Чалов: «Слуцкий легко находит общий язык со всеми»

Форвард ЦСКА рассказал о работе с бывшим главным тренером армейцев и .

Отличия в работе Слуцкого и Ганчаренко? Не так много работал с Леонидом Викторовичем, не могу назвать сильных отличий. Слуцкий легко находит общий язык со всеми, у него было всегда несколько звезд в команде, он мог правильно поговорить. А Виктор Михайлович работает с каждым.