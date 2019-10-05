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Роджерс: «Мы не заслужили такого поражения»

сегодня, 19:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Я думаю, что мы заслуживали большего сегодня. Обидно уступать на последних минутах матча. Но я горжусь своей командой. Мы на равных бились с европейскими чемпионами.

Пенальти? Я не могу сказать, что в эпизоде с пенальти мне все ясно, но раз рефери принял такое решение, то, наверное, пенальти был.

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Все комментарии
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил волгодон 2
   406 / 1032
сегодня в 20:37
Судья сегодня поддержал Ливерпуль по приказу кабинета.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   123 / 1032
сегодня в 20:30
в этой игре Ливерпуль полностью доминировал,чего не скажешь про Зальцбург,где откровенно провалились и пожарили. Гол Лис появился из неоткуда,как впрочем и пенальти,которого могло и не быть,если бы не пожар. так что победа Красных всё таки логичней, Лисы ничего толком не противопоставили. Варди,как будто бы на лавке сидел,да и Медисон.Пожалуй только Каспер выделялся на фоне всей игры.Но и Адриано конечно сделал сейв.
Анонс: не пропустиете завтра игру Свитера, желаю вам поставить на его победу и отдать свои деньги Конторе. йоперные ставки.
This is BarCa
This is BarCa
   875 / 1032
сегодня в 20:14
Такого может и нет, но поражения заслужили.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   117 / 1032
сегодня в 19:58
Лестер сегодня был никакой в игре против Ливерпуля,почти полное доминирование мерсисайдцев в матче так что лисы не бились на равных против европейских чемпионов.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1032
сегодня в 19:56
И близко пены не было, спортивные принципы напрочь нарушены, но это колбаса
волгодон 2
волгодон 2
   172 / 1032
сегодня в 19:41
заголовок снова не по тексту
Ливерпуль был на 2 головы лучше и по праву выиграл,хоть и обидно пропускать на последней добавленной с пенальти.
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