Пёнтек может покинуть «Милан» уже в январе

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек планирует покинуть команду.
Главным образом, связано это с неудачным стартом сезона «россонери», а также работой главного тренера команды Марко Джампаоло. Польский форвард стал жертвой новой игровой модели «Милана», в связи с чем его результативность резко снизилась.
Ранее сообщалось, что голкипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение по новому контракту от клуба.
Это как слепому картины, а глухому МР3 плеер. Аха-ха)
Это как слепому картины, а глухому МР3 плеер. Аха-ха)