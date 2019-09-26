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Чалов: «Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате»

сегодня, 19:22

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что хочет попробовать свои силы в другом чемпионате когда-нибудь:

Клуб моей мечты? В детстве были такие клубы, в которые я бы хотел перейти. Но с возрастом это проходит и понимаешь, что в любом чемпионате есть очень классные и топовые команды, которые борются за победу в Лиге чемпионов. «Реал», «Барселона», «Сити»… Какого-то одного не могу выбрать.

Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате.

Ранее 21-летний нападающий рассказал о секрете восстановления.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   529 / 946
сегодня в 19:59
Научись играть сначала в своём.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 946
сегодня в 19:54
Мечтать не вредно, НО.
Слишком рано покидать родные пенаты, тебе ещё надо учиться, учиться и учиться
А там видно будет. Удачи в учёбе, Фёдор.
andrefino13
andrefino13
   496 / 946
сегодня в 19:53
При всем уважении к Чалову, до ухода Березуцких и компании, к нему относился скептически, и сейчас также, хотя прошлый его сезон, стал для меня откровением.
fanatcska94
fanatcska94
   426 / 946
сегодня в 19:41
Амбиции - это хорошо. Но нужно иметь мастерство и трудолюбие, чтоб эти амбиции осуществить. Несмотря на красивый гол Краснодару, Федя продолжает разочаровывать в последних матчах, ведь с Краснодаром не реализовал 100% шанс - выход на рандеву с вратарем, и с Аланией два выхода один на один бездарно исполнены.
Федя должен задуматься и осознать, что поезжай летом в таком состоянии в КП, он бы сел на скамейку после пары игр и больше с нее не вставал.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   669 / 946
сегодня в 19:40
Сережа ещё много пользы принесет ЦСКА!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   472 / 946
сегодня в 19:38
Дезертир!
halfbeek
halfbeek
   244 / 946
сегодня в 19:36
Помню выражение его лица в болгарской деревне, когда его выпустили исправлять ситуацию. " Куда я попал?" Рано ему . Характер не наработал.
VIPded
VIPded
   62 / 946
сегодня в 19:29
Удачи Федору с ЦСКА!!!
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
   725 / 946
сегодня в 19:28
Чехия Швейцария Швеция Финляндия
cevin cigan
cevin cigan
   43 / 946
сегодня в 19:26
Не Федя,многие здесь,уже в детстве определились,кто барсук,а кто за Реал! Так что давай,как то выбирай уже.
STVA 1
STVA 1
   93 / 946
сегодня в 19:25
Вполне нормальная мечта.
Aniva
Aniva
   68 / 946
сегодня в 19:24
Разве что в чемпионате Молдавии.
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