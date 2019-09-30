«Ювентус» назвал цену на Манджукича

Руководство «Ювентуса» готово продать нападающего Марио Манджукича.
Сообщается, что туринцы оценили 33-летнего хорвата в 9 млн фунтов. Зимой форварда попытается приобрести МЮ.
Руководство «Ювентуса» готово продать нападающего Марио Манджукича.
Сообщается, что туринцы оценили 33-летнего хорвата в 9 млн фунтов. Зимой форварда попытается приобрести МЮ.
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
— И бесплатная путевка
— В Сибирь!
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
— И бесплатная путевка
— В Сибирь!