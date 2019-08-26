Де Брюйне и другие блестящие ассистенты АПЛ

вчера, 13:46

Кевин Де Брюйне обновил рекорд АПЛ , добравшись до 50 «ассистов» в чемпионате Англии за 123 матча. «Соккер.ру» - о тех, кто создавал и продолжает создавать голы в АПЛ .

50 «ассистов» в АПЛ . Кто быстрее?

8 место. Тьерри Анри (Франция) — 174 матча

У Тьерри Анри пятый показатель в истории АПЛ по забитым мячам, легендарный форвард «Арсенала» отличился 175 раз, больше голов только у четверых англичан: Алана Ширера, Уэйна Руни, Энди Коула и Фрэнка Лэмпарда. Но француз был хорош не только в завершении, нежадный Анри регулярно раздавал результативные передачи и первую полусотню «ассистов» в АПЛ собрал быстрее многих футболистов, которым по позиции было положено искать партнеров передачами. Правда, со временем Тьерри все больше концентрировался на функциях страйкера, но по итогу собрал внушительную сумму «ассистов» в АПЛ — 74, это 11-е место в историческом списке. Также Анри до сих пор принадлежит рекорд по числу результативных передач за сезон: 20 в кампании 2002/03.

7 место. Дэвид Бекхэм (Англия) — 170 матчей

Единственный англичанин, которому удалось набрать 50 голевых передач быстрее, чем за 200 матчей, выше и ниже Бекхэма в списке скорострельных ассистентов сплошь легионеры. С другой стороны, у иностранцев есть определенная фора: они ведь зачастую приезжают в АПЛ сформировавшимися футболистами, в то время как Дэвид начинал «ребенком» в «Манчестер Юнайтед», потратил время и матчи на становление. Учитывая это обстоятельство, показатель Бекхэма феноменален, но разве это кого-то удивляет? Возможно, Дэвид был не самым разнообразным футболистом, но все, кто застал его лучшие годы, подтвердят: у этого Спайс-боя волшебная правая нога. Бекс остановился на отметке 80 «ассистов» в АПЛ , это 9-я строчка в историческом рейтинге.

6 место. Давид Сильва (Испания) — 166 матчей

Давид Сильва 85 раз помогал партнерам отличиться в чемпионате Англии с момента перехода в «Манчестер Сити», за который испанец проводит свой последний сезон. А первый «полтинник» капитан «горожан» сделал чуть быстрее Бекхэма и на матч медленнее соотечественника Фабрегаса, который откроет первую пятерку шустрых ассистентов. В матче с «Борнмутом» Давид пополнил свой ассистентский счет двумя результативными пасами, а свою первую передачу под гол в АПЛ Сильва отдал в октябре 2010-го в матче против «Блэкпула».

5 место. Секс Фабрегас (Франция) — 165 матчей

К показателю Фабрегаса относимся с огромным пиететом, ведь Сеск начал играть в основе «Арсенала» в 17 лет, а 50 результативных передач в АПЛ оформил, когда ему был всего 21 год — никто не делал этого в более юном возрасте. Сеск продолжил раздавать мячи партнерам и после возвращения в Англию из «Барселоны», болельщики «Челси» тоже оценили его организаторские способности. Со 111-ю «ассистами» Фабрегас занимает вторую строчку после Райана Гиггза по числу результативных передач за всю историю АПЛ . А если бы не отлучался на три года в «Барселону»? У испанца очень крутой показатель: в среднем 11 «ассистов» в каждом из 11-ти сезонов, проведенных в АПЛ .

4 место. Деннис Бергкамп (Нидерланды) — 146 матчей

«Нелетучий голландец» запомнился своими изящными голами за «Арсенал», но Бергкамп в Англии даже чаще помогал партнерам отличиться, чем забивал сам: на 87 его голов в АПЛ приходится 94 «ассиста». На первые 50 потребовалось всего 146 матчей, то есть чуть чаще, чем раз в три матча, Деннис обязательно выкатывал мяч под удар кому-то из своих друзей-«канониров», и те не промахивались. Класс!

3 место. Эрик Кантона (Франция) — 143 матча

Великий и ужасный Кантона. Если вы наслышаны о хулиганских подвигах француза и читали его цитаты, то можете подумать, что Эрик был непробиваемым эгоистом, однако на футбольном поле Кантона делал все, чтобы его команда добивалась успехов, чем и приглянулся сэру Алексу Фергюсону. Английскую часть карьеры Эрик начинал в «Лидсе», но командных и личных успехов добился вместе с «Манчестер Юнайтед».

2 место. Месут Озил (Германия) — 141 матч

Еще несколько лет назад именно Озил был самым ярким ассистентом всея АПЛ . В кампании 2015/16 он даже замахнулся на рекорд Анри и, казалось, обязательно побьет достижение француза: в первых 16-ти турах чемпионата Месут сделал 15 «ассистов», однако в оставшихся матчах только четырежды помог партнерам отличиться и остановился в шаге от большого рекорда. Тем не менее до вчерашнего дня именно немец быстрее всех в АПЛ достиг отметки в 50 результативных передач. Но нашелся тот, кто перебил его показатель!

1 место. Кевин Де Брюйне (Бельгия) — 123 матча

Вроде бы Озил после перехода в «Арсенал» штамповал голевые передачи, как сумасшедший, однако Де Брюйне к промежуточному финишу — 50 «ассистов», пришел на 18 матчей быстрее. Бельгиец отметился результативным пасом в своей дебютной игре в АПЛ за «Челси» шесть лет назад, Кевину хватило всего 13-ти минут, чтобы открыть счет «ассистам» в «лучшей лиге мира»: в матче против «Халл Сити» бельгиец помог забить быстрый гол Оскару. Агуэро забил с 50-го «ассиста» Де Брюйне в АПЛ в ворота «Борнмута» на 15-й минуте. В этом сезоне на счету Кевина уже 4 результативных передачи в трех матчах. Отличный старт для парня, который стремится перебить достижение Анри: 20% от рекордного показателя всего за три тура.

Топ-10 ассистентов в истории АПЛ

1 место. Райан Гиггз (Уэльс) — 165 «ассистов»

2 место. Сеск Фабрегас (Испания) — 111

3 место. Уэйн Руни (Англия) — 103

4 место. Фрэнк Лэмпард (Англия) — 102

5 место. Деннис Бергкамп (Нидерланды) — 94

6 место. Стивен Джеррард (Англия) — 92

7 место. Давид Сильва (Испания) — 85

8 место. Джеймс Милнер (Англия) — 83

9 место. Дэвид Бекхэм (Англия) — 80

10 место. Тедди Шерингем (Англия) — 76