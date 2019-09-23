«Реал» внимательно следит за прогрессом «следующего Мбаппе»

Мадридский «Реал» планирует приобрести полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу, которого называют «следующим Мбаппе», несмотря на разницу в игровых амплуа.
16-летний вундеркинд играет на позиции опорного полузащитника и подаёт большие надежды. Камавинга считается одним из самых талантливых игроков Франции своего поколения. Зинедин Зидан уже попросил Флорентино Переса о приобретении юной звезды.
Камавинга провёл семь матчей за «Ренн» в этом сезоне и отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что лидеры «Реала» якобы настроены против Зидана и требуют его увольнения.
Другое дело,что это совсем не так и Вы пишите очередную чушь
Другое дело,что это совсем не так и Вы пишите очередную чушь