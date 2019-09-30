ГлавнаяНовости

Эден Азар: «Меня не волнует критика»

вчера, 23:35

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о собственной игре. 

Меня не особо волнует критика. Я должен доказывать свой уровень на поле. Болельщики знают меня, поэтому мне нужно стать лучше, чтобы они могли мной гордиться.

Согласен, что от меня многого ждут, критика - это нормально. Не все идет идеально, но мы возглавляем таблицу Ла Лиги. Я восстановился после травмы и чувствую себя на 100%.

Мне нужно играть решительно, забивать голы. Когда я начну забивать, все будет намного легче. Это не вопрос доверия. Я должен выходить на поле и отдаваться на полную. Сейчас мне нужно сделать шаг вперед.

Также о ситуации в мадридском клубе высказался главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» вновь хочет подписать Виллиана
Вчера, 20:38 Комментарии2
Роналду представил свои новые бутсы
Вчера, 19:19 Комментарии5
Президент «Реала» недоволен тем, что «Вальядолид» «маринует» Лунина
Вчера, 18:55 Комментарии4
Капитан «Дерби» пропустит больше года
Вчера, 17:42 Комментарии4
Вратарь «Вест Хэма» Фабьянски может пропустить 3 месяца из-за травмы
Вчера, 17:36 Комментарии0
Президент «Барселоны» недоволен высказываниями Пике
Вчера, 17:06 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   22 / 910
вчера в 23:55
Пора бы уже разморозится.....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100