Evilhuman
      Evilhuman
         3 / 992
      сегодня в 11:36
      Камаз не может,а просто обязан обыгрывать спартак
      drug01
      drug01
         193 / 992
      сегодня в 11:36
      Зачем рано топить Спартак?
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