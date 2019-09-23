Черданцев считает, что «КАМАЗ» может обыграть «Спартак»

« КАМАЗ » может выбить «Спартак» из Кубка России. Так считает футбольный комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Я думаю, что у нынешнего «Спартака» с любой командой могут возникнуть проблемы, тем более нужно учитывать мотивацию «КАМАЗа», потому как они играют дома, я думаю, что будет ажиотаж, аншлаг и так далее, и я думаю, что «Спартак», находясь в своем нынешнем состоянии, может и вылететь.