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Мак: «Мы показали характер в матче с „Енисеем“»

сегодня, 18:54
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

Я думаю, сегодня была непростая игра для нас. «Енисею» повезло забить мяч, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в их пользу. Во втором тайме мы смогли показать настрой, переломить ход встречи и изменить счет на табло. Это самое важное в таких матчах — показать характер. Мы так и сделали, в результате чего победили.

Сегодня я получил второй шанс выйти в стартовом сезоне в этом сезоне, первый был в матче против «Рубина», и каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде и забить гол. Я — атакующий игрок, и это моя основная работа, поэтому я очень счастлив, потому что мне это удалось в двух матчах подряд. Возможно, это поможет мне чаще появляться на поле.

Также итоги игры подвел главный тренер «Зенита» Сергей Семак

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 970
сегодня в 19:11
Мак сегодня показал не плохую игру. Гыгыгы
kastites
kastites
   62 / 970
сегодня в 18:57
Мак супер !!!!!!!!!!!
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