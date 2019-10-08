Первый тренер Соболева - про вызов форварда в сборную: «Всегда рад за Сашу»

, являющийся первым тренером нападающего «Крыльев Советов» , поделился мнением об успехах своего воспитанника:

За успехами Саши слежу не только я – за него теперь весь Барнаул болеет. Мы постоянно созваниваемся: последний раз разговаривали, когда его вызвали в сборную. Всегда за него радуюсь и желаю ему успехов. Пока он ничего не выиграл, а вот то, что растёт, прибавляет и много забивает, — молодец.

Лучшим подарком на День учителя был вызов Саши в сборную. То, что Саша так выстрелил, даже для меня неожиданно. Так сильно прибавить! Буквально недавно в дубле «Томи» играл, а сейчас – в сборной России. Просто фантастика. Жду, когда приедет к нам и расскажет, как там, в главной команде страны.