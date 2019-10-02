Озил может стать игроком «Милана»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перебраться в итальянский чемпионат.
Руководство «Милана» хочет приобрести немецкого футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно.
Лондонский клуб как раз намерен избавиться от Озила.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перебраться в итальянский чемпионат.
Руководство «Милана» хочет приобрести немецкого футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно.
Лондонский клуб как раз намерен избавиться от Озила.
Поэтому он и не играет.
Поэтому он и не играет.
Хотя в данный момент такие люди Милану бы не помешали.
Хотя в данный момент такие люди Милану бы не помешали.