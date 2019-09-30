Президент «Барселоны» недоволен высказываниями Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, общаясь с прессой после матча с «Хетафе», заявил, что руководство каталонского клуба заказывает в СМИ материалы, направленные против футболистов команды.
Не надо считать, что мы ничего не понимаем. Мы знаем, кто в клубе работает с прессой, знаем газеты, связанные с клубом, и можем угадать авторов статей, даже если они подписываются другими именами.
Президенту «Барселоны» Бартомеу это не понравилось и он намерен встретиться с Пике и потребовать объяснений, которые он сделал от имени всей команды.
Ранее каталонская команда обыграла «Хетафе» в гостях.