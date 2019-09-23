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«Челси» готов предложить за Гризманна 100 млн евро

вчера, 19:46

«Челси» хочет в январе попытаться приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Don Balon. Лондонский клуб готов заплатить за форварда 100 миллионов евро.

Напомним, что «Барселона» купила Гризманна у мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   189 / 991
сегодня в 01:04
А как же бан на трансферы?
Бред какой-то!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   142 / 991
вчера в 22:02
Это бред полный
Romeo 777
Romeo 777
   649 / 991
вчера в 22:00
Очередная ересь от Don Balon...газетёнка по хлеще всяких Дэйли Стар и Дэйли Меил.
311
311
   73 / 991
вчера в 21:08
Нафиг не нужен!)
Стеллс
Стеллс
   217 / 991
вчера в 20:37
Эх журналисты.Надо писать,что Челси готов предложить и даже согласовал переход Гризманна зимой за 200 млн.,и ждать реакции директора Атлетико .
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил dimagas1
   215 / 991
вчера в 20:22
А кто сказал что его берут футболистом?))
будет Абрашке палубу мыть своими кудрями.
VIPded
VIPded
   68 / 991
вчера в 20:15
Вот те на...))) Ждём подробностей...
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 991
вчера в 20:07
Непонятный тогда бизнес для Барселоны.
dimagas1
dimagas1 ответил dino-hsv
   139 / 991
вчера в 20:02
а тот, кто эту утку придумывал, про трансферный бан слышал вообще?
А кто сказал что его берут футболистом?))
Nazi
Nazi
   629 / 991
вчера в 20:02
Лейси так и не отошел от 1/8 финала ЧМ, где его нехило нагнули французы.

Вот теперь и решил всех сплавить из команды, сначала Умтити, потом Дембель, теперь уже Гризманн :)

Заметьте, никто не гонит из команды неведомого Тодибо и никчемного Ленгле, хотя те тоже французы, просто они не ЧМ и не учавствовали в избиении вышеупомянутого чипсоеда :)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   242 / 991
вчера в 20:01
Кто сочиняет этот бред?
dino-hsv
dino-hsv
   140 / 991
вчера в 19:58
а тот, кто эту утку придумывал, про трансферный бан слышал вообще?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   76 / 991
вчера в 19:57
Что за бред?))
У Челси ещё и трансферный бан вроде
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 991
вчера в 19:51
Мората сильнее
dimagas1
dimagas1
   139 / 991
вчера в 19:47
А что уже и этого забраковал Меська?
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