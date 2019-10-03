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«Ростов»: «Если игрок не хочет играть за „Ростов“, мы с ним расстаёмся»

вчера, 14:36

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферной политике клуба.

Мирзов не хотел выступать за «Ростов», и мы не хотели, чтобы он оставался. Было несколько предложений, но нас не устроила цена. «Спартак» предложил цену и условия, которые нас устроили. Надо понимать, времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли. Для нас очень важно иметь игроков, которые по психологии и по духу – наши. Наши футболисты должны хотеть выступать за нашу команду. Если игрок не хочет играть за «Ростов», мы с ним расстаёмся.

Главным достижением трансферного окна я считаю сохранение состава. Для нас было очень важным подписать контракт с Ерёменко. Роман – топ-футболист, ключевой, системообразующий игрок для нашей команды. Нам удалось сохранить всех ключевых ребят – Рагнара Сигурдсона, Ивелина Попова, Матиаса Норманна, Эльдора Шомуродова, Алексея Ионова, Евгения Чернова. К ним прибавились Алексей Козлов, Дмитрий Чистяков, вернулся Хорик Байрамян. Все эти ребята с характером, квалифицированные и качественные игроки. У нас получилась хорошая команда.

Ранее Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   311 / 991
вчера в 18:27
Правильное решение, удачи ростовчанам
астап бендер
астап бендер ответил Питер Ман
вчера в 18:04
Выдавим вас всей страной из тройки до зимы, а весной и из пятерки.
А давилка не лопнет?
112910415
112910415
   49 / 991
вчера в 16:50
всё путём !
Robbaggio
Robbaggio ответил Трезвый повар
   673 / 991
вчера в 16:36
Не 27, а 26-ой сезон сейчас играют. Дважды уже вылетали и постоянно испытывают финансовые трудности.
Чист
Чист ответил Трезвый повар
   504 / 991
вчера в 16:00
Ростов 27 сезонов играет в Премьер лиге. Завоёвывал кубок России. Занимал 2 место в чемпионате. Как он может повторить путь Кубани?
Разве место в РПЛ зависит от занимаемого место - просто Край не может тащить две команды Кубань попросили - всё зависит от бюджета - у нас они считаются провеционалами а сосут из бюджета
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 991
вчера в 15:55
Главное чтобы зимой опять распродажу не открыли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Трезвый повар
   5 / 991
вчера в 15:38
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Он не может позорить болельщиков "Зенита", потому что он не болельщик "Зенита". Он болельщик "Газпрома" и сам с этим соглашается. Если вдруг уйдет "Газпром", он просто перейдет к другому клубу с сильным спонсором, к "Спартаку" или "Краснодару"
Питер Ман
Питер Ман
   85 / 991
вчера в 15:35
Выдавим вас всей страной из тройки до зимы, а весной и из пятерки.
борька
борька
   329 / 991
вчера в 15:32
Завоевать мервое место , а затем думать о пеивом мпсте в ЛЧ!
Удачи!
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Illuha
   106 / 991
вчера в 15:30
Уйдете в пердив, все разбегутся.
Михаил Славнов, Игорь Солнцев, Гоша Тамбовский, Зейский, Кирилл Суриков, Александр Северный, Андрей Вишняков, Павел Амурский, Андрей Сибиряков, Ачиститель, Балтийский, Владимир, Гордецкий, Лиговский, Ладожский, Averoniy, Atist, Alvish, Alpribas, Adepta, Accinit, Aljban, Adollinn, Aniva, Adepta, Abris, Akvarel, Alladins, Albasin, Abverin, Anisovich, Abradva, Androshin, Abordage, Aguer, Antonchik, Alista, Ablom, Almazny, Алябьев, Авербух, Багор, Bikcon, Brutalny, Boxert, Balanenok, bojarind, Bajan, Броник, Гордецкий, Заброда, Конопляных Дел Мастер, Egorium, альсато, Адреналин, Izmar, 11-ти метровый, Clavaн, Сimonn, Cremen, cadmiy, Danrog, Erlov, Gruznoff, grisser, pavkur, Mekrash, Nimbles, Nafnafik, Glodor, Spakov, Swinsi, Sargent, Sergus, Lukajs, InKarpinWeTrust, Cruis, Cleny, Columb, Питер ман, Lazurny, Pozitivs, victory, Uskora, Ник Уволен, Omaxa, Батон Судьбы, Банщик из Тарасовки, Коллекционер пупсиков, Пупсиков эксперт, Пупсик тарасовский, Пупсятко, Подотдел очистки Тарасовки, Новости тарасовки, Педро тарасовский, Дворник тарасовки, Одержимый хряк, Дрессировщик хряков, Не спартак, Знаю где трофей, Пулково-2, Illuha, swift stream, Коля Ретивый, Весёлый могильщик, ПалкоВводецъ, Браток Салтан, Инородный Семиноль, Свинодел, Свиносеанс, Свиновал, Свиноворазводитель, Юррыч, Шеф спартака, Чингачгук, Укротитель вепрей, Трубадур, Тарасовские мы, Тарасобаня., счет 7-0, Смольчик, Семьнуль команда, Штиль, шум, Эльмот, 1 команда, 2008 год, 13 RUS, Радж Капур, Юрниекс
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ты в каждой теме с разных аккаунтов пишешь что Ростов будет в пердиве. Не позорь настоящих болельщиков Зенита
Трезвый повар
Трезвый повар ответил КЭТиК
   106 / 991
вчера в 15:27
Лишь бы Ростов не повторил путь Кубани.
Ростов 27 сезонов играет в Премьер лиге. Завоёвывал кубок России. Занимал 2 место в чемпионате. Как он может повторить путь Кубани?
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:20
Молодцы, чётко поставлена работа в Ростове, а волере федун не даст так работать.
Illuha
Illuha
   195 / 991
вчера в 15:18
Уйдете в пердив, все разбегутся.
drug01
drug01
   114 / 991
вчера в 15:10
Так надо продолжать работать!
КЭТиК
КЭТиК
   222 / 991
вчера в 15:07
Лишь бы Ростов не повторил путь Кубани.
Zenit_84
Zenit_84
   202 / 991
вчера в 15:03
Так и надо
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