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Пёнтек может покинуть «Милан» уже в январе

вчера, 16:30

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек планирует покинуть команду.

Главным образом, связано это с неудачным стартом сезона «россонери», а также работой главного тренера команды Марко Джампаоло. Польский форвард стал жертвой новой игровой модели «Милана», в связи с чем его результативность резко снизилась.

Ранее сообщалось, что голкипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение по новому контракту от клуба.

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил GYTSYL
   4 / 991
вчера в 20:26
Ох эти слухи.
А зачем Милану Пёнтек?
Это как слепому картины, а глухому МР3 плеер. Аха-ха)
VIPded
VIPded
   75 / 991
вчера в 17:44
Блиннн, верните Гаттузо!!!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 991
вчера в 16:56
Милан в крутом пике - время возвращать Гаттузо.
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 991
вчера в 16:46
Ох эти слухи.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 16:34
Скоро все разбегутся.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 991
вчера в 16:32
Отпёнтовался, ахаха)
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