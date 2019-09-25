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Хохлов: «В поражении от „Луча“ виноват я»

сегодня, 19:14
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Лучом» (0:1).

В поражении виноват прежде всего я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой. Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько.

Что касается дальнейших планов, то на данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет.

Почему не получилось сегодня забить быстрый гол? Команда, выходящая на игру, не станет откладывать взятие ворот. Мы – не исключение. В начале матча нужно было взять игру под свой контроль и постараться забить быстрый гол, который в таких матчах очень многое меняет. Акцентировали на этом внимание. К сожалению, у нас этого не получилось. А вот «Луч» сумел забить нам со стандарта.

Мы обсуждали момент, что, может быть, следовало прибыть на Дальний Восток не перед самим матчем, а с неким заделом во времени. Единого мнения на этот счёт не было. По своему опыту знаю, лучше приезжать не накануне, потому что организм начинает перестраиваться, появляется вялость. Приняли решение прилететь практически к игре. Долетели, правда, быстрее, чем планировали, и лишние полтора часа пробыли здесь.

 Ожидалось, что в случае очередного поражения «Динамо» Хохлов покинет пост наставника команды.

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Все комментарии
311
311
   81 / 978
сегодня в 21:27
Хохлов уже не знает как намекнуть руководству. Видно, что хорошие отступные прописаны!)
Garrincha58
Garrincha58
   260 / 978
сегодня в 21:19
в последние лет 20 Динамо это яма для любого тренера
Garrincha58
Garrincha58
   260 / 978
сегодня в 21:18
"и лишние полтора часа пробыли здесь."
и наступила неминуемая вялость, это он по себе знает, но игроки то не знали особенно Филипп и другие кто никогда не был во Владике
Absinthe2
Absinthe2
   180 / 978
сегодня в 20:46
Последняя строчка давала надежду Динамо, но увы...
"Ожидалось, что в случае очередного поражения «Динамо» Хохлов покинет пост наставника команды."
ДАША Д
ДАША Д
   212 / 978
сегодня в 19:51
Дайте ему парабеллум.
Anisovich
Anisovich
   45 / 978
сегодня в 19:45
Нужно поддержать Хохлова, он помогает на Динамо деньги делать.
KURUM
KURUM
   722 / 978
сегодня в 19:39
Хохлов сразу высоко залез, не умеет доносить до игроков свои хотелки, да и в правильности тактики и решений можно усомниться.. Нужно пройти путь от самых низов тренерских дорог..
Zenit_84
Zenit_84
   152 / 978
сегодня в 19:25
Уходи
EAGinLE
EAGinLE
   44 / 978
сегодня в 19:23
До зимы ещё много поражений будет .
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 19:19
это "лучевая болезнь"..
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