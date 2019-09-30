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Президент «Барселоны» недоволен высказываниями Пике

сегодня, 17:06

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, общаясь с прессой после матча с «Хетафе», заявил, что руководство каталонского клуба заказывает в СМИ материалы, направленные против футболистов команды.

Не надо считать, что мы ничего не понимаем. Мы знаем, кто в клубе работает с прессой, знаем газеты, связанные с клубом, и можем угадать авторов статей, даже если они подписываются другими именами.

Президенту «Барселоны» Бартомеу это не понравилось и он намерен встретиться с Пике и потребовать объяснений, которые он сделал от имени всей команды.

Ранее каталонская команда обыграла «Хетафе» в гостях.

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Gelious
Gelious
   103 / 906
сегодня в 17:43
Цирк достойный Спартака
d_fincher
d_fincher
   51 / 906
сегодня в 17:14
Реал и Барса без Рона и Месси просто поплыли. Игроки не привыкли играть без инопланетян в составе. Теперь впахивать самим придется.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   29 / 906
сегодня в 17:12
Барт поступает очень глупо, наезжая на пресс-атташе самого Месси) Пуке в команде обладает почти неограниченными полномочиями, выданными за многолетнее полирование некоторых частей галактического иноплатенянина) Если бы Барт подумал, он понял бы, что своими устами Пуке только передавал мнение самого Леонеля)
Vis.
Vis. ответил волгoдoн
   348 / 906
сегодня в 17:11
Шакирыч ударился в политику и не отходя от кассы начал раскачивать бармалеев трон)
и правильно делает
волгoдoн
волгoдoн
   75 / 906
сегодня в 17:10
Шакирыч ударился в политику и не отходя от кассы начал раскачивать бармалеев трон)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   66 / 906
сегодня в 17:09
Ветеран имеет права высказать то, что видит в клубе.
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