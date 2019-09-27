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Погребняк: «Финал Кубка России „Уралу“ неинтересен, хотим выиграть турнир»

сегодня, 09:42
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о выходе в 1/8 финала Кубка России.

Начну с того, что первый тайм был намного зрелищнее, чем второй. Во втором было всё-таки больше борьбы. Да и соперник почувствовал, что с нами можно играть — звучали такие слова от тренерского штаба «Черноморца». Поэтому отмечу первый гол – он был важный и приблизил нас к победе. Но футбол командный вид спорта, и главное – то, что мы прошли дальше.

Не думал, что будет легко. Тем более, до нашей игры уже вылетели несколько команд Премьер-Лиги. Знали, что будет непросто. Это кубковый матч, здесь может произойти всё что угодно. Любой нападающий скажет, что голы придают уверенность и положительные эмоции. Для нападающих очень важно забивать, отдавать, приносить пользу команде.

Не замахнуться ли на финал? Звучит очень легко. «На бумаге» всё симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир.

В матче 1/16 финала с «Черноморцем» форвард «Урала" оформил дубль

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