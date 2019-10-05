Роджерс: «Мы не заслужили такого поражения»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Ливерпуля».
Я думаю, что мы заслуживали большего сегодня. Обидно уступать на последних минутах матча. Но я горжусь своей командой. Мы на равных бились с европейскими чемпионами.
Пенальти? Я не могу сказать, что в эпизоде с пенальти мне все ясно, но раз рефери принял такое решение, то, наверное, пенальти был.
Анонс: не пропустиете завтра игру Свитера, желаю вам поставить на его победу и отдать свои деньги Конторе. йоперные ставки.
Анонс: не пропустиете завтра игру Свитера, желаю вам поставить на его победу и отдать свои деньги Конторе. йоперные ставки.
Ливерпуль был на 2 головы лучше и по праву выиграл,хоть и обидно пропускать на последней добавленной с пенальти.
Ливерпуль был на 2 головы лучше и по праву выиграл,хоть и обидно пропускать на последней добавленной с пенальти.