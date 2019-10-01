Иванович: «В „Зените“ знают, что нужно сделать, чтобы обыграть „Бенфику“»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Бенфика» - очень опасная команда. У нее есть молодые перспективные игроки, есть опытные. Клуб с большой историей. Мы всегда относимся с уважением к сопернику, но знаем, что нам нужно сделать, чтобы выиграть. Мы долго ждали этот матч. Все настроены. И ожидаем хороший результат завтра.



Уже 15 или 20 лет в футбол играют каждые 3-4 дня. Наша работа — восстановиться быстро. У нас нет причин, по которым мы не можем дать свой максимум. Каждая новая игра — новая история. В конце года тебя никто не будет спрашивать, играл ты каждые 3 дня или каждые 12 дней.



Гол «Бенфике» в финале ЛЕ — один из самых важных голов в карьере. Но это история. Было очень сложно играть против них. Завтра будет новая история. Я готов завтра отдать всего себя на поле.