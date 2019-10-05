Роджерс: «Мы не заслужили такого поражения»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Я думаю, что мы заслуживали большего сегодня. Обидно уступать на последних минутах матча. Но я горжусь своей командой. Мы на равных бились с европейскими чемпионами.

Пенальти? Я не могу сказать, что в эпизоде с пенальти мне все ясно, но раз рефери принял такое решение, то, наверное, пенальти был.