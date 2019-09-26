Чалов: «Слуцкий легко находит общий язык со всеми»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о работе с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким и Виктором Ганчаренко.
Отличия в работе Слуцкого и Ганчаренко? Не так много работал с Леонидом Викторовичем, не могу назвать сильных отличий. Слуцкий легко находит общий язык со всеми, у него было всегда несколько звезд в команде, он мог правильно поговорить. А Виктор Михайлович работает с каждым.
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когда спартак перестанет высасывать из него жизнь и отпустит человека на свободу?
когда спартак перестанет высасывать из него жизнь и отпустит человека на свободу?