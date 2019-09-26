Чалов: «Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате»

Форвард ЦСКА рассказал, что хочет попробовать свои силы в другом чемпионате когда-нибудь:

Клуб моей мечты? В детстве были такие клубы, в которые я бы хотел перейти. Но с возрастом это проходит и понимаешь, что в любом чемпионате есть очень классные и топовые команды, которые борются за победу в Лиге чемпионов. «Реал», «Барселона», «Сити»… Какого-то одного не могу выбрать.