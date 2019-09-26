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Созин: «„Рубин“ даже вничью сыграть не может»

сегодня, 18:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вылет «Рубина» из 1/16 финала Кубка России.

Как относиться к Шаронову я не знаю, так как мы не знакомы лично. Роман был замечательным футболистом для Казани, всегда отдавался на 100% клубу, играл самоотверженно и жёстко. Но на тренерском поприще «Рубин» сейчас не узнать — я не понимаю, откуда столько восторгов об их «весёлой и задорной» игре. Они даже вничью сыграть не могут. Я не хочу «Рубину» зла, но ещё пять туров они будут играть, как вчера — окажутся в зоне вылета.

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