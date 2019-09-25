Хохлов: «В поражении от „Луча“ виноват я»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Лучом» (0:1).

В поражении виноват прежде всего я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой. Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько.

Что касается дальнейших планов, то на данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет.

Почему не получилось сегодня забить быстрый гол? Команда, выходящая на игру, не станет откладывать взятие ворот. Мы – не исключение. В начале матча нужно было взять игру под свой контроль и постараться забить быстрый гол, который в таких матчах очень многое меняет. Акцентировали на этом внимание. К сожалению, у нас этого не получилось. А вот «Луч» сумел забить нам со стандарта.

Мы обсуждали момент, что, может быть, следовало прибыть на Дальний Восток не перед самим матчем, а с неким заделом во времени. Единого мнения на этот счёт не было. По своему опыту знаю, лучше приезжать не накануне, потому что организм начинает перестраиваться, появляется вялость. Приняли решение прилететь практически к игре. Долетели, правда, быстрее, чем планировали, и лишние полтора часа пробыли здесь.