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Кандидат в президенты «Барселоны» раскритиковал покупку Гризманна клубом

сегодня, 18:18

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что каталонцы зря приобрели французского нападающего Антуана Гризманна.

Гризманн - великолепный футболист, но в его трансфере не было необходимости. Я не считаю, что команде подойдёт любой хороший игрок.

Также я думаю и о Неймаре. Он входит в число 3-4 лучших игроков в мире, но он обманул нас, его время прошло. Нам нужно сделать ставку на других игроков. Очень рад, что из Ла Масии появились такие таланты, как Фати. Лучше поставить на него, чем копаться в прошлом.

 Также появились слухи о том, что «Челси» хочет в январе попытаться приобрести нового нападающего «Барселоны».

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