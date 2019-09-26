Чалов: «Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что хочет попробовать свои силы в другом чемпионате когда-нибудь:
Клуб моей мечты? В детстве были такие клубы, в которые я бы хотел перейти. Но с возрастом это проходит и понимаешь, что в любом чемпионате есть очень классные и топовые команды, которые борются за победу в Лиге чемпионов. «Реал», «Барселона», «Сити»… Какого-то одного не могу выбрать.
Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате.
Ранее 21-летний нападающий рассказал о секрете восстановления.
Слишком рано покидать родные пенаты, тебе ещё надо учиться, учиться и учиться
А там видно будет. Удачи в учёбе, Фёдор.
Слишком рано покидать родные пенаты, тебе ещё надо учиться, учиться и учиться
А там видно будет. Удачи в учёбе, Фёдор.
Федя должен задуматься и осознать, что поезжай летом в таком состоянии в КП, он бы сел на скамейку после пары игр и больше с нее не вставал.
Федя должен задуматься и осознать, что поезжай летом в таком состоянии в КП, он бы сел на скамейку после пары игр и больше с нее не вставал.