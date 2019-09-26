Чалов рассказал, какой у него секрет восстановления

Нападающий ЦСКА ответил на вопросы болельщиков о секрете восстановления, любви к уличному футболу и общении с полузащитником «Монако» Александром Головиным:

Чувствую себя отлично, график непростой, любой футболист скажет, что лучше играть, чем отдыхать. Успеваю восстанавливаться. Секрет восстановления? Самое главное — сон, питания, много пить воды. Какой тренировочный цикл? Просыпаюсь в 9:30 и выезжаю на тренировку в 10:00, в 11:00 тренажерная разминка, в 15:00 выходим на поле. Сейчас плотный график, тренировки интенсивные, после тренировки обед, еду домой, возможно сон, но не всегда получается. Большую часть дня провожу на базе.

Почему люблю уличный футбол? Это из детства идет, когда ты маленький и играешь с мужиками в футбол, тебе хочется показать, на что ты способен. Возможно, это детский задор в нас есть. Футбол в коробке — это такой вид, где нужно брать на себя инициативу. С друзьями играем, конечно, на пятую точку, все стараются и хотят выиграть.

Саша Головин говорил, что двухнедельная пауза во время зимнего перерыва — это супер? Саша привык к нашему чемпионату, ему очень хотелось отметить новый год дома. Такой праздник для нас всех важен. Поддерживаю ли с ним связь? Советы друг другу не даем, но списываемся, после последней игры поздравил его. Лучший его матч во Франции, наверное.