Пёнтек может покинуть «Милан» уже в январе

вчера, 16:30

Нападающий «Милана» планирует покинуть команду.

Главным образом, связано это с неудачным стартом сезона «россонери», а также работой главного тренера команды . Польский форвард стал жертвой новой игровой модели «Милана», в связи с чем его результативность резко снизилась.

Ранее сообщалось, что голкипер «россонери» отклонил предложение по новому контракту от клуба.