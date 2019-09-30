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Президент «Реала» недоволен тем, что «Вальядолид» «маринует» Лунина

сегодня, 18:55

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что его не устраивает отсутствие игровой практики украинского вратаря Андрея Лунина, отправленного «Реалом» в аренду в «Вальядолид» для получения игровой практики. Футболист сидит на скамейке.

Перес является поклонником таланта украинского голкипера, он намерен сделать так, чтобы Лунин имел постоянную игровую практику. При этом рассматриваются варианты ухода из «Вальядолида» в аренду в другой клуб Примеры или Сегунды или за пределы Испании.

Сам Лунин не так давно прокомментировал свой переход в «Вальядолид».

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Знатог
Знатог
   105 / 908
сегодня в 19:30
У нас один вообще Маринад.
RaulReal
RaulReal
   283 / 908
сегодня в 19:06
Перес прав нынешней вратарь Вальядолида много пропускает,но все равно Лунину не дали и одной игры , чтобы себя показать. Так было и в прошлом сезоне, все арендованные игроки Реала неплохо показали себя, а некоторые и вовсе стали основными, думаю Лунин не хуже себя покажет.
cska plus
cska plus
   12 / 908
сегодня в 18:59
Печётся за лунина как за сына.
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