Президент «Барселоны» недоволен высказываниями Пике

сегодня, 17:06

Защитник «Барселоны» , общаясь с прессой после матча с «Хетафе», заявил, что руководство каталонского клуба заказывает в СМИ материалы, направленные против футболистов команды.

Не надо считать, что мы ничего не понимаем. Мы знаем, кто в клубе работает с прессой, знаем газеты, связанные с клубом, и можем угадать авторов статей, даже если они подписываются другими именами.

Президенту «Барселоны» Бартомеу это не понравилось и он намерен встретиться с Пике и потребовать объяснений, которые он сделал от имени всей команды.



Ранее каталонская команда обыграла «Хетафе» в гостях.