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«Реал» внимательно следит за прогрессом «следующего Мбаппе»

сегодня, 14:24

Мадридский «Реал» планирует приобрести полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу, которого называют «следующим Мбаппе», несмотря на разницу в игровых амплуа.

16-летний вундеркинд играет на позиции опорного полузащитника и подаёт большие надежды. Камавинга считается одним из самых талантливых игроков Франции своего поколения. Зинедин Зидан уже попросил Флорентино Переса о приобретении юной звезды.

Камавинга провёл семь матчей за «Ренн» в этом сезоне и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что лидеры «Реала» якобы настроены против Зидана и требуют его увольнения.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   504 / 992
сегодня в 15:55
сборная франции 2.0
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Alex12357
   203 / 992
сегодня в 15:00
Французы,если Вы не в курсе,чемпионы мира действующие,и строить на них команду совсем не плохо....
Другое дело,что это совсем не так и Вы пишите очередную чушь
cevin cigan
cevin cigan
   158 / 992
сегодня в 14:51
Скорее с новым погбуном,причём здесь ударный форвард Мбапе и чистый опорник?
Alex12357
Alex12357
   420 / 992
сегодня в 14:40
Лысый собирает в Реале Французов ,неужели Перес не видит будущий крах Реала с таким горе -тренером?
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