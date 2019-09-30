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«Ювентус» назвал цену на Манджукича

сегодня, 09:59

Руководство «Ювентуса» готово продать нападающего Марио Манджукича

Сообщается, что туринцы оценили 33-летнего хорвата в 9 млн фунтов. Зимой форварда попытается приобрести МЮ.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   725 / 904
сегодня в 10:17
Жаль. Не на того ставку делают.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   334 / 904
сегодня в 10:16
— Значит так. Двадцать баранов
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
— И бесплатная путевка
— В Сибирь!
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