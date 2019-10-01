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Иванович: «В „Зените“ знают, что нужно сделать, чтобы обыграть „Бенфику“»

01 октября 2019, 19:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». 

«Бенфика» - очень опасная команда. У нее есть молодые перспективные игроки, есть опытные. Клуб с большой историей. Мы всегда относимся с уважением к сопернику, но знаем, что нам нужно сделать, чтобы выиграть. Мы долго ждали этот матч. Все настроены. И ожидаем хороший результат завтра.

Уже 15 или 20 лет в футбол играют каждые 3-4 дня. Наша работа — восстановиться быстро. У нас нет причин, по которым мы не можем дать свой максимум. Каждая новая игра — новая история. В конце года тебя никто не будет спрашивать, играл ты каждые 3 дня или каждые 12 дней.

Гол «Бенфике» в финале ЛЕ — один из самых важных голов в карьере. Но это история. Было очень сложно играть против них. Завтра будет новая история. Я готов завтра отдать всего себя на поле.

 Также о предстоящей игре высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 10:34
Иванович крут и готов ! а вот остальные ...
mihaluch
mihaluch
   105 / 797
01 октября в 22:34
На поле увидим готовность Зенита к матчу.
RussianMango
RussianMango ответил Ваня лучший
   120 / 797
01 октября в 20:36
Скоро узнаем, насколько могуч газпром
Ваня лучший
Ваня лучший ответил RussianMango
   22 / 797
01 октября в 20:31
Миллер всё знает, что делать...вопрос в другом...потянет ли, это не РПЛ.
Неужели два транша уже отправили. Один в Португалию, другой - на родину судейской бригаде.
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
01 октября в 20:29
Миллер всё знает, что делать...вопрос в другом...потянет ли, это не РПЛ.
серый1925
серый1925 ответил 25процентный клоун
   408 / 797
01 октября в 20:19
Только зенит не опасен, совсем
да до спартака ещё ой как далеко
серый1925
серый1925
   408 / 797
01 октября в 20:18
молодец , удачи и красивой победы на зло всем завистникам
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 797
01 октября в 19:56
они всегда так говорят а на деле Семак скажет но так бывает мы старались но это футбол
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 797
01 октября в 19:55
Россия за Бенфику!
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 797
01 октября в 19:52
Удачи Зениту!!!!
Kresi frok
Kresi frok
   171 / 797
01 октября в 19:43
Гас много дать, не?!🤔
Gunslinger
Gunslinger
   501 / 797
01 октября в 19:43
Верим в нашу победу!!!
viv
viv ответил Литейный 4
   55 / 797
01 октября в 19:40
Вот только главнейший матч за выход в 1/4 финала ЛЧ Бенфика выиграла у Зенита.....и Зенит так и не смог повторить достижение ЦСКА -1/4 финала.
Литейный 4
Литейный 4
   213 / 797
01 октября в 19:36
Осталось за малым, обыграть Бенфику. Не впервой. Гыгыгы
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   640 / 797
01 октября в 19:25
НАДО ДВИГАТЬ ВОРОТА КАК ХОТАБЫЧ
Binger
Binger
01 октября в 19:21
Удачи Зениту!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
01 октября в 19:09
Только зенит не опасен, совсем
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