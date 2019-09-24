Кандидат в президенты «Барселоны» раскритиковал покупку Гризманна клубом

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что каталонцы зря приобрели французского нападающего .

Гризманн - великолепный футболист, но в его трансфере не было необходимости. Я не считаю, что команде подойдёт любой хороший игрок.

Также я думаю и о Неймаре. Он входит в число 3-4 лучших игроков в мире, но он обманул нас, его время прошло. Нам нужно сделать ставку на других игроков. Очень рад, что из Ла Масии появились такие таланты, как Фати. Лучше поставить на него, чем копаться в прошлом.