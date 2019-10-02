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Озил может стать игроком «Милана»

02 октября 2019, 19:33

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перебраться в итальянский чемпионат.

Руководство «Милана» хочет приобрести немецкого футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно.

Лондонский клуб как раз намерен избавиться от Озила.

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Все комментарии
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
02 октября в 23:04
Это будет второй Хонда!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   296 / 797
02 октября в 21:57
Зачем им ещё один лентяй, его копия Челхоноглу им выше кришы.
youtomee
youtomee ответил ДАША Д
   390 / 797
02 октября в 21:53
У Милана нет денег, что бы его купить.
да похоже Арсенал уже сами готовы доплатить) у него контракт "я суперзвезда", а толку чуть, и если не спихнуть, то еще 2 года терпеть
Triem
Triem
   643 / 797
02 октября в 20:47
Плохо! У Милана и так дела не очень идут а тут ещё Озил...
barcamilan
barcamilan
   576 / 797
02 октября в 20:16
милан любит покупать дедушек
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 20:12
У Милана нет денег, что бы его купить.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   624 / 797
02 октября в 19:56
Тут и ежу понятно, что зимой Озил уходит. Уже всё решено, решено даже куда.
Поэтому он и не играет.
drug01
drug01
   46 / 797
02 октября в 19:48
Он не подойдёт Милану!?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 19:47
"Арсенал" давно уже мечтает толкнуть Озила, да вот кому он нужен))
Рома Олейник
Рома Олейник ответил GYTSYL
   317 / 797
02 октября в 19:41
Не нужен он вам. Такой, какой он сейчас - вообще никому не нужен.
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
02 октября в 19:36
О как,даже ХЗ нужен он нам или нет!
Хотя в данный момент такие люди Милану бы не помешали.
Lewa2708
Lewa2708
   352 / 797
02 октября в 19:34
Не такие игроки нужны нынешнему Милану, хотя, это их дело
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