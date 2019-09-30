Эден Азар: «Меня не волнует критика»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о собственной игре.

Меня не особо волнует критика. Я должен доказывать свой уровень на поле. Болельщики знают меня, поэтому мне нужно стать лучше, чтобы они могли мной гордиться.



Согласен, что от меня многого ждут, критика - это нормально. Не все идет идеально, но мы возглавляем таблицу Ла Лиги. Я восстановился после травмы и чувствую себя на 100%.



Мне нужно играть решительно, забивать голы. Когда я начну забивать, все будет намного легче. Это не вопрос доверия. Я должен выходить на поле и отдаваться на полную. Сейчас мне нужно сделать шаг вперед.