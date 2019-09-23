«Челси» готов предложить за Гризманна 100 млн евро

«Челси» хочет в январе попытаться приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Don Balon. Лондонский клуб готов заплатить за форварда 100 миллионов евро.
Напомним, что «Барселона» купила Гризманна у мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро.
Бред какой-то!
Бред какой-то!
Вот теперь и решил всех сплавить из команды, сначала Умтити, потом Дембель, теперь уже Гризманн :)
Заметьте, никто не гонит из команды неведомого Тодибо и никчемного Ленгле, хотя те тоже французы, просто они не ЧМ и не учавствовали в избиении вышеупомянутого чипсоеда :)
Вот теперь и решил всех сплавить из команды, сначала Умтити, потом Дембель, теперь уже Гризманн :)
Заметьте, никто не гонит из команды неведомого Тодибо и никчемного Ленгле, хотя те тоже французы, просто они не ЧМ и не учавствовали в избиении вышеупомянутого чипсоеда :)
У Челси ещё и трансферный бан вроде
У Челси ещё и трансферный бан вроде