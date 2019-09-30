Президент «Реала» недоволен тем, что «Вальядолид» «маринует» Лунина

сегодня, 18:55

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что его не устраивает отсутствие игровой практики украинского вратаря , отправленного «Реалом» в аренду в «Вальядолид» для получения игровой практики. Футболист сидит на скамейке.

Перес является поклонником таланта украинского голкипера, он намерен сделать так, чтобы Лунин имел постоянную игровую практику. При этом рассматриваются варианты ухода из «Вальядолида» в аренду в другой клуб Примеры или Сегунды или за пределы Испании.



Сам Лунин не так давно прокомментировал свой переход в «Вальядолид».