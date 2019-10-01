Кашчелан рассказал о целях «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан оценил последние результаты команды. В 15-м туре «Балтика» обыграла на выезде «Химки» (1:0).

Мы приехали уверенные в своих силах, несмотря на то, что не так давно отыграли 120 минут в Кубке России с московским «Локомотивом». «Балтика» не была в идеальном состоянии, футболисты не в самых лучших кондициях, но нам хватило уверенности и напора, чтобы добыть три очка.

В чем наш секрет? Это результат кропотливой работы на тренировках. Плюс хорошая организация процесса и виденье игры тренерским штабом. Руководство нам доверяет, что вселяет уверенность в ребят, выходящих на поле.

Нет времени особо расслабляться, думаем о следующей встрече. Нам предстоит дома принять «Краснодар-2», так что все мысли только об этом. Мы немного перевели дух в понедельник (30 сентября), и все, начинаем готовиться. За победу над «Химками» не дается шесть очков, так что не время расслабляться. К концу сезона будем смотреть.

Какие цели поставлены перед командой? Нам надо выигрывать каждый матч, идти шаг за шагом. Если добиваться успеха в каждой встрече, то тогда цели будут самыми высокими.